Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 декабря 2020 года: новый антирекорд и прощание с Кебичем

В Беларуси - новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По последним опубликованным данным, на 11 декабря, в Беларуси, опять зарегистрирован антирекорд по заболевшим за сутки - 1967 новых случаев. А с начала пандемии в стране официально заразились коронавирусом уже 156 тыс. 359 человек.

Также в Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах домой выписали 1845 человек. Всего в Беларуси на 11 декабря коронавирусной инфекцией переболели 133 тыс. 930 пациентов, из них 1246 человек умерли. Восемь скончались в больницах за последние сутки. В ведомстве добавили, что за все время число проведенных тестов на COVID-19 составило 3 млн 548 тыс. 306.

11 декабря в Доме офицеров в Минске простились с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем, который болел коронавирусом.

А главный санитарный врач рассказала, сколько еще будет действовать масочный режим в Минске.

Что касается ситуации в мире, то она пока тревожная. Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 28 тыс. 585. А в США подсчитали, что число умерших от COVID-19 превысило боевые потери страны во Второй мировой войне. Тем временем в Швейцарии ввели новые ограничения из-за пандемии: в частности, с 12 декабря рестораны и бары должны будут закрываться не позднее 19.00.

Еще одно печальное известие: знаменитый режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса в Латвии.

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