Михаил Русый на прощании с Вячеславом Кебичем: «Он оставил нашему президенту страну не разваленную»

Церемония прощания с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония прощания с Вячеславом Францевичем прошла 11 декабря в минском Доме офицеров. Похоронили политика на Восточном кладбище.

Отдать дань памяти пришли коллеги Кебича и руководство страны: глава Администрации президента Игорь Сергеенко, мэр Минска Владимир Кухарев, сенатор Михаил Русый и другие. Александр Лукашенко прислал венок.

Церемония прощания с Вячеславом Францевичем прошла 11 декабря в минском Доме офицеров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вячеслав Францевич умер в 84 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее Лукашенко выразил соболезнования родным, где были и такие строки: «В том, что нам удалось построить успешную, безопасную и благополучную страну, есть заслуга и Вячеслава Францевича. Мы могли в чем-то не соглашаться друг с другом, быть соперниками в политике, но наши добрые личные отношения всегда пронизывало огромное уважение».

Помощник президента, инспектор по Минску Александр Барсуков (посередине), председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев (справа). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Венок из роз и с красно-зеленой лентой от Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония прошла на высшем уровне в холле Дома офицеров. У гроба несла вахту рота почетного караула, звучала траурная музыка. Рядом с гробом на подушечках лежали ордена и медали, среди них два ордена Трудового Красного Знамени.

В зале, где проходило прощание, дежурила скорая, и когда одному из близких покойного понадобилась помощь, медики оперативно оказали ее. Как пишет "Наша нива", плохо стало сыну политика, его увезла скорая.

Церемония прошла на высшем уровне в холле Дома офицеров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одному из близких покойного понадобилась помощь скорой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый выразил соболезнования родным.

Отдать дань памяти пришли сенатор Михаил Русый и глава Администрации президента Игорь Сергеенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В беседе с журналистами Русый напомнил, что был в составе Совмина, когда Кебич руководил первым правительством независимой Беларуси в 1991 - 1994 годах.

- Человек требовательный, жесткий, преданный стране и белорусскому народу, - сказал Михаил Русый. - Надо отдать должное, что он оставил нашему президенту страну не разваленную, что позволило в самый короткий новейший период, за 26 лет сделать прекрасную процветающую Беларусь. В процессе этого и как депутат, и как руководитель общественной организации Вячеслав Францевич всячески помогал, подсказывал: правильно, неправильно. Его слово тоже учитывалось главой государства, он принимал активное участие в мероприятиях. Поэтому я хотел бы еще раз высказать слова искреннего сочувствия, искренней скорби родным и близким. Но надо крепиться, надо жить. След оставлен, чтобы наша Беларусь, наши люди жили так, как мечтал Вячеслав Францевич.

Первый премьер-министр независимой Беларуси умер 9 декабря на 85-м году жизни от коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отдать дань памяти пришли коллеги Кебича и руководство страны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Доме офицеров попращались с Вячеславом Кебичем Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония прощания с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Похоронили политика на Восточном кладбище. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДИАГНОЗ

Тяжелое поражение легких, низкая сатурация

Вячеслава Кебича 26 ноября привезла в клинику скорая медицинская помощь. В крайне тяжелом состоянии, с низкой сатурацией его доставили в отделение анестезиологии и реанимации центра, сообщает БелТА.

"С этого момента мы активно боролись за его жизнь, боролись со всеми заболеваниями, которые у него имелись на тот момент. Сразу же была налажена высокопоточная кислород-терапия. Он получал всю активную терапию, положенную в таких ситуациях", - сказала заместитель главврача по медицинской части Республиканского клинического медицинского центра Светлана Галицкая.

По ее словам, у Вячеслава Кебича было тяжелое, практически тотальное поражение легких, имелись сопутствующие заболевания.

"Борьба с этим букетом заболеваний была очень длительной. Мы искренне надеялись на улучшение и выздоровление. Однако, несмотря на всю проводимую интенсивную терапию, к нашему глубокому сожалению, Вячеслав Францевич скончался».