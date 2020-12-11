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Михаил Русый на прощании с Вячеславом Кебичем: «Он оставил нашему президенту страну не разваленную»

Первый премьер-министр независимой Беларуси умер 9 декабря на 85-м году жизни от коронавируса. 11 декабря с ним прощались в минском Доме офицеров, пришли многие чиновники и известные люди
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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Церемония прощания с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем.

Церемония прощания с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония прощания с Вячеславом Францевичем прошла 11 декабря в минском Доме офицеров. Похоронили политика на Восточном кладбище.

Отдать дань памяти пришли коллеги Кебича и руководство страны: глава Администрации президента Игорь Сергеенко, мэр Минска Владимир Кухарев, сенатор Михаил Русый и другие. Александр Лукашенко прислал венок.

Церемония прощания с Вячеславом Францевичем прошла 11 декабря в минском Доме офицеров.

Церемония прощания с Вячеславом Францевичем прошла 11 декабря в минском Доме офицеров.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вячеслав Францевич умер в 84 года.

Вячеслав Францевич умер в 84 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее Лукашенко выразил соболезнования родным, где были и такие строки: «В том, что нам удалось построить успешную, безопасную и благополучную страну, есть заслуга и Вячеслава Францевича. Мы могли в чем-то не соглашаться друг с другом, быть соперниками в политике, но наши добрые личные отношения всегда пронизывало огромное уважение».

Помощник президента, инспектор по Минску Александр Барсуков (посередине), председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев (справа).

Помощник президента, инспектор по Минску Александр Барсуков (посередине), председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев (справа).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Венок из роз и с красно-зеленой лентой от Александра Лукашенко.

Венок из роз и с красно-зеленой лентой от Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония прошла на высшем уровне в холле Дома офицеров. У гроба несла вахту рота почетного караула, звучала траурная музыка. Рядом с гробом на подушечках лежали ордена и медали, среди них два ордена Трудового Красного Знамени.

В зале, где проходило прощание, дежурила скорая, и когда одному из близких покойного понадобилась помощь, медики оперативно оказали ее. Как пишет "Наша нива", плохо стало сыну политика, его увезла скорая.

Церемония прошла на высшем уровне в холле Дома офицеров.

Церемония прошла на высшем уровне в холле Дома офицеров.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одному из близких покойного понадобилась помощь скорой.

Одному из близких покойного понадобилась помощь скорой.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый выразил соболезнования родным.

Отдать дань памяти пришли сенатор Михаил Русый и глава Администрации президента Игорь Сергеенко.

Отдать дань памяти пришли сенатор Михаил Русый и глава Администрации президента Игорь Сергеенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В беседе с журналистами Русый напомнил, что был в составе Совмина, когда Кебич руководил первым правительством независимой Беларуси в 1991 - 1994 годах.

- Человек требовательный, жесткий, преданный стране и белорусскому народу, - сказал Михаил Русый. - Надо отдать должное, что он оставил нашему президенту страну не разваленную, что позволило в самый короткий новейший период, за 26 лет сделать прекрасную процветающую Беларусь. В процессе этого и как депутат, и как руководитель общественной организации Вячеслав Францевич всячески помогал, подсказывал: правильно, неправильно. Его слово тоже учитывалось главой государства, он принимал активное участие в мероприятиях. Поэтому я хотел бы еще раз высказать слова искреннего сочувствия, искренней скорби родным и близким. Но надо крепиться, надо жить. След оставлен, чтобы наша Беларусь, наши люди жили так, как мечтал Вячеслав Францевич.

Первый премьер-министр независимой Беларуси умер 9 декабря на 85-м году жизни от коронавируса.

Первый премьер-министр независимой Беларуси умер 9 декабря на 85-м году жизни от коронавируса.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отдать дань памяти пришли коллеги Кебича и руководство страны.

Отдать дань памяти пришли коллеги Кебича и руководство страны.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Доме офицеров попращались с Вячеславом Кебичем

В Доме офицеров попращались с Вячеславом Кебичем

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония прощания с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем.

Церемония прощания с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Похоронили политика на Восточном кладбище.

Похоронили политика на Восточном кладбище.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДИАГНОЗ

Тяжелое поражение легких, низкая сатурация

Вячеслава Кебича 26 ноября привезла в клинику скорая медицинская помощь. В крайне тяжелом состоянии, с низкой сатурацией его доставили в отделение анестезиологии и реанимации центра, сообщает БелТА.

"С этого момента мы активно боролись за его жизнь, боролись со всеми заболеваниями, которые у него имелись на тот момент. Сразу же была налажена высокопоточная кислород-терапия. Он получал всю активную терапию, положенную в таких ситуациях", - сказала заместитель главврача по медицинской части Республиканского клинического медицинского центра Светлана Галицкая.

По ее словам, у Вячеслава Кебича было тяжелое, практически тотальное поражение легких, имелись сопутствующие заболевания.

"Борьба с этим букетом заболеваний была очень длительной. Мы искренне надеялись на улучшение и выздоровление. Однако, несмотря на всю проводимую интенсивную терапию, к нашему глубокому сожалению, Вячеслав Францевич скончался».

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