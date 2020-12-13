Что подарить на Новый год, чтобы поскорее забыть о проблемах уходящего года?

В этом году мы настолько прочувствовали ценность здоровья, что даже новогодние подарки хочется делать максимально полезные! Зайдите в «Зеленую аптеку» - и вы поймете, что вариантов таких подарков множество. Витаминные комплексы и минеральные добавки, шампуни и кремы - хорошо, но слишком просто. Можно ведь вместе с подарком делиться со своими близкими приятными открытиями. Например, что они знают о масле усьмы? А оно, оказывается, способствует росту волос, а также ресниц и бровей. Такой подарок можно без колебаний преподнести подруге, которая страдает из-за того, что брови и ресницы не растут, но не решается на наращивание или татуаж.

А как вам такой сюрприз: каберне, которое могут выпить в новогоднюю ночь и дети, и беременные?! В этом чудесном экстракте винограда сорта каберне нет градусов, но есть вещества, которые помогают бороться с хронической усталостью и укреплять иммунитет.

Посмотрите, какие полезные подарки из «Зеленых аптек» подобрала провизор, и обязательно изучите ассортимент, чтобы выбрать свои варианты. И они непременно найдутся - для подруг, для любимых, для мамы, бабушки, сестры и для себя, конечно!