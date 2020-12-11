Динара Алимбекова выиграла первую гонку Кубка мира в карьере

Динара идет второй в общем зачете Кубка мира. Фото biathlon.by

Наконец-таки мы дождались победы после ухода из спорта Дарьи Домрачевой. Белорусы, а точнее Домрачева, не выигрывали с марта 2018-го!

Олимпийская чемпионка в эстафете Динара Алимбекова до этого сезона не показывала в личных гонках призовых результатов, но новый сезон перевернул все представления о ее перспективах.

Все предыдущие личные гонки она закончила в восьмерке, лучший результат – 4-е место в гонке преследования. Для подиума не хватало чуть-чуть и этот шаг она сделала в Хохфильцене.

Динара без промахов прошла оба рубежа и выиграла. Второй призер – норвежка Тирил Экхофф - отстала на 8,5 сек (1 промах), а третий – немка Франциска Пройсс – на 9,9 сек (1).

Кстати, на дистанции Алимбекова показала 10-ю скорость.

Остальные белоруски выступили неудачно: Ирина Кривко – 17-я (0), Анна Сола – 42-я (3),

Благодаря победе, Динара поднялась в общем зачете Кубка мира на 2-е место. Впереди только шведка Ханна Эберг.