Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 декабря 2020 года: новый основной симптом и правила обработки продуктов из магазина

Число заразившихся COVID-19 продолжает расти - за сутки 1975 новых случаев. Фото: pexels

По последним официальным данным на 12 декабря, число заболевших за сутки продолжает расти – было зарегистрировано 1975 новых случаев. А всего с начала пандемии коронавирусом заразились уже 158 334 человек.

Домой за последние сутки выписали из больниц 1992 человека. На 12 декабря коронавирусной инфекцией переболели 135 922 пациента. К несчастью, в больницах скончались 8 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1254 пациента.

Еще один основной симптом коронавируса – боль в мышцах и связках

Ученые из Исландии установили еще один симптом коронавируса, который был у 55% пациентов – миалгию, или болевые ощущения в мышцах, сухожилиях, связках и мягких тканях. Об этом пишет «Риа Новости».

Кроме миалгии, в число распространенных симптомов вошли головная боль и кашель. А вот лихорадка и затрудненное дыхание встречались реже. Ученые отметили, что у пациентов с легкой формой коронавируса самыми распространенными симптомами были головная боль, потерял обоняния и заложенность носа.

Как обрабатывать продукты из магазина: упаковку попрыскать антисептиком, сухофрукты обдать кипятком

Курс лекций по коронавирусной инфекции появился в открытом доступе на сайте БГМУ. В одной из них есть советы по обработке продуктов – рекомендации дает заведующая кафедрой общей гигиены, кандидат медицинских наук, доцент Наталья Бацукова.

Эксперт напоминает, что после магазина обязательно нужно помыть руки, а еще продезинфицировать внутреннюю поверхность сумок и полки холодильника. Если продукты в упаковке без повреждений – на них можно распылять антисептик или протирать пропитанными раствором салфетками.

Фрукты и овощи нужно промыть проточной водой, обсушить бумажными полотенцами. Не забудьте перед этим помыть руки или надеть перчатки. Если у плодов морщинистая поверхность, кожицу после мытья лучше снять. Сухофрукты можно дополнительно обдать кипятком. Чтобы удалить частицы земли с ягод и зелени, на короткое время замочите их в воде.

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