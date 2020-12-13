Протесты в Беларуси, последние новости на 13 декабря 2020: что происходит в стране в 18-е воскресенье после выборов

Последний месяц белорусы устраивают районные марши. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Воскресные марши протеста, которые продолжаются по всей Беларуси уже пятый месяц подряд, сменили формат. Последний месяц белорусы не собираются в определенном месте в городе и не формируют одну большую колонну. А устраивают районные марши: в небольшие колонны собираются в каждом микрорайоне. Такой формат протестующие впервые испробовали 22 ноября. Во время последнего марша, 6 декабря, в МВД сообщили о более трехстах задержанных.

Сегодняшний «Марш народного обвинения» планируется в таком же формате. Мы будем следить за тем, что происходит в Минске и в других городах в это воскресенье. Если вы видите что-то необычное сегодня - присылайте информацию, фото и видео в наш чат-бот в Telegram.

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Все материалы о том, что происходит в Беларуси после выборов, мы собрали в теме «Протесты в Беларуси-2020»