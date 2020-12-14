Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 декабря 2020 года: 3% заболевших в районе, прилетит ли Вифлеемский огонь и опасности из-за отсутствия обоняния

В Беларуси - вторая волна коронавируса. Во время нее страна закрыла границы. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Ситуация в Беларуси

Пресс-служба Минздрава 13 декабря сообщила обновленные данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Так, спустя сутки коронавирус подтвердился у 1961 человека. Пройдена еще одна психологическая отметка: уже более чем 160 тысяч заболевших «ковидом» в Беларуси (160 295 тысячи). Однако число выздоровевших за сутки превысило число заболевших - 2 542 пациента были выписаны домой.

- Всего с начала пандемии в Беларуси выздоровели 138 тысяч 464 пациента, у которых был подтвержден COVID-19, - прокомментировали в Минздраве.

К сожалению обновились данные и по смертности от «ковида». Скончались 9 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Как уточнили в Минздраве, за весь период распространения инфекции В Беларуси умерли 1 263 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Докшицком районе болеет 3% населения. Что говорят врачи?

Докшицкие медики периодически озвучивают локальную статистику по коронавирусу в районной газете «Родныя вытокi». 11 декабря под медицинским наблюдением в районе находилось 648 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, впервые за время второй волны названо количество умерших жителей района с подтвержденной коронавирусной инфекцией: 12 человек. С учетом того что проживает в районе 22 200 человек, болеет сейчас 3% населения.

Медики говорят, что ситуация в последние дни по чуть-чуть, но улучшается.

-Тяжелых случаев поменьше стало, - рассказала Елена Подберезко, главный государственный санитарный врач Докшицкого района. - Люди обращаются сейчас больше. Если раньше бессимптомно перехаживали, то сейчас обращаются к врачу сразу, как только температура день-два не сбивается. Поэтому сейчас пневмонии не такие сложные и запущенные. Если раньше могли от них месяц лечиться, то сейчас в среднем 10 дней - и люди уже в строю. И у врачей уже больше опыта в диагностике и лечении.

- Тест на коронавирус сделать не проблема?

- Раньше лабораторий в области не так много было, а сейчас и в Полоцке, и в Орше открылись. Если берем мазки, то они отправляются на Витебск, и уже назавтра к вечеру (максимум через два дня) результаты приходят. По экспресс-тестам на месте диагноз ставится, по рентгеновским снимкам совместно с тестами. Чем больше берем анализов, тем больше выявляется случаев .

- Платно тоже можно сдать экспресс-тест в Докшицах?

- Можно. В больнице. Стоит он около 20 рублей. (...) Вирус есть, от него никуда не деться, и с этим придется как-то учиться жить. Лишний раз хочу напомнить о профилактике: не ходить в общественные места по возможности, а если приходится, то со всеми мерами безопасности. Маску я бы рекомендовала одноразовую – это и надежнее и практичнее. Тем более их сейчас хватает.

Доктор Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что есть пара ситуаций, в которых потеря обоняния несет реальную угрозу жизни.

- Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы в принципе определяем качество продуктов, - пояснил врач. Он добавил, что больным коронавирусом нужно тщательно проверять продукты, если они сами не могут это сделать, нужно попросить помощи окружающих.

Еще одна опасность заключается в том, что больной коронавирусом из-за отсутствия обоняния может вовремя не ощутить запах газа или дыма. Особенно это важно зимой, когда люди пользуются газовым оборудованием для отопления домов.

Несмотря на коронавирус, в Беларусь привезут Вифлеемский огонь

Вифлеемский огонь зажгут от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Затем пламя спецрейсом доставят в Вену. Оттуда рождественский огонь начнут распространять по странам Европы.

В Беларусь Вифлеемский огонь передадут 17 декабря в Гродно, а уже 18 декабря лампада с пламенем покоя прибудет в Минск в архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии. Распространением вифлеемского огня по Беларуси до 20 декабря будут заниматься белорусские католические скауты. Маршрут появится позже.

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