«К врачу идут сразу, поэтому пневмонии не такие запущенные»: врач - о Докшицком районе, где коронавирус у 3% населения

Улицы в Докшицах снова опустели. Фото: Раиса ЮДИНА

В Докшицком районе за месяц заметно выросло количество больных коронавирусом. Похожая ситуация была весной, когда регион на Витебщине попал в так называемую красную зону по ковиду. Но если тогда статистика измерялась десятками заболевших, то сегодня их сотни.

Докшицкие медики – одни из из тех, кто периодически озвучивает локальную статистику по коронавирусу. Она публикуется в районной газете «Родныя вытокi», где и прошло сообщение, что на 11 декабря под медицинским наблюдением в районе находилось 648 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19. Из них 58 пациентов лечатся в стационаре. Впервые за время второй волны названо количество умерших жителей района с подтвержденной коронавирусной инфекцией: 12 человек.

Для сравнения: по данным на 13 ноября, в Докшицком районе официально коронавирусных больных было 144. То есть, за месяц их стало больше в 4,5 раза. С учетом того что проживает в районе 22 200 человек, болеет сейчас 3% населения.

В стационарах Докшицкого района сейчас лечатся около полусотни ковидных пациентов. Фото: Раиса ЮДИНА

Весной, когда я сама оказалась на карантине в родной деревне в Докшицком районе, катастрофой воспринималась цифра 72 – столько было заболевших на 17 апреля. Когда заболела моя первая односельчанка, и за ней приехала бригада скорой, облаченная с ног до головы в средства индивидуальной спецзащиты, в деревне был шок, люди перестали заходить друг к другу и вообще появляться на улице без дела. Врачи даже по знакомству отказывались подтверждать, что ковид пришел в деревню, и уклончиво говорили о пневмонии.

В апреле я была в Докшицах одной из немногих кто носил маску. Сегодня это обязательный аксессуар для всех. Фото: Раиса ЮДИНА

Сегодня же я сбилась со счету, вспоминая переболевших во время второй волны земляков. Отношение к болезни у них изменилось. Маски носят беспрекословно, о болезни говорят открыто и как-то обыденно, вскользь упоминая ее в череде не самых интересных деревенских новостей: «У Івана «карона», і ў жонкі ягонай - там яны ўсёй сям`ёй ужо перахварэлі».

- Опять все сидят дома, а если и выходят, то все в масках, - рассказывают докшицкие знакомые. - Весной вообще никто не выходил на улицу. Но столько пневмоний было тогда, люди умирали!.. Бывало, и семьями - и муж и жена. И сейчас умирают, но кто ж знает, коронавирус это или нет. Но ощущения, если честно, не очень – хочется, чтоб быстрее все это закончилось. На Новый год никто никаких мероприятий не планирует.

Медики говорят, что ситуация в последние дни по чуть-чуть, но улучшается.

-Тяжелых случаев поменьше стало, - рассказала Елена Подберезко, главный государственный санитарный врач Докшицкого района. - Люди обращаются сейчас больше. Если раньше бессимптомно перехаживали, то сейчас обращаются к врачу сразу, как только температура день-два не сбивается. Поэтому сейчас пневмонии не такие сложные и запущенные. Если раньше могли от них месяц лечиться, то сейчас в среднем 10 дней - и люди уже в строю. И у врачей уже больше опыта в диагностике и лечении.

У медиков сейчас больше опыта в лечении и диагностике ковида. Фото: Раиса ЮДИНА

- Тест на коронавирус сделать не проблема?

- Раньше лабораторий в области не так много было, а сейчас и в Полоцке, и в Орше открылись. Если берем мазки, то они отправляются на Витебск, и уже назавтра к вечеру (максимум через два дня) результаты приходят. По экспресс-тестам на месте диагноз ставится, по рентгеновским снимкам совместно с тестами. Чем больше берем анализов, тем больше выявляется случаев .

- Платно тоже можно сдать экспресс-тест в Докшицах?

- Можно. В больнице. Стоит он около 20 рублей.

- Докшицы - не центр туризма, небольшой город. Кто привозит сюда эту заразу? Может, те, кто работает вахтовым методом в других городах?

- Нет. Я бы не сказала. Просто вирус есть, от него никуда не деться, и с этим придется как-то учиться жить. Лишний раз хочу напомнить о профилактике: не ходить в общественные места по возможности, а если приходится, то со всеми мерами безопасности. Маску я бы рекомендовала одноразовую – это и надежнее и практичнее. Тем более их сейчас хватает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рекомендации инфекциониста:

Когда надо сбивать температуру при коронавирусе

Какой тест подходит для выявления коронавируса?

Жители Докшиц о коронавирусе: «Не было бы чего бояться, не сидели б дома»

Улицы райцентра в Витебской области, где много больных пневмонией, опустели. На них сейчас считанные люди, в масках и не очень приветливые (читать далее)