Врач-отоларинголог рассказал, чем похожи гайморит и коронавирус, как их не перепутать и почему нельзя лечить одинаково

Гайморит, как правило, развивается вследствие недолеченного или недостаточно пролеченного насморка, ОРВИ. Фото pixabay.com

Гайморит нередко маскируется под ринит, затянувшееся респираторно-вирусное заболевание и другие недуги. А теперь выяснилось, что и с ковидом у него есть кое-что общее. У читателей «Комсомолки» была возможность все это выяснить, задав вопросы доценту кафедры отоларингологии БелМАПО Владимиру Чайковскому.

Владимир Чайковский- доцент кафедры отоларингологии БелМАПО. Фото astartamed.by

«Коронавирус может осложниться гайморитом»

- По каким признакам можно понять, что затянувшийся насморк - это уже гайморит?

- У гайморита есть два основных признака: затруднение дыхания и отделяемое из носа. И если это отделяемое продолжается больше 10 дней, это повод задуматься, нет ли верхнечелюстного синусита (т. е. гайморита). Или если после пяти дней лечения ОРВИ на фоне небольшого улучшения общее состояние начало ухудшаться: стала сильнее болеть голова, повысилась температура, появилось гнойное отделяемое из полости носа.

- Может ли коронавирус осложниться гайморитом?

- Да. Ковид - это вирусная инфекция, которая может впоследствии, как и любое вирусное заболевание, осложниться бактериальным воспалительным процессом в пазухах носа, то есть гайморитом.

- А передается ли гайморит по наследству?

- Сам гайморит - нет. Но передаются особенности анатомии строения носа. Поэтому с небольшой вероятностью можно допустить, что склонность к гаймориту может передаться по наследству.

- Потеря обоняния может быть симптомом гайморита или это обязательный признак коронавируса?

- Да, потеря обоняния характерна для ковида. Но обоняние может пропасть или ухудшиться на фоне и насморка, и обычного вирусного процесса, и аллергических реакций, и полипов в носу.

- Можно ли заразиться гайморитом, как гриппом, в общественном транспорте или на работе? Или он все-таки развивается как следствие недолеченного насморка или гриппа?

- Если мы говорим об остром процессе, то гайморит, как правило, развивается вследствие недолеченного или недостаточно пролеченного насморка, ОРВИ и т. д. Воспалительный процесс проходит несколько стадий. Вначале это вирусное поражение слизистой оболочки носа и верхнечелюстных пазух, и поэтому вирусную инфекцию можно подхватить в общественном транспорте. И только через 5 - 10 дней у кого-то может присоединиться бактериальное воспаление.

«Начинаете чихать - значит, препарат работает»

- У меня чуть какая простуда - заложен нос, гайморит. Несколько раз делали проколы. Это помогало. Но нельзя же их бесконечно делать!..

- Проколы можно делать всю жизнь. Но если их приходится делать часто, необходимо уточнить у ЛОР-врача, есть ли какие-либо очаги хронической инфекции или анатомические особенности, требующие хирургического вмешательства или консервативного лечения. Осложнений после проколов практически не бывает. Но чтобы не доводить ситуацию до этого, надо обеспечивать хороший дренаж из верхнечелюстных пазух и из носа, как только начинается простуда, сильный насморк.

Освободить полость носа можно с помощью сосудосуживающих капель. А затем воспользоваться препаратами с экстрактом цикламена. Так предотвратите бактериальное обсеменение пазух носа, гнойный гайморит и, как следствие, - проколы. Эти препараты не вызывают привыкания и сразу отвечают на вопрос, подходят они вам или нет. Начинаете чихать, есть обильное слизистое отделяемое из носа - значит, препарат работает.

- Как отличить ковид от гайморита? Ведь лечить эти болезни надо по-разному: при гайморите назначают антибиотики, а при ковиде - нет…

- Отличить их на первом этапе самостоятельно бывает сложно. Что касается антибиотиков, то при гайморите в них нуждаются только 2% пациентов. У большинства этот процесс проходит сам или с использованием других веществ. Например, экстракта сока цикламена. Он разжижает мокроту, вызывает ее интенсивное выделение, благодаря чему вымываются вирусы и бактерии. На первом этапе заболевания надо как раз добиться, чтобы был хороший отток из полости носа и околоносовых пазух. Это свойство цикламена хорошо известно нашим бабушкам - это растение они выращивали на подоконниках не только для красоты. При насморке закапывали сок цикламена в нос, что вызывало чихание, отделение слизи. Сейчас в этом нет необходимости, ведь есть стандартизированные натуральные фитопрепараты, активность которых подтверждена медицинскими исследованиями, их можно купить в аптеках.

- У ребенка внезапно появился неприятный запах из носа, а позже начали выделяться желтые сопли из одной ноздри. В чем может быть проблема?

- Велика вероятность, что в ноздре, из которой начались выделения, находится инородное тело - кусок бумаги, бусина или что-то еще, что дети часто засовывают в нос. Поэтому в такой ситуации надо срочно обратиться к доктору.

При выборе препаратов надо обращать внимание, подходят ли они по возрасту. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Не думайте, что в лечении баня поможет больше, чем рекомендации доктора»

- Недавно была простуда. Сильный насморк, заложен нос и головная боль, выносящая мозг. Как обычно лечился баней и перцовкой, но помогало слабо. Врач напугал гайморитом, который может перейти в менингит. Это правда, что от насморка до воспаления мозга - один шаг?

- Есть и описаны в литературе осложнения гайморита, связанные с головным мозгом и орбитальными областями. Но они случаются не так часто. Признаками неблагоприятного течения гайморита с возможными осложнениями как раз-таки и являются «выносящие мозг» головные боли. В этом случае не надо заниматься самолечением, лучше сразу обратиться к врачу. Повышенная температура в парилке вызывает усугубление отека в носу и затруднение оттока из пазух носа. Так что не надо думать, что перцовка и баня помогут больше, чем обильное питье, уход за полостью носа, обращения к специалисту и выполнение его рекомендаций.

- Народный метод лечения насморка луком, чесноком или хозяйственным мылом насколько эффективен? И как долго можно использовать назальные спреи, чтобы не вызвать привыкание?

- Лук, чеснок и хозяйственное мыло могут вызвать ухудшение или потерю обоняния, причем безвозвратно. Особенно сок чеснока или лука. Есть чеснок и лук можно, даже чесночные бусы носить, но не капать сок в нос!

Что касается привыкания, то на любом назальном спрее написано, сколько им можно пользоваться. Если он не помогает в указанные сроки и есть необходимость пользоваться дольше - посоветуйтесь с врачом.

- Правда, что детям нельзя закапывать взрослые капли для носа?

- Да. Особенность строения слизистой оболочки носа такова, что вещества, которые попадают на нее, впоследствии попадают и в кровяное русло. Это можно сравнить с внутривенным введением. Поэтому капли, не соответствующие возрасту, могут вызвать у ребенка токсические явления, а иногда это может потребовать и реанимационных мероприятий. Препараты надо использовать только в соответствии с возрастом и столько дней, сколько указано, если по-иному не рекомендует врач.

А к состоянию носа маленьких детей - особое внимание! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Бабушка в детстве прикладывала к пазухам носа горячие вареные яйца, чтобы облегчить дыхание при насморке. Теперь говорят, что так нельзя...

- Интенсивное тепло (горячее яйцо, мешочки с нагретой солью и т. д.) нежелательно - оно вызывает приток крови, расширение слизистой оболочки носа и затруднение оттока, который надо обеспечить в первую очередь, чтобы в носу и пазухах ничего не застаивалось, не нагнаивалось и не распространялось в область глаз или черепа.

- Несколько раз у меня был гайморит, хотя раньше насморк проходил за неделю без проблем. Правда ли, что причиной могут быть незалеченные зубы?

- Да, действительно, кариес, который распространяется на корни зубов верхней челюсти и, как правило, не вызывает болевых ощущений, может быть причиной инфицирования верхнечелюстной пазухи.

- Что делать для профилактики обострений хронического гайморита?

- В первую очередь надо проконсультироваться с оториноларингологом, т. к. в каждом конкретном случае может быть своя причина хронического процесса. Что же касается рекомендаций общего характера, то надо обратить внимание на здоровый образ жизни, укрепление иммунитета, заботу о здоровье зубов. Кроме того, надо помнить, что затяжной насморк может привести к хронизации воспалительного процесса, поэтому с первого дня нужно заниматься туалетом носа - закапывать сосудосуживающие капли, промывать нос, в ряде ситуаций использовать те же препараты цикламена, которые способствуют более быстрому очищению носа, особенно тем, у кого есть склонность к частым обострениям гайморита.

- Существует ли связь между насморком и бронхиальной астмой?

- Пациенты, страдающие аллергическим насморком, достаточно часто болеют бронхиальной астмой, это взаимосвязанные заболевания.

БУДЬ В КУРСЕ!

Синусит - это название воспалительного процесса в синусах (околоносовых пазухах) без уточнения локализации. Гайморит - это широко распространенное название воспаления в области верхнечелюстных пазух. В медицинской же литературе принят термин - верхнечелюстной синусит. То есть гайморит и верхнечелюстной синусит - тождественные понятия.

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