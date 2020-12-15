Такого подарка на Новый год ваш мужчина просто не ожидает: яркий, забавный, необычный

Новый год - это не только добавление единички к числу года. В ожидании его наступления мы меньше всего думаем про числа, а больше - про планы, будущее и… чудеса. К сожалению, с возрастом вера в чудеса в их детском понимании угасает. Но все-таки одна составляющая новогоднего чуда сопровождает нас всю жизнь - и ее у нас, к счастью, не отнять. Новогодние подарки - это и волшебство праздника, и предвкушение чуда, и добро любящих сердец, и все-все-все, что мы связываем с Новым годом.

Каким должен быть новогодний подарок? Когда мы говорим «ярким, красивым, интересным», то пытаемся найти синонимы к самому главному качеству такого подарка - способности вызывать положительные эмоции.

Вы знаете хотя бы одного человека, который был бы не рад подаренным носкам? Его никто не знает! Таких людей нет. А если представить, что носки необычные, яркие, эмоциональные?! Такой подарок запомнится и заставит улыбнуться, восхититься.

Брестский чулочный комбинат любит удивлять своих друзей и потому старается к праздникам выстреливать неожиданными интерпретациями, казалось бы, традиционных изделий. Предстоящий Новый год не стал исключением

Уже ставшая привычной для «Брестских» жестяная банка с носками в этом году приобрела новое праздничное воплощение. Внутри металлической оболочки, помимо ярких и запоминающихся носков, вы найдете вкусное печенье с праздничным предсказанием внутри. Нет сомнений, что загаданное «счастье» или «любовь» будут как никогда уместны и наверняка сбудутся.

100% вариант мужского новогоднего сувенира - это комплект трусов и носков в зимней цветовой гамме. Праздничный комплект в классическом для Нового года красном цвете и с милой снежинкой упакован в оригинальный тубус с забавным принтом. Кстати, на Санта-Клаусе, торчащем из трубы дымохода, как раз такие же трусы и носки, что и внутри упаковки!

Дополнить комплект новогоднего облачения помогут и стильные сувенирные повязки (маски) с тем же принтом, что и на носках и трусах. Во всех трех аксессуарах любой участник новогоднего торжества будет выглядеть бомбезно, всеобщее внимание ему обеспечено!

Еще один тубус с мужским набором внутри - это Corrida! Для настоящих тореадоров! Не упускаем из виду, что следующий год - это год Быка, и примеряем на себя роль укротителя этого свирепого животного.

Какой новогодний праздник без сладенького? В этом году Брестский чулочный комбинат стал и кондитерской мини-фабрикой! В наших фирменных магазинах теперь можно купить и конфеты. Правда, не совсем обычные. В наших «конфетках» будет не мармелад или марципаны, а стильные новогодние носки для всей семьи. Теперь у каждого члена большой или маленькой семьи есть возможность носить такие же носки, как и у остальных. Кружить новогодние хороводы вокруг елки лучше на стиле, а огненные носки - лучшие тому помощники.

А еще конфетоноски можно вешать на елку. И тогда ее наряд будет не только красивым, но и весьма полезным. Собирать такие украшения будет чистое удовольствие.

И это еще не все!

Кроме праздничных конфет в фирменных магазинах Брестского чулочного комбината предлагается и вариант для праздничной почты. Всегда приятно получать сюрпризы. Почему бы сюрпризом не стать и оригинальным носкам? Крафт-конверт можно дополнить искренним пожеланием или забавной фразой - и ваш подарок точно запомнится на весь год!

А какой подарок от Брестского чулочного комбината найдете под елкой вы?

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