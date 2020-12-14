Смотрите, как белоруски поддерживают Ольгу Хижинкову фотографиями в колготках (и не только)

Фото: ludmila_labkova

Неравнодушные к длительному аресту Мисс Беларусь-2008 Ольги Хижинковой поддерживают девушку письмами и постами в соцсетях. В последнее время все больше белорусов присоединяются к флешмобу солидарности #ЯМыХижинкова и #ЯМыОльгаХижинкова в соцсетях. Чаще всего люди фотографируются в колготках белорусского бренда Conte, лицом которого является Ольга.

Началось все с поста «Мы – жительницы Шабанов, запускаем флешмоб солидарности. И пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь! И так каждый каждый день!».

А дальше люди быстро подхватили идею и стали публиковать свои фото в поддержку арестованной красавицы.

«Победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь - 2008» Ольга Хижинкова 11 декабря не вышла на свободу, как ожидалось. Все три приговора, судя по всему, просто суммировали. За свою гражданскую позицию Ольга проведет за решеткой 42 дня... Присоединяйтесь к флешмобу. Наверняка у каждой из вас есть дома в коллекции Оля...»

«Возможно когда-нибудь она это увидит, и ей станет приятно. Хотя... я дома, лежу на диване, а она в тюрьме, и неизвестно, когда ее отпустят. Возможно, тремя сроками это не ограничится. Печально и обидно. Обидно, что живешь и боишься... (…). И эти "боишься" можно продолжать бесконечно... Да, возможно ничего из этого не случится, хотелось бы на это надеяться, но чувства никуда не спрятать. А ведь хочется жить, а не бояться...»

«Из меня так себе бегунья, средненькая. Зато я не курю. Переживаю за Олю. Сил и ещё раз сил тебе! Сочла нужным присоединиться к флешмобу».

«Сонейка, трымайся! Твая неверагодная прыгажосць, асабліва ўнутраная, натхняе вялікую колькасць беларусак не здавацца, ісці да канца! А пра беларусаў мужыкоў я ўвогуле маўчу».

«23:34 - это не просто комбинация цифр, это магическое число, ставшее печальным символом уходящего года в Беларуси. 11.12.2020 - это не просто дата, это планируемый срок выхода из заточения красивой, доброй и сильной девушки, искренне любящей свою страну. Срок, который для неё пока так и не наступил»

К флешмобу присоединились не только девушки, но и домашние питомцы, которых Ольга очень любит.

«Пытаюсь быть красивым и грациозным, как Оля Хижинкова. Фею вызывали?»

Белорусская художница Ольга Якубовская посвятила Ольге Хиженковой картину «Ангел всех котов и собак». На своей страничке в instagram она написала: «Этот Ангел для Оли Хижинковои получился радостным и невероятно светлым - как она сама. Я считаю, что нашеи стране очень повезло, что у нас есть Оля».

Напомним, после выборов Ольга Хижинкова выступала против насилия в Беларуси, в сентябре лишилась работы в Национальной школе красоты из-за своей активной гражданской позиции.

Победительницу конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2008» Ольгу Хижинкова задержали 8 ноября на марше протеста. За участие в несанкционированном мероприятии она получила 12 суток ареста. 12 ноября Ольге добавили еще 15 суток за участие в марше, датированном 11 октября. Такое постановление вынес судья суда Центрального района Дмитрий Карсюк. Но и этого суду показалось мало: 26 ноября Хижинкова получила еще 15 суток ареста за участие в марше протеста месяц назад, 25 октября. Итог - 42 дня ареста в общей сложности. Свой день рождения Ольга Хиженкова также провела за решеткой.

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