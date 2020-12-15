Куда пойти в Минске 31 декабря 2020: фейерверк на Октябрьской и неоновое шоу у Дворца спорта

31 декабря можно прийти на традиционную новогоднюю площадку в центре города. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Погулять и чуть расслабится на Новый год хотят все. Удачей можно считать, если человек нетяжело переболел коронавирусом и у него образовались антитела. Такой «счасливчик» в ближайшие пару месяцев будет чувствовать себя более спокойно среди скопления людей: и он не заразен, и к нему не прицепится. А неболевшие люди в более сложной ситуации – дистанция и маски, ограничение контактов. Но и для них есть возможность на свежем воздухе проводить тяжелый уходящий и встретить новый год.

Варианты под открытым небом.

Вечером 31 декабря можно прийти на традиционную новогоднюю площадку в центре города, на Октябрьскую площадь. Здесь у елки установят сцену. Cветомузыкальное представление начнется еще до полуночи и продлится до 3 часов утра 1 января. В первый день нового года в 1.30 напротив Дворца Республики планируется праздничный фейерверк. Огневая точка расположится в Александровском сквере, смотровые площадки – на Октябрьской площади и на пр. Независимости.

В ночь под Новый год, 31 декабря с 20.00 до 23.00, возле Дворца спорта - файер- и неоновое шоу.

Концерты в залах

Еще 15 лет назад никаких концертных программ 31 декабря в минской афише не было и в помине. Белгосфилармония, маэстро Александр Анисимов и Государственный академический симфонический оркестр Беларуси первыми решили, что провожать старый год надо с музыкой, и лет 12 назад пригласили своих поклонников под Новый год на концертную программу. Идея понравилась, она стала популярной, в филармонию на Новый год билетов было не достать, они раскупались еще на подступах к кассе. Сюда приходили известные музыканты, писатели, поэты, а также чиновники и послы. Нынче год особенный, и билеты (их цена 25 – 40 руб.) есть, даже в партер. В программе концерта – популярная, всеми любимая классика. Начало концерта в 18.00.

На концерт-сюрприз «Новогодний маскарад» 31 декабря в 18.00 приглашает и Большой театр оперы и балета Беларуси. Участие в нем примут ведущие солисты оперы и балета. Билеты: 12 – 40 руб. и их осталось немного.

- «Новогодний вечер» с симфоническим оркестром CLASSIC ENERGY начнется 31 декабря в 19.00 в КЗ «Минск». Прозвучат известные композиции из фильмов, мультфильмов. Все происходящее на сцене также будет транслироваться на большой светодиодный экран. Организаторы этого концерта заверили, что будут продавать только 50% от количества посадочных мест, каждому гостю на входе предложат защитную маску, перчатки, антисептик, организуют равномерные входы/выходы для пришедших на концерт. Билеты: 41 - 92 руб.

- Под живой аккомпанемент инструментального бэнда 31 декабря в 18.00 на сцене Центрального Дома офицеров прозвучат песни из самых известных советских кинофильмов и любимые новогодние хиты во время праздничной концертной программы «Новый год. Fm. Песни хорошего настроения в исполнении звезд театра и кино». К выступлениям готовятся три десятка известных поющих артистов из разных театров Минска. Билеты: 20 - 70 руб.

- «Новый год в стиле Сан-Ремо» - программа, которая 31 декабря в 18.00 начнется в Музыкальном театре. Судя по названию в этом шоу будет много популярной итальянской музыки . Билеты: 40 – 70 руб.

- В камерный зал КЗ «Верхний город» 31 декабря в 18.00 на «Новогодние встречи» традиционно приглашает пианист Татьяна Старченко. На сцене - звезды белорусской классической музыки, лучшие музыканты страны и сама Татьяна Старченко. Билеты: 15 - 37 руб.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Сюда можно с детьми

В Верхнем городе, у Ратуши, с 26 декабря по 2 января в 17.00 и в 20.00 новогодние представления для взрослых и детей, театрализованная постановка «Новогодняя карусель». На Октябрьской площади 1 и 2 января с 18.00 до 21.00 – концертная программа. Вход, конечно, свободный.