Годовая инфляция в Беларуси ставит четырехлетний рекорд. Спросили у эксперта, что будет дальше

В ноябре помидоры подорожали на 30,2%, огурцы на 20,1%, перец - на 8,5%. Мясо прибавило в цене 2,8% Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный банк и Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовали свежую статистику об изменении цен в Беларуси. Увы, годовая инфляция стремится к рекорду: текущий год еще не закончился, но фактическое значение инфляции уже сейчас – 6,6%. Это значит, что сложиться в 5% - а именно такую максимальную планку определял Нацбанк - уже почти нереально.

Для сравнения, в 2017 году инфляция составила 4,6%, в 2018 -5,6%, в 2019 -4,7%.

Специалисты МАРТ назвали основные причины разогнавшейся и вышедшей в этом году из под контроля инфляции. Первая - наблюдавшееся в течение года ослабление белорусского рубля в валютной корзине. Действительно, если 1 января этого года один доллар стоил 2,1085 рубля, то, скажем, сегодня, в середине декабря за него дают 2,53 рубля. Есть и еще одна причина: неблагоприятная внешняя конъюнктура, которая заключалась в «удорожании за последние двенадцать месяцев отдельных непродовольственных товаров и продовольственных товаров критического импорта».

В ноябре подешевели фрукты: яблоки на 3,7%, груши - на 2,2% Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЗА ГОД ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО ПОДОРОЖАЛО ПОЧТИ НА ЧЕТВЕРТЬ, А МОЮЩИЕ СРЕДСТВА - НА 10%

Действительно, сценами на импорт все обстоит не очень гладко: они растут вслед за тремя корзинами валюты – долларом, евро и российским рублем, сказываются также курсовые разницы.

Среди рекордсменов по подорожанию – растительное масло («Комсомолка» не так давно писала про него, а ведь этот продукт - в перечне социально значимых): за неполный год оно подорожало на 24,2%. К слову, в МАРТ тогда прокомментировали галопирующий рост цен на масло.

Подорожала и импортная техника, например ценник на телевизоры прибавил 7,1%, а электротовары в целом - 13,4%. Если говорить о том, на что больше всего выросли цены именно в ноябре, то в лидерах - сезонные овощи: помидоры подорожали на 30,2%, огурцы на 20,1%, перец - на 8,5%. Хорошие новости тоже есть: в МАРТ констатируют, что подешевели фрукты: яблоки (-3,7%), груши (-2,2%), а также некоторые крупы: овсяные хлопья подешевели 2,7%, а пшенная крупа на 4,4%.

Инфографика Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Немного – всего на 2,5% - подешевела обувь, констатировали в МАРТ «незначительное снижение цен на парфюмерно-косметические товары». Кроме этого в ведомстве отметили: в ноябре по сравнению с октябрем планово увеличены тарифы на отопление (+7,1%) и услуги связи (+ 2,5%). А вот табачные изделия и водка подорожали совсем незначительно, в пределах статистической погрешности: на 0,6% и 0,2% соответственно. Кроме того, на фоне курсовых колебаний цены на медикаменты увеличены на 1,7 процента.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В дальнейшем все зависит от того, как долго Нацбанк сможет отказываться включать печатный станок»

- Скажу, быть может, неожиданное: эти цифры инфляции - на самом деле низкие. Инфляция в 6,6%, какой ее зафиксировали по итогам ноября, однозначно ниже, чем прогнозировали и ожидали аналитики. Инфляция меньше 5% планировалась Нацбанком на 2020 год, но надо понимать, что, к примеру, доллар в этом году подорожал примерно на 20%. То есть валюта подорожала на эту величину, а инфляция оказалась выше, чем было запланировано, пока всего на 1,6%. Значит, «коэффициент передачи» оказался на удивление маленьким. И я в полной мере допускаю, что так действительно вышло: наши рыночные механизмы сработали лучше, чем многие могли бы ожидать. Да, по результатам этого года инфляция будет самой большой за последние четыре года - с того момента, как Нацбанк стал последовательно бороться с ней, - констатировал в беседе с «Комсомолкой» старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Лев Львовский.

- То есть деятельность Нацбанка эффективна?

- Да, но надо разобраться за счет чего сдерживается инфляция и хорошо ли это. И здесь важный аспект - последние действия Нацбанка по «зажатию» рублевой ликвидности.(напомним, в начале октября регулятор «продлил по 19 января 2021 года включительно срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности» - это жесткая мера денежно-кредитной политики, которая ограничивает объемы «свободных» средств коммерческих банков и влияет на стоимость кредитов для физических лиц и ставки по депозитам - Авт.) Это не очень хорошо в долгосрочной перспективе, поскольку экономике нужна действующая финансовая сфера, где будут выдаваться кредиты, а сбережения будут конвертироваться в инвестиции.

- Что будет дальше, ваш прогноз?

- Вероятно, что наша инфляция не сможет быть такой низкой, какой она была последние несколько лет. Как раньше уже не будет. Но видимо Нацбанк все еще в силах удерживать относительно низкую инфляцию, держать ее в пределах однозначной цифры.

Важно то, насколько у Нацбанка хватит политического ресурса. Технический ресурс у Нацбанка есть - это подтверждается тем, что сейчас инфляция в Беларуси не двузначная, хотя могла бы быть такой. С политическим ресурсом ситуация другая: понятно, что сам Нацбанк против необоснованного печатания денег, это неоднократно заявлялось и председателем правления и другими высокими его чиновниками. При этом некоторые члены правительства все чаще и чаще говорят о том, что было бы неплохо возвратиться к прежней практике эмиссии (речь идет об эмиссии белорусского рубля в 2011-2012 годах, когда курс доллара мог одномоментно, как в мае 2011 года, увеличиться с 3000 до 5000 за $1 - Авт.). Не исключено, что в кризисный момент эмиссия произойдет - ну а дальше, новый виток инфляции, девальвация.

Сейчас кроме инфляции есть множество рисков и абсолютно все они выросли. Вообще низкая инфляция - это не самоцель, она нужна не только для того, чтобы цены в магазинах росли постепенно и относительно незаметно. Низкая инфляция - основа того, чтобы люди могли рассчитывать на будущее: например, если вы кладете деньги на банковский депозит, вы хотите быть уверены, что у вас будет стабильно низкая инфляция, что банковские проценты, которые вам предлагают, ее перекроют. Аналогичная логика с бизнес-субъектами: предприниматели, заключают долгосрочные контракты в ситуации, когда они относительно уверены в макроэкономической стабильности и предсказуемости инфляции.

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