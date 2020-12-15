«Узнали, кто я, и начали слушать мою музыку»: кого из белорусских артистов задерживали на протестах и митингах в Беларуси

Рисунок из камеры музыканта группы Recha Андруся Такинданга

В воскресенье 13 декабря во время районного марша милиционеры заинтересовались Максом Коржом неподалеку от дома, где он живет. Артист и еще несколько человек были в Грушевском сквере - без флагов, просто общались. Милиционеры выбежали из микроавтобуса и сказали: «Пройдемте с нами для проверки. Если все будет хорошо, отпустим» - и провели их в бус, - рассказывали очевидицы. Коржа, предполагают местные жители, милиция не узнала, но вместо паспорта попросили показать телефон и проверили, на какие телеграм-каналы подписан артист. После этого его быстро отпустили.

«Комсомолка» вспоминает, кого из белорусских артистов задерживали на протестных акциях за четыре месяца и как реагировали на музыкантов.

Илья Черепко-Самохвалов, лидер групп «Петля Пристрастия» и «Кассиопея»: «Надсмотрщик сказал, что «Петля пристрастия» еще куда ни шло, а «Кассиопея» - г…но»

Илью задержали 22 ноября в районе улицы Клумова. В то воскресенье марши сменили формат: протестующие вместо сбора в центре города стали организовываться в своих дворах, а потом объединяться в микрорайонах. Илья получил 15 суток по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии. За несколько дней до задержания у «Кассиопеи» вышел альбом «По колено в любви» - первый за 5 лет.

Илью Черепко-Самохвалова встречают близкие и коллеги Фото: группа «Петли Пристрастия» в фейсбуке, facebook.com/petlia

За 15 суток Илья успел попутешествовать: был на Окрестина и в Барановичах.

- Меня узнал один из задержанных в РУВД. Сразу же это стало известно и милиции. Начали сразу спрашивать, кто я такой. В Барановичах однажды тоже выходил в коридор по просьбе надсмотрщика: он делился со мной своим впечатлением от прослушанной музыки. Сказал, что «Петля пристрастия» еще куда ни шло, а «Кассиопея» - г**но, - рассказывал Илья ресурсу afisha.tut.by.

В то же воскресенье, 22 ноября задержали Тимура Рейзиса - клавишника регги-группы «Адис Аббеба».

Помидоров вспоминает, как задерживали его и Lesley Knife: «Этого, здорового, с флагом на рюкзаке бери! И этого патлатого, с гитарой»

После уличного концерта в Шабанах 19 сентября задержали музыкантов Александра Помидорова и вокалиста метал-группы Gods Tower Владислава Новожилова, известного под псевдонимом Lesley Knife. Кривошеева и Новожилова.

- Мы с Лесли, который там живет, приехали. Я поиграл на гитаре, попел песни с людьми. Потом душевно выставили термосы с чаем, кексики, печенье - все домашнее. Никакого алкоголя и не было. И тут, под чай, появились силовики, - рассказывал «Комсомолке» Помидоров.

Музыкантов задерживали, когда на улице уже было темно.

- Мы с Лесли почти ушли из лесопарка, и вдруг слышу: «Этого, здорового, с флагом на рюкзаке бери!». Это про Лесли. А мы вместе идем. Через секунду по поводу меня: «И этого патлатого, с гитарой». «Идем вперед, не оглядываться, не разговаривать!» - скомандовал один из силовиков и защемил плечо. Я в ответ: «Я артист, музыкант, журналист, со мной инструмент, если что с ним случится - поломаю всех». Он хватку ослабил. «Заходим быстро в автозак», - потом говорит. Лесли в ответ: «Ты меня видишь? У меня аппаратура, я хожу с трудом, так что не торопи». Меня потом так же загоняет. Я ему: «Чего уже тут звереть? Докурю и поднимусь, не волнуйся». Так и вышло.

Судили Помидорова и Новожилова по популярной статье 23.34, оба музыканта получили по 8 суток.

25 октября был задержан экс-музыкант оркестра Купаловского театра и участник групп Harotnica mix и Luty Sakavik Эрик Орлов-Шимкус. Позже он получил 12 суток. Эрика задержали вместе с его девушкой Александрой Бобковой и мамой Александры Натальей Бибиковой. Раньше Александра и Наталья работали на Беларусь-1.

«Такое ж фота Андрусь зрабіў пасьля маёй адсідкі, а сёньня я радасна змог яго паўтарыць ужо па выхадзе Андруся з сутак», - подписал фотографию Эрик Орлов-Шимкус. Он приехал встретить Андруся 22 ноября, facebook.com/kontrabaser

3 ноября задержали музыкантов Ивана Артимовича из группы Vuraj (получил 7 суток), Андрея Алексеенко из TonqiXod (арестован на 10 суток), Филиппа Петченко из Dee Tree (решение суда - 12 суток). 5 ноября задержали вокалиста группы «Мутнае Вока» Евгения Змушко (ему дали 15 суток).

Во второй раз отбывает арест солист и гитарист групп Tonqixod и Luty Sakavik Владь Ленкевич. Сейчас музыкант сидит 15 суток, которые он получил за воскресный марш 6 декабря по статье 23.4 и части 1 статьи 23.34. Ленкевича уже задерживали на протестных акциях в сентябре. Тогда он отсидел 6 суток.

Андрусь Такинданг об обращениях при задержании группы Recha: «Э, эфіоп, колькі вам заплацілі?»

7 ноября после дворового концерта в Каменной горке задержали группу Recha: Андруся Такинданга, Игоря Осидченко, Константина Лисецкого, Леонида Павленка. После выступления музыканты с цветами и самодельным печеньем от благодарных жителей, уезжали на такси.

- Машыну пераняў стылёва апрануты ў цывільнае мужчына: «Стаяць, міліцыя! Тэлефоны - на сядзенне». З двух вялікіх бусаў падбеглі амапаўцы з балаклавай. Хто з аўтаматам, хто без. Фізічнага гвалту АМАП не ўжываў, а дзьмутая пацанская агрэсія выглядала камічна, нібыта да дарослага чалавека пачалі чапляцца школьнікі-хуліганы: непрыемна, страшна і смешна, - говорит Андрусь.

- Э, эфіоп, колькі вам заплацілі? - цитирует, как обращались в бусе. - Ага, у вас печыва бел-чырвона-белае. Э, эфіоп, а ты ў арміі служыў ці не? А знаеце вашых дружочкаў, "Крамбамбулю"?

Музыкантам дали по 15 суток и сразу посадили всех вчетвером в одну камеру.

- Каб асэнсаваць час за кратамі, я вёў дзённік падзеяў і ўражанняў, - рассказал Андрусь.

После 15 суток Такинданг вышел с коронавирусом.

- Трохі хварэю. Дрэнна быць нядужым у вязніцы, - это из дневника Андруся, когда он еще не знал о диагнозе. - Можа, кавід ці іншая трасца...

Андрусь Такинданг вел дневник, в котором записывал свои впечатления и эмоции, и рисовал. Рисунком поделился у себя в фейсбуке, facebook.com/andrus.takindang

В тот же вечер, что и группу Recha, задержали после выступления на дворовом концерте в микрорайоне Малиновка музыкант Павел Аракелян. На суде Павлу предъявили, что он пикетировал, играя на музыкальном инструменте, и дали 15 суток.

После этого концерта Павла Аракеляна задержали Фото: Евгения Налецкая

Аракелян отлично ассимилировался за эти две недели и когда вышел, написал в своем Фейсбуке:

- Проснулся лишь после того, как постоял на растяжке и поприседал со спущенными трусами.

А среди планов иронично назвал врезать шконку под окном на кухне, завести троих детей и будить их по утрам криком "БЕГОМБЕГОМБЕГОМБЕГОМ!"