«Дети не должны быть наказаны за мнение»: в Бресте отец отчисленного студента судится с вузом

В БрГТУ после студенческих акций отчислили 9 человек. Фото: b-g.by

- Я прекрасно знаю, как мой сын учился в университете, как он жил в этом университете. Я знаю, как о нем одногруппники говорили. Он был в лидерах, делал дипломную работу вместе с выпускником университета, находясь на втором курсе, был порекомендован своим преподавателем. Это уже говорит о том, что он не является плохим студентом, - защищает своего сына, уже бывшего студента Брестского государственного технического университета Михаил Якушевич.

От имени сына, тоже Михаила Якушевича, отец обратился в суд с гражданским иском к университету и просит признать приказ об отчислении Якушевича-младшего незаконным. Предварительные слушания по делу состоялись в суде Московского района Бреста 14 декабря. Дело рассматривает судья Татьяна Горгадзе. Основное заседание назначено на январь. До этого времени стороны могут достичь соглашения с помощью медиатора.

Отец настроен решительно: намерен добиться отмены приказа об отчислении. Юрисконсульт университета убеждает суд в том, что вуз все сделал правильно.

«КАК ОТСЕИВАЛИ УЧАЩИХСЯ?»

Девять студентов политеха вылетели из вуза через два дня после стихийной акции 26 октября в фойе университета. Тогда уже было известно, что в БрГТУ будет новый ректор. Вместо Александра Драгана, который пытался идти на диалог с протестующими студентами, но в итоге уволился, руководство вузом поручили Александру Бахановичу, бывшему проректору БНТУ.

Студенты собрались в фойе главного корпуса университета в знак солидарности с экс-ректором. Среди них был и третьекурсник Миша Якушевич, студент специальности «Искусственный интеллект», платник.

То самое собрание студентов в фойе БрГТУ, после которого из вуза вылетели 9 человек. Фото: телеграм-канал «Бинокль»

- Каким образом формировалось количество студентов, которые были подвергнуты дисциплинарному взысканию? – задается вопросом отец студента Михаил Якушевич. - Участников данного мероприятия было более 20 человек. По докладной записке Яловой (проректора по воспитательной работе БрГТУ. – Ред.) к дисциплинарной ответственности было привлечено 13 студентов. Наш сын был записан ручкой последним. Отчислили девять. Мы задавали вопрос, каким образом отсеивали учащихся, но нам внятно никто не объяснил.

В суд отец пришел со справкой из милиции, в которой сказано, что его сына не привлекали к административной за участие в несанкционированном массовом мероприятии. По словам юрисконсульта, именно на этом основании он получил свой первый выговор.

- Мы просили предоставить фактические доказательства. Каким образом он участвовал, какие конкретно он совершил правонарушения, нам объяснить не смогли, - выступает в суде отец. - Я бы вам поверил, если бы вы мне показали реальную информацию. Покажите мне хотя бы фотографию, где он стоит с плакатом, чтобы я понимал, что он был участником массового мероприятия.

ОТЧИСЛИЛИ ЗА ПРОГУЛ

Юрисконсульт вуза как представитель ответчика объяснила суду, за что отчислили Якушевича. Его лишили студенческого за «систематические нарушения» Правил внутреннего распорядка и договора на подготовку специалиста.

Фото докладной записки разлетелось по соцсетям.

- Во-первых, истец вместе с группой студентов принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии в фойе главного корпуса унивреситета с 11:20 до 12:30, что подтверждается докладной запиской проректора по воспитательной работе Яловой. Во-вторых, в этот же день в это же время у истца должна была быть пара, лекция у завкафедры интеллектуальных информационных технологий Головко, который в связи с пропуском занятия написал докладную записку, - поясняет суду юрисконсульт БрГТУ Анастасия Миронова.

В объяснительной, которую взяли со студента, Якушевич написал, что пропустил занятие, потому что находился в это время среди других студентов в холле. В итоге за участие в студенческой акции он понес дисциплинарное взыскание: ему объявили выговор. А за пропуск занятия, то есть еще одно нарушение, его отчислили. Основанием для этого стал приказ нового ректора.

- Приказ был подписан только двумя людьми – ректором и проерктором. Ни деканом, ни первым проректором, ни одним из юристов на данный момент работающих в университете. Глава юротдела не подписала приказ, предоставила докладную записку на имя ректора, что приказ был составлен с нарушениями, и уволилась, - обращает внимание представитель истца. - Я прошу признать приказ ректора от 28 октября незаконным. На мое усмотрение, здесь был нарушен Кодекс об образовании.

Студенческая акция протеста против насилия в сентябре. С учащимися разговаривает уже бывший ректор Драган. Фото: телеграм-канал Khliabets

- Вы помните, что сказали сыну, когда он пришел домой и сказал: «Папа, меня отчисляют?» - спросила «Комсомолка» у представителя истца, то есть Якушевича-старшего, на выходе из зала суда.

- Мы спросили, за что и как. Нам было интересно. Наш сын никогда не был нарушителем. У него всегда была хорошая успеваемость. Я общался со многими преподавателями. Все как один говорили, что отчислили лучших студентов. По успеваемости многие студенты, которые были отчислены, имели средний балл 8,5, разбирались во многих дисциплинах. У моего сына за весь период обучения не было ни одной задолженности ни в одну сессию, он все сдавал во время, не было никаких хвостов. У него не было прогулов! Юрист из БрГТУ принесла табель и показала 4 пропущенных академических часа 26 октября – но у него больше пропусков нету! За 4 пропущенных часа его отчислили! А давайте посмотрим табели других студентов в университете?

Сейчас Якушевич-младший вместе с коллегой по несчастью из вуза уехал учиться в Польшу по программе Калиновского. Несогласный с отчислением отец студента тем временем решительно настроен восстановить справедливость.

- Отчисляют не тех, кто действительно нарушает дисциплину, а тех, кто имеет мнение не такое, как у всех. И я не считаю, что за это мнение дети должны быть наказаны, - уверен Михаил Якушевич.

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