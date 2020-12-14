«Изучаем природу зла, всевластия и безнаказанности»: СХТ переехал и поставил пьесу о короле-злодее

Пьеса Шекспира о короле-злодее, считает худрук СХТ Владимир Ушаков, сегодня как никогда актуальна.

«Мы возвращаемся! Столько раз писали это обращение в этом году и по воле обстоятельств не могли это сделать. Препятствий было много, но теперь мы в новом месте и новой площадке. Главная премьера этого года, да еще в тему», - написал худрук Современного художественного театра Владимир Ушаков на своей странице в Фейсбуке и пригласил на премьеру трагедии с элементами фарса «Ричард 3» по пьесе Уильяма Шекспира.

- Мы больше двух месяцев находились в вынужденном простое по независящим от нас причинам, - рассказал Владимир Ушаков «Комсомолке». - Это были очень непростые для нас времена, ведь СХТ с момента своего открытия существует без государственной поддержки. Мы не финансируемся ни Министерством культуры РБ, ни какими-либо другими государственными и негосударственными структурами, фондами и организациями, а выживаем только за счет своих зрителей и купленных ими билетов. Мы благодарны зрителям, которые не сдали билеты на спектакли, отмененные в октябре и ноябре, и сразу скажу, что билеты остаются действительны на декабрь. Нам долгое время не подписывали гастрольные удостоверения, а мы не можем показывать спектакли без них. Сегодня, наконец, пришла хорошая новость - 15 декабря состоится долгожданная премьера спектакля «Ричард 3» по одноименной пьесе Шекспира.

Премьеру СХТ покажет на новой площадке - в культурном хабе ОК16 на Октябрьской, 16. До этого театр размещался в Малом зале КЗ «Минск».

- Малый зал концертного зала «Минск» был для нас домом с момента нашего рождения, но после того, как мы поддержали наших коллег из других театров и мирный протест против насилия, нам в этой площадке отказали, - пояснил худрук театра. - Мы благодарны ОК16, который нас приютил. И надеемся увидеть полные залы на наших спектаклях.

К слову, зал ОК16 вмещает 150 человек, и это почти в два раза меньше, чем Малый зал КЗ. Так что есть смысл рассчитывать на аншлаги.

Спектакль «Ричард 3» поставила режиссер оперного театра Елена Медякова, это ее первая работа в СХТ. Главную роль - короля-злодея Ричарда - играет Павел Чернов, в постановке также заняты Светлана Железнова, Анастасия Ушакова, Виталий Новиков и другие артисты театра. Владимир Ушаков считает, что пьеса Шекспира о короле Ричарде сейчас актуальна как никогда:

- Ради власти Ричард лишает права на жизнь каждого, в ком видит угрозу. Ричард не просто злодей - он игрок, изобретательный и жестокий. Он питается энергией лжи, ненависти и насилия. Прекрасно зная человеческую природу, он добивается цели разными методами. Вместе с Шекспиром мы изучаем природу зла, всевластия и безнаказанности.

Кроме «Ричарда 3», на декабрь запланировано еще три спектакля: 21 декабря - «Дракон» с Денисом Дудинским, 23 декабря - народная комедия «#Гэтадемакрэйшен» по пьесе известного литовского драматурга Миндаугаса Настаравичюса «Демократия», 30 декабря – новогодняя комедия «Дом вверх дном».

Билеты на спектакли можно купить прямо на месте или на сайте kvitki.by, их цена - от 20 до 30 рублей.