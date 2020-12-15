Коронавирус в Беларуси, последние новости на 15 декабря 2020 года: чем будут прививать белорусов, прогноз о пике пневмоний и окончании второй волны

Вторая волна коронавируса остается с нами еще на месяцы, считают врачи. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ситуация в Беларуси

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило 14 декабря статистику по заболеваемости коронавирусом в стране. По сравнению с предыдущими днями, когда цифра доходила почти до 2 тыс. случаев в сутки, заметен спад. По данным на 14 декабря, в Беларуси зарегистрированы 1 853 пациента с COVID-19, выписаны - 1 321 пациент.

При этом число умерших с коронавирусом рекордное - 10 человек в сутки. В целом за все время эта цифра - 1 тыс. 273 пациента, опять же по официальным данным.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 162 тыс. 148 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 139 785 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус.

"Беларусь вышла на пик пневмоний, он продлится минимум 1,5 месяца"

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич высказался об эпидемиологической обстановке в стране. По его словам, во всех регионах республики по «поступлениям людей с пневмониями, особенно связанными с ковидом» вышли на пик.

- К сожалению, показатели достаточно высокие, и мы думаем, что будем на таких цифрах как минимум еще полтора месяца, - сказал Пиневич. Но, по его словам, эти пики могли быть еще выше.

Вторая волна начнет спадать только к лету, сделал прогноз глава Минздрава, и самое малое до июня белорусы будут «жить с высокой интенсивностью». А затем штамм станет сезонным.

Лукашенко: В Беларуси может появиться собственная вакцина от коронавируса

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с коллективом 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко. По его словам, сейчас изучаются три основных варианта борьбы с распространением COVID-19. Это закупка российской вакцины, налаживание в Беларуси производства вакцин из российского штамма и создание собственной.

- Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься собственной вакциной, - заявил Лукашенко. Он добавил, что Россия готова предоставить нашей стране все необходимое, чтобы начать здесь выпуск вакцины.

Инспектируя 4-ю городскую клиническую больницу, Лукашенко заявил, что желательно удержаться по заболеваемости COVID-19 на том уровне, чтобы не пришлось перепрофилировать «онкологические койки». И заметил, что пациентов с коронавирусом не следует и «передерживать» их в медучреждениях, когда они уже пошли на поправку.

- Если человек дома долечивается, он себя комфортнее чувствует и быстрее выздоравливает, - уверенно сказал он, но тут же добавил: - Мы не должны выпихивать людей. Но если динамика хорошая, человек идет на выздоровление, нельзя его держать.

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