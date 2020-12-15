Ксендз из Россон о 10 сутках ареста: «Сидели со мной и рецидивисты. Но атмосфера в камерах была хорошая»

Ксендз Вячеслав Борок рассказал, как провел 10 суток в СИЗО. Фото: СОЦСЕТИ

Ксендз Вячеслав Борок из городского поселка Россоны, что в Витебской области, отсидел 10 суток за то, что разместил у себя на страничке в соцсети плакат дизайнера Владимира Цеслера. Его судили по ст. 17.10 КоАП - «Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики».

- Я под этим плакатом четко прописал, что я против фашизма, коммунизма и против каждого тоталитарного режима, как учит Католическая церковь, - объясняет Вячеслав Борок.

"Комсомолка" расспросила ксендза, в каких условиях он содержался, отбывая 10 суток административного ареста в витебском СИЗО.

- Условия были неплохие, все было хорошо, я человек малопривередливый, и мне к нуждам моего быта многого не надо. Но тем не менее это не то место, куда я хотел бы вернуться. Кормили хорошо: супы были даже вкусные, каша неплохая, но котлеты немного подкачали. А с утра хотелось бы чашечку кофе, но выдавали какой-то напиток, называли это чаем. Вода холодная была. За отбывание своего срока я один раз имел возможность принять горячий душ, - рассказал "Комсомолке" ксендз Вячеслав Борок. - Главный минус для меня было то, что сокамерники курили. Для меня это было огромнейшее испытание.

Я был подготовлен ко всему - одежда теплая была у меня. Иногда и в шапке зимней спал. Было немножко холодно и сквозняк - в первые дни заболел зуб.

- А сколько человек в камере было?

- Иногда было и 8 человек, иногда по 2-3 человека. На прогулки не выводили. Сокамерники относились ко мне с уважением. Один раз мы пересеклись с теми, кто попал по 23.34 КоАП. Так, один парень в Витебске посетил минуту молчания, когда вспоминали Романа Бондаренко. Сидели со мной и рецидивисты. Но в камерах была атмосфера хорошая - дружелюбная, солидарная.

По словам ксендза, со своими сокамерниками он говорил о многом. Кто-то изливал душу:

- Нередко мы говорили про разные социальные проблемы, проблемы морального выбора, на духовные темы. Некоторые тоже понимали, что жизнь построена на ценностях Святого Писания. (...) Меня впечатлило, что сокамерники-рецидивисты мало говорили про свои семьи, родительскую любовь. Напрашивается вывод, что это основная проблема - они не испытали родительской любви, нормального общения с ними.

Ксендз Вячеслав Борок благодарен людям за поддержку. Фото предоставлено читателем.

- Вам писали письма в СИЗО?

- Я получил писем 35. Писали даже из Санкт-Петербурга. Писали и католики, и православные, и протестанты, и атеисты. Мне написал письмо в мою поддержку православный священник. Это тоже меня очень впечатлило и обнадежило.

- Меня за час до освобождения вывели из камеры, оформили, покатали по городу, отвезли на вокзал. Я посидел еще полчаса на вокзале, а потом отпустили. Тогда позвонил своей сестре, - говорит отец Вячеслав. На вокзал к нему приехало около 30 человек.Вячеслав Борок рассказал, что в день освобождения его вывезли из СИЗО на железнодорожный вокзал, минуя людей, которые пришли встретить священнослужителя.

Витебской областной суд оставил в силе решение районного суда по прговору в отношеніі Борка.

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