Не время распрощаться: группа «Нейро Дюбель», в которой умерли оба вокалиста, готовит концерт

Оставшиеся участники группы "Нейро Дюбель" хотят, чтобы песни продолжали жить. Фото: личный архив

«Ребята, у нас огромное желание с вами встретится - спеть и сыграть наши любимые песни «Нейро Дюбель»!» - такое объявление появилось в соцсетях группы. 30 января они планируют дать концерт в клубе Re:public, причем уже даже получено гастрольное удостоверение, билеты появились в продаже.

Александра Куллинковича не стало 4 августа 2018-го. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Концерт посвящен 30-летию творческой деятельности «Нейро Дюбеля» (на самом деле, группе уже 32-й год), но из-за трагических событий было не до юбилеев. Сначала в 2018 году от воспаления легких умер бессменный лидер, автор песен и вокалист Александр Куллинкович. Ему было всего 46 лет. В октябре этого же года музыканты организовали очень душевный концерт памяти Саши. Выступление легло в основу музыкального фильма "Я принес тебе УРА!!!" Кирилла Папакуля.

Юрий Наумов был одним из фронтменов "Нейро дюбеля". Фото: Павел МАРТИНЧИК

А через два года, 14 сентября этого года ушел из жизни второй вокалист панк-группы Юрий Наумов. Ему было 48 лет. Юру скосил нездоровый образ жизни.

30 января планируется концерт памяти. Ну и музыкантам очень хочется, чтобы песни «Нейро Дюбеля» продолжали жить.

- Большой вопрос заключается в том, кто будет петь, - говорит музыкант «Нейро Дюбеля» Макс Паровой. – Музыканты готовы петь сами. А я за то, чтобы к группе присоединились наши друзья – Александр Помидоров, Игорь Ворошкевич, может быть, Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич. Возможно, на сцену выйдут также бывшие музыканты «Нейро Дюбеля».

- Не думали сделать трансляцию на экране, и играть живьем под записанный голос Куллинковича?

- Думали. Придется садиться в студию, вычищать треки и репетировать под голос Саши. Нужно готовить видеоряд для показа на концерте. Все это требует прилично времени и денег, которых у музыкантов, прямо скажем, сейчас нет. Они всегда параллельно работали где-то помимо «Нейро Дюбеля». Группа была больше образом жизни, отдушиной, чем способом заработка. Но мы будем стремиться к тому, чтобы концерт получился хорошим и запомнился поклонникам группы.

Выступления "Нейро Дюбеля" запоминались в том числе благодаря яркой харизме Саши Куллинковича. Фото: личный архив

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Концерт «Нейро Дюбель» - 30 января, 19:00, клуб «Re:Public». Цена: 10 – 25 BYN

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