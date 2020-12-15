«Провела массовое мероприятие»: 87-летней минчанке за бчб-флаг на балконе дали штраф почти с ее пенсию

Пожилую минчанку Елизавету Бурсову обвиняют в нарушении проведения массовых мероприятия. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Во вторник, 15 декабря, в суде Октябрьского района Минска прошло разбирательство по административному делу над 87-летней минчанкой Елизаветой Яковлевной Бурсовой. Ей вменяют часть 1 статью 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятии ». Елизавета Яковлевна вывесила у себя на застекленном балконе бело-красно-белый флаг.

В суд она пришла со своими родными. Елизавета Яковлевна призналась, что в здании суда она находится впервые в жизни.

Судья Александр Руденко предложил пожилой женщине отвечать на вопросы сидя.

- Мои возраст не мешает мне стоять. Я родилась 2 августа 1933 года в городе Витебске, - сказала Елизавета Яковлевна.

До пенсии женщина работала тренером по пулевой стрельбе, учителем русского языка и литературы. Имеет высшее педагогическое образование. Когда началась Вторая мировая война, Елизавета Яковлевна была ребенком, ее еврейская семья жила в Витебске. Ей тогда чудом удалось спастись от фашистов - она бежала в Россию. По словам женщины, тогда погибло много ее родственников.

Судья Руденко огласил протокол об административном правонарушении. Так, по словам Руденко, Бурсова 13 ноября около 9 часов «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов провела массовое мероприятие - пикетирование», путём размещения на стекле балкона квартиры флага бело-красно-белой расцветки.

Слова судьи вызвали тихий смех в зале суда.

- Согласны с данным протоколом? - спрашивает судья.

- Не согласна, потому что под этим флагом президент давал присягу, два года ходил под ним. И я удивилась, что его запретили, - сказала Елизавета Яковлевна. На вопросы она отвечала стоя.

- Вы 13 ноября около 9 часов вывешивали флаг?

- Да, у меня висел флаг, чтобы было видно, за кого я голосовала.

- Хотите что-то ещё пояснить?

- По-моему это бесполезно...

На скамье подсудимых в Минске из-за протестных акций оказалась 87-летняя пенсионерка. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Через полчаса судья огласил постановление: Бурсову признали виновной и присудили к штрафу в 15 базовых величин - это 405 рублей. При этом пенсия минчанки составляет 600 рублей.

- Он не спросил, согласна ли я. Или я не услышала? Я бы сказала, что не согласна, - машет рукой женщина после того, как судья огласил постановление и покинул зал.

К Елизавете Яковлевне подошел мужчина, который уговорил ее принять от него деньги, хотя та отказывалась.

- Эта сумма погасит штраф, - объяснил журналистам неравнодушный минчанин.