Выбор года: интернет-магазин МТС назвали лучшим в Беларуси

«Выбор года» является одним из авторитетных профессиональных конкурсов в сфере торговли и услуг, проводимых на территории Беларуси. Золотая медаль, которой был награжден интернет-магазин МТС, вручается по результатам комплексной оценки.

О популярности интернет-магазина МТС говорят и цифры. С начала 2020 года на сайте интернет-магазина МТС было оформлено более 150 тысяч заказов. В среднем в месяц услугами нашей доставки пользуются более 4 тысяч покупателей.

На shop.mts.by клиенты могут выбрать себе смартфон, планшет или аксессуар из более чем 150 моделей от ведущих брендов.

Большинство девайсов можно приобрести в онлайн-рассрочку на 7, 12 или 24 месяца без справок о доходах, поручителей, первоначального взноса и дополнительных платежей.

Скидки, акции и бонусные программы на сайте обновляются постоянно. Доставка товара осуществляется курьерами в любую точку Беларуси в течение 1-2 дней. Для клиентов, которые хотели бы получить товар в любое удобное время, были организованы пункты самовывоза из собственных салонов связи МТС.

Интернет-магазин МТС работает круглосуточно. Получить консультацию и заказать товар можно по телефону +375 (29) 545-00-00, или по короткому номеру 210, или зайти на shop.mts.by.

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