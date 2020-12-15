Ковидные больничные по-новому, отставка Кондрусевича и инфляция выше прогноза: главные события недели

Выписывать больничные теперь смогут и врачи-терапевты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больничные контактам 1-го уровня выпишут терапевты

Совмин подписал постановление, разрешающее терапевтам поликлиник при посещении на дому заболевшего коронавирусом определить контакты 1-го уровня и сразу выдать им больничные. Раньше выявление контактов лежало на санэпидемиологах. Это должно снизить нагрузку на поликлиники. Отменят постановление, когда ситуация с ковидом улучшится. Пока же практически каждый суточный прирост - в пределах 1700 - 1900 случаев.

14 декабря Александр Лукашенко приехал в 4-ю городскую больницу Минска, где лечат больных коронавирусом. Напомним, недавно он побывал в 6-й больнице Минска, Витебском областном роддоме и Столбцовской райбольнице. В «четверке» Лукашенко сказал, что не следует передерживать больных в медучреждениях, если они идут на поправку.

- Если человек дома долечивается, он себя комфортнее чувствует и быстрее выздоравливает. Речь не идет о том, что мы должны выпихивать людей. Но если динамика хорошая, человек идет на выздоровление, нельзя его держать. По статистике, 0,31% людей (даже процента нет) приходится возвращать обратно, - передает слова президента БелТА. - Это хороший показатель. То есть выработана хорошая система, желательно ее удержать, чтобы онкологические койки не перепрофилировать под ковид.

Также Лукашенко высказался о белорусской вакцине от коронавируса, которая может появиться в будущем:

- Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься производством собственной вакцины.

А 8 декабря в 84 года умер первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич. Он лежал в больнице с коронавирусом с конца ноября (см. стр. 5).

Годовая инфляция стремится к рекорду

Нацбанк и Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовали свежие цифры о том, как изменились цены в Беларуси. Годовая инфляция может побить рекорд: фактическое значение сейчас - 6,6%. Нацбанк определял максимальную планку в 5%. В 2017 году инфляция составила 4,6%, в 2018-м - 5,6%, в 2019-м - 4,7%.

А с 11 декабря в Белгазпромбанке - новое правление из действующих сотрудников организации. Исполнять обязанности председателя назначена зампредседателя правления Ирина Потапова. Временная администрация во главе с экс-главой Нацбанка Надеждой Ермаковой завершила работу 10 декабря. Напомним, 12 июня на фоне скандала вокруг претендовавшего стать кандидатом в президенты бывшего главы банка Виктора Бабарико и последующего его задержания Нацбанк ввел полугодичное временное администрирование.

Макса Коржа отвели в бус для проверки

Александр Лукашенко приезжал на празднование столетия БНТУ.

- Мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связано прежде всего со сменой поколений, - отметил он и добавил: - Сейчас тяжелейший период смены поколений. Он всегда проходит сложно и в науке, и в спорте.

Тем временем по воскресеньям продолжаются акции протестов. Уже почти месяц, как они сменили формат: вместо сбора в одном месте в центре города, протестующие выходят на районные марши - организовываются во дворах, потом объединяются микрорайонами.

13 декабря, по данным МВД, был задержан 271 человек, правозащитники говорят о более 300 человек.

- Численность участников несанкционированных мероприятий составила около 1 тыс. человек по стране, - приводит цифры МВД. - Наиболее «массовым» стал Минск. В различных районах столицы протестующие собирались группами до 50 человек. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, а наиболее агрессивных задерживали.

В число задержанных чуть не попал певец Макс Корж. Он общался с людьми в Грушевском сквере неподалеку от дома, в котором живет. К музыканту и его другу подошли силовики и сказали пройти в бус для проверки. Там у Макса посмотрели в смартфоне, на какие телеграм-каналы он подписан, и отпустили.

В такой же ситуации оказался весь 11-й класс Смолевичской гимназии. Историю рассказала педагог, ранее преподававшая там Анна Северинец. Оказалось, подростки группой возвращались по центральной улице с репетиции выпускного вальса.

«Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус, привезли в РОВД, командовали стать лицом к стене. Слава богу, женщина в РОВД очень удивилась и спросила: «Зачем вы сюда детей привезли?» И их выпустили», - написала Северинец в своем Фейсбуке. По ее словам, когда родители гимназистов пришли в РОВД, чтобы выяснить, за что задержали детей, им сказали, что «дети будто бы ругались матом на милиционеров».

Но по словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, подростки всего несколько минут провели около РОВД.

- Туда школьники приехали все вместе на одной машине, а возле райотдела пробыли от силы минут шесть. И находились они там далеко не по стойке смирно, - написала Чемоданова. - А как только милиционеры разобрались, перед подростками несколько раз извинились за причиненные неудобства и отпустили восвояси.

Традиционный провластный автопробег стартовал в субботу из Уручья. Сначала участники пробега «За единую Беларусь» приехали на БелАЗ. «Белтелерадиокомпания» сообщает, что участники смотрели на самый большой в мире самосвал и провели тест-драйв «Джили». После этого колонна поехала в Борисов.

Озвучили зарплату Тихановской

Светлана Тихановская на днях встретилась в Берлине с первым белорусским нобелевским лауреатом по литературе Светланой Алексиевич. Они обсудили ситуацию в стране. Также Алексиевич сообщила, что собирает истории героев революции для возможной книги.

Также Тихановская дала большое интервью изданию The New Yorker. Она рассказала, что по-прежнему не считает себя политиком и как ей запретили говорить, что она «слабая женщина».

- Я встретилась с бывшим президентом Литвы Далей Грибаускайте. Она сказала: «Даже если ты чувствуешь себя слабой, не говори этого. Вы должны садиться за стол с лидерами с уверенностью, что вы лидер, что вы знаете, о чем говорите», - рассказала Тихановская.

А в большом интервью Kyky.media советник Светланы Тихановской по международной политике Франак Вячорка рассказал о ее зарплате.

- Это небольшие деньги - средняя вильнюсская зарплата, которая составляет примерно 1200 евро в месяц.

Тем временем «Круглый стол демократических сил», который инициировал политолог Юрий Воскресенский, продолжает обсуждать амнистию тех, кого считают политзаключенными, а также Всебелорусское собрание и его статус.

Кондрусевич написал прошение об отставке

После 10 суток вышел ксендз Вячеслав Барок из горпоселка Россоны Витебской области. Его арестовали за перепост работы Владимира Цеслера и обвинили в пропаганде нацистскои символики или атрибутики.

А митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич написал прошение об отставке. По словам Кондрусевича, это связано с возрастом. Об этом он рассказал агентству KAI.

- 3 января следующего года мне исполнится 75 лет. Формально я ухожу в отставку с должности и должен уйти на пенсию. Прошение об отставке я уже написал и в ближайшее время передам его нунцию», – сказал находящийся в Польше церковный иерарх, который не может вернуться в Беларусь более трех месяцев - его паспорт признан недействительным. По словам Александра Лукашенко, Кондрусевич получал указания из Польши, «как развалить страну».

На замечание, что папа римский может продлить срок служения, Кондрусевич ответил: «Не знаю. Все зависит от воли святого отца».