Где в Минске в новогоднюю ночь - 2021 искать елки и Деда Мороза в спальных районах

В ночь с 31 декабря на 1 января погулять можно будет в каждом районе Минска. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Комсомолка» сравнила, в каких районах в новогоднюю ночь будет больше движухи: в самых густонаселенных или в тихих, где большинство - пенсионеры. Оказывается, самый крупный район Минска, Фрунзенский, где проживает около полумиллиона минчан, в новогоднюю ночь будет гулять только два часа и только на двух площадках. А вот самый маленький, Партизанский (там не более 100 тысяч), - тоже на двух площадках, но 3,5 часа.

Итак, где искать елки возле дома?

Заводской район. 1 января с 00.00 до 3.00 на площадке перед «Чижовка-Арена».

Ленинский район. 1 января с 1.00 до 3.00 перед кинотеатром «Салют».

Московский район. 1 января с 1.00 до 4.00 в парке им. Павлова и с 1.00 до 3.00 в микрорайоне Брилевичи (ул. Чечота, 25) и в сквере «Полянка», что по ул. К. Либнехта.

Октябрьский район. 1 января с 1.00 до 4.00 на площадке перед ДК железнодорожников и в микрорайоне Сокол по ул. Барамзиной, с 1.00 до 3.00 - на площадке у торгового центра по ул. Асаналиева, 44.

Партизанский район. 1 января с 0.30 до 4.00 в парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1), а еще на площадке у самолета по ул. Карвата.

Первомайский район. 1 января с 1.00 до 3.00 по четырем адресам: пр. Независимости, 116, ул. Руссиянова, 1, ул. Фогеля, 1, ул. Героев 120 дивизии, 15.

Советский район. 1 января с 0.30 до 4.00 на площади перед Комаровским рынком.

Фрунзенский район. 1 января с 1.00 до 3.00 на площадке у Ледового дворца спорта и в это же время в парке им. Уго Чавеса (на пересечении улиц Казимировской и Колесникова).

Центральный район. 1 января с 1.00 до 4.00 на площадке у Дворца детей и молодежи.

КСТАТИ

Где погулять перед Новым годом?

Праздничная развлекательная программа «Калядны кiрмаш» запланирована 19 декабря с 12.00 на бульваре Тракторостроителей. В этот же день, 19 декабря, рождественская ярмарка состоится в Уручье по ул. Руссиянова,1 .

25 декабря, в католическое Рождество, праздничная программа в парке им. Павлова (время проведения с 12.00 до 16.00). Рождественская ярмарка и праздничный концерт с участием самодеятельных коллективов еще и 26 января с 10.00 до 16.00 на площадке возле Ледового дворца по ул. Притыцкого.

С детьми можно будет отправиться 25, 26, 27 декабря, 1, 2, 3 января на новогодние утренники в парк им. Челюскинцев. А на детской железной дороге с 24 декабря по 7 января будет курсировать «Новогодний экспресс».