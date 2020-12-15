Семь вопросов об удаленке в Беларуси: за что могут уволить и когда может звонить начальник

Удаленная работа определенно имеет свои прелести, но возможна далеко не для всех работников.

Коронавирус внес изменения в привычный уклад жизни абсолютно каждого человека, особенно, работающего. С приходом пандемии весной многие фирмы были вынуждены перевести своих работников на дистанционную работу, некоторые работали с соблюдением социальной дистанции в офисах. Но вторая волна коронавируса в Беларуси имеет все шансы смыть и редких оставшихся на своих местах работников по домам.

Трудовой кодекс в Беларуси менялся редко, порой серьезно отставая от прогресса в IT-стране. Но 28 января 2020 года изменения внесли как нельзя кстати: в кодексе наконец появилось такое понятие, как дистанционная работа (ей даже посвящена целая глава) и кадровикам стало немного легче жить. Рассказываем, как перейти на удаленку (и при желании – вернуться обратно).

Как принять работника на удаленку?

Чтобы оформиться на удаленную работу все-таки придется приехать в офис. Потому что заключать трудовой договор по закону можно только лично. Кроме того, нужно принести с собой паспорт, диплом и другие документы, указанные в статье 26 ТК. Потом вы подпишите трудовой договор и приказ о приеме на работу. Трудовая книжка (для основных работников) останется у нанимателя, а взамен вы получите расписку. Если это ваше первое место работы, то трудовую заведут.

С дистанционным работником можно заключить как обычный трудовой договор, так и контракт. Обязательно в письменной форме: один экземпляр - нанимателю, второй - работнику. Но для удаленного работника еще и обязательно нужно зафиксировать, что работа - дистанционная. Как часто и каким образом вы будете контактировать со своим руководителем, предоставлять отчеты о выполненной работе - все это тоже прописывается в договоре.

Как связываться работнику и нанимателю?

Чтобы не было возможных споров, в договоре стоит прописать, в какое время вы должны быть на связи и отвечать на звонки и сообщения, в каком именно мессенджере или по телефону. Также есть смысл указать, какие конкретно программы и техника должны использоваться в работе. Если у сотрудника свое оборудование, то за его использование, как и за автомобиль, можно предусмотреть компенсацию за амортизацию.

Какие документы можно отправлять удаленно?

После подписания трудового договора ваше присутствие может уже не понадобиться, всеми остальными документами стороны могут обмениваться через интернет. Если где-то нужна подпись работника – достаточно отправить ему электронный документ (закрытый для редактирования, с электронно-цифровой подписью (ЭЦП)). Можно выслать и без ЭЦП (например, текстовый файл), параллельно продублировав бумажной копией по почте заказным письмом с уведомлением о его вручении.

Вся остальная информация – в виде переписки оговоренным в трудовом договоре способом. Лишь изредка может понадобиться пересылка и оригинальных документов. Например, если вы заболеете, то бухгалтерии нужен оригинал больничного. Чтобы они не затерялись на почте, такие документы лучше отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении.

Какой рабочий день у дистанционных работников?

Хотя вы и работаете удаленно, это не значит, что можно нагрузить вас работой, как вола. Наниматель должен соблюдать оговоренную в трудовом договоре продолжительность рабочего времени и отдыха. А они не должны уступать офисным работникам. Классический вариант - это 8-часовой рабочий день или неполная ставка.

В трудовом договоре можно точно указать режим рабочего времени: начало/окончание работы, обед (это может отличаться от времени работы офиса). А может быть вариант, когда дистанционщик самостоятельно определяет, когда начинать и заканчивать работать, во сколько обедать или вообще нужен ли обед. Дистанционному работнику, как и всем, положены выходные, отдых в праздники, трудовой и социальные отпуска.

Что делать, если вы не хотите ехать в командировку из-за коронавируса?

По общему правилу, работник не имеет права отказаться от командировки без уважительных причин, а уважительность этих причин определяет наниматель. Как правило, это болезнь работника или членов его семьи, смерть близкого родственника.

Но вместе с этим наниматель по закону обязан принимать меры по профилактике и предупреждению заболеваний работников. Это значит, что отказ от командировки в эпидемиологически «нестабильные» страны (список таких стран приводит Минздрав), а также в страны, в которых введен карантин, наниматель вправе считать уважительной причиной. То есть, боитесь ехать в Италия – можете отказаться от командировки.

Уволиться тоже можно дистанционно?

Если вам меняют оплату труда, рабочее время или другие условия трудового договора, нужно подписать дополнительное соглашение. Но его уже можно подписать как электронный документ (с ЭЦП), а потом в течение двух рабочих дней выслать почтой (лучше заказным письмом с уведомлением о вручении).

Уволиться дистанционщик может по тем же основаниям, как и любой другой работник. Никаких специальных оснований для этого нет. Для увольнения вам надо будет отправить заявление начальнику по почте и взамен получить приказ на подпись. При увольнении наниматель обязан также рассчитаться и выдать вам (или выслать по почте) вашу трудовую книжку. Трудовую книжку вам обязаны выслать на следующий день после получения заявления (п. 74 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек).

Перейти на удаленку можно всем?

На удаленку можно перевести и обычного работника, который сидит в офисе. Если он сам хочет, а наниматель не против – достаточно заявления работника, приказа и внесения изменений в трудовой договор. Если же инициатива исходит от нанимателя, то должны быть обоснованные производственные, организационные или экономическими причины для дистанционной работы. Об этом работника должны предупредить письменно не позднее чем за один месяц (ст. 32 ТК). Если вы согласны на удаленку, то подписывается дополнительное соглашение к трудовому договору. Если нет - трудовой договор с вами прекращается, но при этом выплачивается выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка.

Точно такая же процедура, если удаленщика нужно перевести обратно на работу в офис.