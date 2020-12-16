За программы для сбалансированного питания, снижения и контроля веса Herbalife Nutrition получила золотые медали премии «Выбор года 2020»

В этом году конкурс «Выбор года» прошел в Беларуси уже в 19-й раз и традиционно определил, какие продукты, товары и услуги наиболее популярны в нашей стране. Herbalife Nutrition не сдает лидерских позиций с 2014 года - для компании это уже седьмая победа, причем впервые сразу в двух номинациях.

«Мы видим миссию нашей компании в том, чтобы повышать качество жизни людей, предоставляя им высококачественные продукты. Золотые медали «Выбор года» убеждают нас в правильности выбранного направления. Эта награда - знак доверия со стороны потребителей, которые оценили по достоинству наши программы для сбалансированного питания, снижения и контроля веса, а также огромная заслуга наших ученых-разработчиков, экспертов и, конечно же, Независимых Партнеров», - комментирует директор Herbalife Nutrition в Беларуси Юлия Войтович.

Конкурс «Выбор года» проводится в различных номинациях: «Продукты питания и напитки», «Бытовая химия», «Товары и услуги для животных», «Одежда», «Обувь и аксессуары», «Бытовая техника и электроника», «Услуги для бизнеса, отдыха и развлечения» и так далее. Победитель в каждой из них определяется по итогам маркетинговых исследований потребительских предпочтений, опроса представителей рекламных агентств, жюри и оргкомитета и с учетом мнения экспертного совета. Суммарный подсчет баллов - это долгая процедура, результат которой проверяется и подтверждается аудиторской компанией с международной сертификацией.

О компании:

Herbalife Nutrition - международная компания, эксперт в области сбалансированного питания. Миссия Herbalife Nutrition - содействовать повышению качества жизни людей, предоставляя им высококачественные продукты, предлагая персональный подход к каждому клиенту и вдохновляя потребителей вести здоровый и активный образ жизни.