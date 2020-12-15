«Не забывай надевать нижнее белье»: певицы Катя Волкова и Алена Ланская шумно ругаются в соцсетях

Алена Ланская и Катя Волкова. Фото: личный архив

Певица Катя Волкова, которую зрители наверняка помнят по проекту «Хочу в ВИАгру», в последнее время увлеклась пародиями на коллег. Уже досталось сестрам Груздевым, а теперь она от души постебалась над некоей народной артисткой Беларуси Златой Лепехиной. Многие интернет-подписчики решили, что речь идет об Алене Ланской (настоящая ее фамилия Лепохина).

На «Евровидении-2013» Алена Ланская прошла в финал и заняла итоговое 16 место. Фото: Albin Olsson, Wikipedia.org

Алена Ланская не удержалась и прокомментировала видеоролик: «Помнится, когда-то ты приходила и извинялась за свои потоки ненависти и яда в мой адрес. Ну вот… кажется, все и так теперь понятно. Совет, Катюша, на приличные мероприятия не забывай надевать нижнее белье».

Скрин переписки двух певиц

Мы позвонили Кате Волковой, чтобы узнать, что это за история с нижним бельем, которую бурно обсуждает светская тусовка:

- Ролик с моей пародией только в инстаграм уже посмотрели более 7000 человек, у меня прибавилось много новых подписчиков. На самом деле, это собирательный образ. Но что делать, если подписчики узнали Ланскую. Тем более, что и Алена себя узнала, раз ответила. В любом случае, на такие вещи не стоит обижаться, это юмор.

Что касается нижнего белья под платьем. Меня пригласили на президентский бал. Платье было согласовано, оно действительно эффектное, и я в нем выглядела суперзвездой. В гримерку посмотреть на меня приходили какие-то женщины. И вот, за четыре номера до моего выхода, к моему директору подошла режиссер и шепнула ему на ухо, что сомневается, что под платьем у меня есть белье. Меня это задело, я подошла к режиссеру и показала, что под платьем у меня есть трусы. Эту историю знали только три человека: я, мой директор и режиссер. Откуда мне было знать, что этот эпизод потом будут мусолить, и он дойдет до ушей Алены Ланской... Все было нормально, я вышла и спела две песни, глава государства танцевал медленный танец. Всем понравилось. Меня пригласили еще раз, а потом вдруг перестали.

То самое платье раздора. Фото: инстаграм Кати Волковой

Что касается моих извинений перед Ланской. Была такая программа на телевидении: про артиста говорили его коллеги, а потом он все это слушал и комментировал. Ну и Алене очень не понравилось, что я о ней говорила. Сказала и сказала – это же правда. А потом так получилось, что нам на концерте дали одну гримерку на двоих. Я чувствовала, что она обижена и, чтобы снять напряжение, сказала: извини за то, что я о тебе говорила. После этого мы с ней уже нормально общались. Я уже и забыла эту давнюю историю – а она, оказывается, нет…

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