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«Не забывай надевать нижнее белье»: певицы Катя Волкова и Алена Ланская шумно ругаются в соцсетях

«Вишенкой на торте» стала пикантная история про одну из девушек и концертное платье
Сергей МАЛИНОВСКИЙСергей МАЛИНОВСКИЙ
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Алена Ланская и Катя Волкова. Фото: личный архив

Алена Ланская и Катя Волкова. Фото: личный архив

Певица Катя Волкова, которую зрители наверняка помнят по проекту «Хочу в ВИАгру», в последнее время увлеклась пародиями на коллег. Уже досталось сестрам Груздевым, а теперь она от души постебалась над некоей народной артисткой Беларуси Златой Лепехиной. Многие интернет-подписчики решили, что речь идет об Алене Ланской (настоящая ее фамилия Лепохина).

На «Евровидении-2013» Алена Ланская прошла в финал и заняла итоговое 16 место. Фото: Albin Olsson, Wikipedia.org

На «Евровидении-2013» Алена Ланская прошла в финал и заняла итоговое 16 место. Фото: Albin Olsson, Wikipedia.org

Алена Ланская не удержалась и прокомментировала видеоролик: «Помнится, когда-то ты приходила и извинялась за свои потоки ненависти и яда в мой адрес. Ну вот… кажется, все и так теперь понятно. Совет, Катюша, на приличные мероприятия не забывай надевать нижнее белье».

Скрин переписки двух певиц

Скрин переписки двух певиц

Мы позвонили Кате Волковой, чтобы узнать, что это за история с нижним бельем, которую бурно обсуждает светская тусовка:

- Ролик с моей пародией только в инстаграм уже посмотрели более 7000 человек, у меня прибавилось много новых подписчиков. На самом деле, это собирательный образ. Но что делать, если подписчики узнали Ланскую. Тем более, что и Алена себя узнала, раз ответила. В любом случае, на такие вещи не стоит обижаться, это юмор.

Что касается нижнего белья под платьем. Меня пригласили на президентский бал. Платье было согласовано, оно действительно эффектное, и я в нем выглядела суперзвездой. В гримерку посмотреть на меня приходили какие-то женщины. И вот, за четыре номера до моего выхода, к моему директору подошла режиссер и шепнула ему на ухо, что сомневается, что под платьем у меня есть белье. Меня это задело, я подошла к режиссеру и показала, что под платьем у меня есть трусы. Эту историю знали только три человека: я, мой директор и режиссер. Откуда мне было знать, что этот эпизод потом будут мусолить, и он дойдет до ушей Алены Ланской... Все было нормально, я вышла и спела две песни, глава государства танцевал медленный танец. Всем понравилось. Меня пригласили еще раз, а потом вдруг перестали.

То самое платье раздора. Фото: инстаграм Кати Волковой

То самое платье раздора. Фото: инстаграм Кати Волковой

Что касается моих извинений перед Ланской. Была такая программа на телевидении: про артиста говорили его коллеги, а потом он все это слушал и комментировал. Ну и Алене очень не понравилось, что я о ней говорила. Сказала и сказала – это же правда. А потом так получилось, что нам на концерте дали одну гримерку на двоих. Я чувствовала, что она обижена и, чтобы снять напряжение, сказала: извини за то, что я о тебе говорила. После этого мы с ней уже нормально общались. Я уже и забыла эту давнюю историю – а она, оказывается, нет…

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