Лучший подарок - HONOR 10X Lite, недорогой смартфон с амбициями флагмана

Новый HONOR 10X Lite позиционируется как устройство с большой батареей? большим экраном и умной квадрокамерой. При этом цена у смартфона, претендующего на позицию флагмана, вполне доступная.

Заряжается у вас на глазах

Емкость батареи на 5000 мА*ч, и вы это сразу почувствуете, взяв телефон в руки. Он достаточно увесист, в первую очередь, из-за своей батареи. Быстрая зарядка HONOR SuperCharge на 22,5 Вт позволяет оставаться на связи до двух дней. Достаточно 30 минут зарядки, пока вы пьете кофе - и уже можно целый день оставаться на связи. Интересно, что при быстрой зарядке появилась новая опция: смартфон отображают десятые и сотые доли, таким образом, создается впечатление, что смартфон наполняется энергией прямо на глазах. Время полного заряда занимает чуть более 1 часа. Этого хватает на 79 часов прослушивания музыки, 38 часов голосовых звонков или 23 часа просмотра видеоконтента.

Умная квадрокамера

На задней панели установлены четыре камеры. Снимают из них три, четвертым модулем является датчик для измерения глубины сцены. Одна из главных фишек Honor 10X Lite - это широкоугольная камера на 8 Мп. Смартфон умеет снимать на широкий и сверхширокий углы.

Человеческий глаз не захватывает большинство моментов при стремительном движении объекта, в отличие от камеры HONOR 10X Lite. Интеллектуальный режим AI Snapshot Mode и 1/900-секундная выдержка позволяют получать четкие кадры быстро движущихся объектов.

Макросъемка мелких объектов тоже удается смартфону на славу: дополнительная 2 Мп камера устройства способна снимать с расстояния всего 4 см и позволяет по-новому взглянуть на привычные окружающие предметы, найти вдохновение в крупных планах капель на цветочных бутонах или первых снежинок на замерзшей траве.

Ну а любителей селфи порадует качественная фронтальная камера HONOR 10X Lite с разрешением 8 Мп и улучшенными функциями коррекции портретов.

В смартфоне есть искусственный интеллект. Включенный, он распознает сцены и подбирает оптимальные настройки. Существует как простой и привычный автоматический режим съемки, так и возможность ручного управления настройками. Если покопаться в настройках, можно включить, например, опцию «съемка по улыбке» или по поднятой руке. А еще можно отключить звук затвора при съемке, если он вас раздражает.

Флагманский уровень

Огромный и яркий дисплей FullView с диагональю 6,67 дюйма завораживает с первого взгляда. Благодаря узким рамкам и миниатюрному отверстию под фронтальную камеру экран занимает более 90% площади. При этом смартфон очень удобно лежит в руке.

Разрешение 2400×1080 пикселей, цветовая палитра из 16,7 миллиона оттенков и широкие углы обзора обеспечивают максимальный комфорт при просмотре любого визуального контента, смартфон идеален в том числе и для чтения книг. Цветовая гамма и яркость в режиме электронной книги eBook Mode приближены к параметрам настоящей бумаги и позволяют глазам не утомляться во время продолжительного чтения. К слову, HONOR 10X Lite заботится о вашем зрении: в устройстве имеется режим, фильтрующий синие тона подсветки экрана, который помогает тем самым снизить утомляемость глаз.

Память смартфона рассчитана на 128 Гб: таким образом, в нем можно сохранить до 10 000 фотографий высокого разрешения, до 300 серий любимых сериалов или огромную библиотеку из 12 000 электронных книг. Но если и этого вам покажется мало, есть слот для карты памяти MicroSD емкостью до 512 Гб.

Из приятного - смартфон имеет два разъема - универсальный USB Type-C и TRS 3,5 мм для наушников. Кроме того, в боковую кнопку питания устройства встроен быстрый и комфортный сканер отпечатков пальцев. Также доступна и разблокировка по лицу.

Цена и доступность

HONOR 10X Lite выполнен в стильном дизайне в духе флагманской серии HONOR 30 и будет доступен у нас в трех цветах: полночный черный, изумрудно-зеленый и ультрафиолетовый закат. Выглядит внешне смартфон даже дороже, чем за него просят.

Продажи HONOR 10X Lite начнутся 18 декабря у всех официальных партнеров бренда по рекомендованной цене 649 рублей. С 18 декабря по 10 января покупатели могут получить HONOR Band 5 в подарок. Количество подарков ограниченное, поэтому лучше уточнять наличие перед покупкой у продавца.

Где купить: У всех официальных партнеров HONOR: у операторов A1, МТС, Life, в сетях магазинов «5 элемент» и «Электросила», салонах «На Связи» и «АЛЛО», интернет-гипермаркете 21 век.