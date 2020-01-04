«Начинаем жизнь в другом мире»: историк моды о том, как суровый 2020-й повлиял на одежду, почему в моде униформа, а парни одеты интереснее девушек

Возможно, после пандемии мы захотим носить совсем другую одежду. Фото: Вячеслав Маликов.

Зависит ли наше желание модничать и наряжаться от пандемии и общественно-политических событий? Об этом мы поговорили с Татьяной Терешкович, автором более 35 книг, в том числе 4-томной «Энциклопедии моды».

Историк моды Татьяна Терешкович рассказала о том, как события 2020 года могут повлиять на наш выбор одежды. Фото: личный архив.

- Эксперт моды Эвелина Хромченко недавно сказала, что после пандемии нас ждет «приступ красоты», потому что после серьезных испытаний людям хочется наряжаться, носить более элегантные вещи. В качестве примера она привела моду на женственные силуэты нью-лук от «Диор» после второй мировой войны. Вы согласны с этим?

- С моей точки зрения, дело было не только в том, что после войны женщины стремились наряжаться, но и в том, что их хотели снова вернуть в рамки «кукольного домика». Солдаты и офицеры вернулись с фронта, и оказалось, что там, где они работали до войны, уже трудятся женщины, которые не хотят снова становиться только домохозяйками. Мода была направлена на то, чтобы вернуть женщин обратно в семью, в зависимость от мужчин, мол, они слишком расхрабрились. И еще лет на 10 это удалось.

Красоток, одетых в стиле нью-лук, не считали способными к мужским профессиям и не пускали по карьерной лестнице дальше секретарши. Кроме того, нужно было как можно быстрее восстановить производство, и важно было, чтобы люди тратили на одежду свои деньги. Думаю, что нам и сейчас захотят напомнить о том, что мы потребители.

После второй мировой войны в моду вошел женственный силуэт "Нью лук" от "Диор". Фото: pinterest.com

- Но подсказывает ли история моды, что после тяжелых испытаний люди стремились к тому, чтобы носить более красивую одежду? Это могло быть одним из способов залечивать душевные раны и начинать новую жизнь…

- Думаю, дело не только в одежде. Вспомним начало ХХ века - мировая война, революция, гражданская война. Плюс еще пандемия испанки в 1918 году - вируса, от которого погибли миллионы людей. Когда это все закончилось, то в США, например, началась эпоха Великого Гэтсби. Можно посмотреть на это как на желание забыть о трудном периоде, как на психотерапию. Но тут дело еще и в более свободном и раскованном образе жизни, желании получать удовольствие. Однако с тех пор прошло уже 100 лет, и сейчас нас, возможно, ждут принципиально другие последствия пандемии.

«Мода идет к униформе»

- Современную моду часто называют уродливой - в тренде спортивные костюмы, худи, вещи оверсайз. На модных сайтах даже можно найти статьи, как сочетать треники с каблуками. Как думаете, эта мода сменится в ближайшие годы чем-то более элегантным?

Современную моду часто называют "уродливой". Из коллекции "Баленсиага" осень-зима 2020-2021. Фото: pinterest.com

- Теоретически, конечно, цикличность наблюдается. Поносили короткое - носим длинное, поносили уродливое - есть надежда, что вернется красивое. Но элегантность не выдается в роддоме вместе со свидетельством о рождении. Это результат воспитания в семье, у взрослых - работы над собой. Но выросло целое поколение девочек, которые не знают, что такое элегантность. Моей внучке 12 лет, и она осознанно формирует два гардероба - вещи из одного она носит в гимназии и когда гуляет с подружками, «чтобы не отрываться от коллектива», из второго - когда идет куда-то со мной или своей мамой. Но все-таки мы не позволяем ей ходить в том, что мы считаем совершенно ужасным.

- Это какая одежда, например?

- Например, манера носить майки с леггинсами. С моей точки зрения, все-таки должно быть промежуточное звено хотя бы в виде мини-юбки. Я была бы совершенно счастлива, вернись снова элегантная мода, но это не так просто, как кажется. Сейчас мода определяется в основном окружением, и модная индустрия опускается вниз с целью выкачать как можно больше денег из каждого. Посмотрите, что происходит: мода меняется все быстрее и становится все дешевле и доступнее. Я надеюсь, что все может поменяться, но я не очень в это верю. На мой взгляд, все идет к какой-то униформе.

- Почему?

- Однажды я ехала по Минску и минут за 40 насчитала на остановках больше сотни девушек, одетых в джинсы, майку, косуху и кеды. И только три девушки до 25 лет были в платьях. Это, конечно, еще не Северная Корея, но уже похоже. Почему девочки говорят, что мальчики стали такими ветреными? Да ведь если у девочки нет какого-то интересного внутреннего содержания, мальчик может на любой остановке найти другую такую же девочку и не заметить разницы. Кстати, теперь еще все и с одинаковыми бровями. Мне нравятся красивые и ухоженные брови, но почему-то их все делают одинаковыми.

«Мужская мода начинает идти в сторону красоты»

- А что вы скажете про одежду белорусских мужчин?

- А вот молодые люди сейчас одеты намного интереснее девушек. Они ищут какие-то стильные вещи, и это сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Был такой момент в 1980 - 1990-е, когда наши мужчины в плане эстетическом совсем увяли, помните? Они очень плохо были одеты, не следили за собой. А теперь мужская мода начинает идти в сторону красоты. Причем я говорю про обычных гетеросексуальных мужчин - они стали намного интереснее одеваться. Это очень хорошо видно за границей, но и наши ребята тоже уловили этот тренд. Получается, что девушки проигрывают парням в плане эстетики. Молодые люди хорошо пострижены, у них уложены волосы, от них приятно пахнет. Это интересная тенденция.

- А в какой период нашей истории белорусы носили самую красивую одежду?

- Думаю, это был шляхетный костюм. Он был очень красивым, такого больше нигде не было. Мода тогда менялась очень медленно, предметы одежды были очень дорогими, их передавали по наследству. И если женская мода тогда не сильно отличалась от европейской, то мужской костюм был необыкновенной красоты. Также отметила бы народный костюм - например, давыд-городокско-туровский строй. Там были очень красивые кожаные вещи, прекрасная бижутерия, оригинальный вариант намитки.

Так выглядел шляхетский костюм. Коллаж Светланы Зябкиной из «Энциклопедии моды» Татьяны Терешкович.

- Может ли 2020 год стать переломным моментом, который изменит наше отношение к одежде?

- Теоретически - да. Может быть, на фоне пандемии люди задумаются о душе, и их отношение к тряпкам поменяется. Возможно, люди поймут, что дело не в том, чтобы одежды было много, а в том, чтобы она была качественной и интересной, и станут одеваться более индивидуально. Мне жаль, что сейчас практически умер индивидуальный пошив. Ведь элегантная одежда должна быть подобрана под человека, а сейчас получается так, что не одежда подбирается под человека, а человек под одежду. Большая часть брюк, юбок и платьев в магазинах - с резинками на талии, чтобы они могли подойти любой девушке или женщине. Но в ателье и сегодня можно сшить брюки или платье любого фасона и точно по фигуре, причем это получится дешевле, чем купить готовую вещь в универмаге.

Сложно сказать, вернется ли потребность в индивидуальном пошиве. Ясно одно, что в результате всех этих событий - и пандемии, и политических изменений, которые не только у нас в стране происходят, - нам всем нужно понять, что мы начинаем новую жизнь в совершенно другом мире.

КСТАТИ

В чем встречать Новый год - в блестках или в пижаме?

Обычно в декабре «Комсомолка» пишет о том, что надеть на Новый год. Но в конце сложного 2020-го многим наряжаться не хочется: настроение на нуле, и людям не до платьев с блестками. Мы спросили у стилиста Ольги Кузиной, в чем встречать 2021-й.

- Сейчас многие люди действительно чувствуют себя потерянными и расстроенными, им не до вечерних нарядов. Но есть и те, кто наоборот, назло всем проблемам хочет встретить праздник ярко, с надеждой на лучшее. Если душа просит праздника, я бы посоветовала выбрать для новогодней ночи платья или юбки в пайетки либо вещи красного цвета, который считается очень нарядным и будет поднимать настроение. Хорошо подойдет и маленькое черное платье. Тем, кто не хочет наряжаться, можно предложить добавить к повседневной одежде какой-то один праздничный аксессуар (например, красивый обруч) или встретить праздник по-домашнему - в свитере с новогодними оленями. Люди, которые не будут встречать Новый год большими компаниями, могут одеться в красивую домашнюю одежду или пижаму. Пижамные вечеринки хорошо подходят и для встречи нового года в компании подруг.

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