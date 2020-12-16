Побег из Минска: топ-6 самых удобных и недорогих городов Беларуси, кроме столицы, где жить хорошо

Альтернатива Минску всегда найдется. Главное - позитивно смотреть на мир Фото: Виктор ПАЖИТОК

В Беларуси, в отличие от многих других стран, противоэпидемиологические меры, связанные с коронавирусом, едва ли можно назвать суровыми: обязательный масочный режим, согласитесь, это не комендантский час, введенный, например, в Турции. Мы предположили: вдруг в Беларуси введут COVID-карантин, и жизнь в Минске станет мало чем отличаться от жизни в маленьких уютных райцентрах, Так куда же можно будет перебраться, чтобы пережить пандемию и сэкономить, например, на оплате квартиры, если таковую вы в в столице снимаете.

Итак, наш субъективный рейтинг: шесть самых удобных и недорогих городков Беларуси с поправкой на среднюю заработную плату в каждом регионе страны и учетом стоимости съемной двушки.

ГОРОД ТРИНАДЦАТИ МОСТОВ: ДОБРУШ

Фото: marshryt.by

Средняя зарплата в Беларуси по итогам октября составила 1285 рублей, но в Гомельской области средняя получка куда меньше - 1130 рублей 80 копеек.

Если перебираться в Гомельскую область (а там 21 район), то в качестве прекрасного варианта можно рассмотреть Добруш. Местоположение – отличное: до Гомеля всего 25 километров, население - чуть меньше 20 тысяч человек, есть больница, поликлиника, четыре школы, одна гимназия и целых семь детских садиков. Снять среднюю двухкомнатную квартиру (меблированную и даже оборудованную стиралкой) обойдется в пределах 200- 270 рублей - то есть в районе 80-100 долларов.

Прогуляться по городу - одно удовольствие, ведь его называют городом тринадцати мостов. Река Ипуть имеет многочисленные рукава, которые образуют затоки, ажурной вышивкой оплетающие Добруш. Мосты, большие и маленькие, соединяют микрорайоны города в одно целое. Местные уверяют, что в этом плане их город уникален: такого количества мостов, которое есть в Добруше, почти не встречается в маленьких городках.

В ИВЬЕ – ЭТАЛОННАЯ ПРЕСНАЯ ВОДА

Фото: википедия

Самая западная область Беларуси - Гродненская, Средняя зарплата в октябре составила здесь 1114,6 рубля. Больше зарабатывают только жители столицы и Минской области (но о ней мы поговорим ниже). Если уж переезжать куда-то в Гродненскую область, то в Ивье. Населения здесь всего около 7700 человек, а статус города населенный пункт получил совсем недавно, в 2000 году.

Но "маленький" в этом случае ничего не говорит. Например, в Ивье и прилежащем районе 18 религиозных общин четырех конфессий, функционируют четырнадцать католических, семь православных церквей и одна мусульманская мечеть. Кстати, Ивье считается татарской столицей Беларуси. Ежегодно здесь проходит мусульманский праздник, на которые съезжаются не только белорусские татары, но и гости из-за рубежа.

В Ивье есть республиканский геологический памятник природы - Ивьевский родник. Это естественный сток воды осуществляется в результате подъема глубинных напорных вод. Качество воды в Ивьевском роднике считается эталонным для пресных подземных вод Беларуси

Все неплохо в Ивье и с медобслуживанием: работают четыре больницы, семь амбулаторий. С образованием и досугом все вроде бы тоже благополучно: в Ивье и районе двадцать восемь учреждений образования, среди которых одна гимназия. Есть свой телеканал, газета и радиостанция.

Цены на жилье в Ивье, если сравнить их с минскими, кажутся невероятными: двушку можно снять от 150 рублей. Правда, выбор небогат, жилье нужно будет поискать.

БАРАНОВИЧИ: СОВРЕМЕННЫЙ РОДДОМ, УНИВЕРСИТЕТ И ШИКАРНЫЕ ДВУШКИ ЗА 350 РУБЛЕЙ

Найти достойную квартиру в Барановичах - задача не из простых Фото: Надежда БУТОВИЧ

Средний октябрьский расчетник в Брестской области составил 1100 рублей 60 копеек. Область из 16 районов, как известно, граничит с Польшей и Украиной, на ее территории находится Беловежская пуща. Среди трех городов областного подчинения и Барановичи. Город находится практически по прямой между Брестом (до него 206 километров) и Минском (до столицы - 149 км). Барановичи является крупным узлом важнейших железных и шоссейных дорог, кроме этого здесь почти тридцать предприятий, в том числе градообразующие «Барановичский станкостроительный завод» (филиал минского ЗАО «Атлант»), «Барановичский автоагрегатный завод который выпускает узлы и механизмы для автомобилей «МАЗ» и тракторов «Беларус».

Барановичи - город немаленький - по данным на 2019 год здесь проживало около 180 тысяч человек. В городе находятся сразу два пассажирских железнодорожных вокзала - «Центральный» и «Полесский», а автобусная сеть Барановичей составляет ни много ни мало, а тридцать два маршрута.

- В Барановичах два кинотеатра, один из которых частный (он очень крутой), много новых ресторанов на любой вкус и кошелек: от пивных пабов до рыбного ресторана и заведений с узбекской кухне, недавно открылся KFС, - рассказывает жительница Барановичей Надежда. - Есть «Дипризпарк» - это современный ландшафтный парк, площадью 200 гектар, которые населяют дикие птицы и животные. Развита в городе сфера здравоохранения: поликлиники, больницы, в том числе тубдиспансер, роддом, отреставрированный и оснащенный по последнему слову, куда привозят из Пружан и Ляхович. Есть в городе ледовый дворец и лыжероллерная трасса, - описывает все достоинства Барановичей Надежда.

В городе точно есть, где при желании скоротать вечер.

Помимо трех колледжей, здесь есть и ВУЗ – Барановичский госуниверситет. Список достопримечательностей - огромен: от здания Пожарного бюро до усадьбы Королевских, известной еще с 1870-х годов.

Что по жилью?

- Снять квартиру в Барановичах – задача не из простых, - признается Надежда. - Рынок очень маленький, чтобы найти что-то достойное, надо поискать. Цены варьируются от 300 до 375 рублей (от 120 до 150 долларов в эквиваленте). При этом, что отличает рынок жилья в Барановичах от, к примеру, Минска, разницы в ценах за однокомнатную и двухкомнатную фактически нет, либо она совершенно незначительна. За 150 долларов можно снять двухкомнатную квартиру с современным ремонтом, в которой будет вся - вплоть до посудомойки - бытовая техника и мебель.

ДЕФИЦИТНЫЕ КВАРТИРЫ В БРАСЛАВЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ

Фото: belkraj.by

По данным Белстат средняя зарплата в Витебской области по итогам октября составила Br1069,5 рубля. Витебскую область, как и Могилевскую, часто называют депрессивным регионами, но, как известно, красота - в глазах смотрящего. А уж чего-чего, а красоты Витебской области не занимать. В качестве топ-города от Витебской области предлагаем Браслав: небольшой городок, население которого чуть не дотягивает до 10 тысяч человек.

Браслав, как пишут в путеводителях, - «курортный город на северо-западе Беларуси, на северном берегу озера Дривяты, входящего в систему Браславских озер».

Все, нужное для жизни, в Браславе есть: гимназия, две средние, спортивная школы, школа искусств, две библиотеки, работают несколько промпредприятий, например, «Браславрыба». Но все это вторично, ведь первичное, это - это природа. В расположенном вокруг национальном парке «Браславские озера» не только огромное количество этих самых озер, но и впечатляющий состав животного мира, только птиц здесь 189 птиц, из них 45 видов относится к редким и исчезающим. Ну, а названия озер - просто песня: Дривяты, Снуды, Струсто, Войсо, Несьпиш. Посетить каждое озеро можно не по одному разу. Совершенно точно, эти путешествия не наскучат.

Браслав - как любой курортный город - живет в том числе туризмом. Летом стоимость жилья растет, но вот, к примеру, сейчас, снять квартиру от 250-300 рублей. Выбор невелик - Браслав городок небольшой, и рынок арендных квартир здесь весьма узок.

В МЕСЯЦ ЗА ДВУШКУ В ОСИПОВИЧАХ – ОТ 240 РУБЛЕЙ

Фото: osipinfo.by

На последнем месте в рейтинге зарплат - и ситуация, увы, повторяется из месяца в месяц – Могилевская область. Средняя заработная плата в регионе - 1046,8 рубля. Согласно переписи населения на территории Могилевщины проживает чуть более миллиона человек, в городах живут 79,3 %, сельское — 20,7%.

Номинант нашего топа от Могилевской области - Осиповичи. Живут здесь без малого тридцать тысяч человек. В городе четыре общеобразовательных средних школы с преподаванием на русском языке, одна гимназия и одна средняя школа с преподаванием на белорусском языке, есть и колледж, а также две музыкальные школы.

Достопримечательностей здесь – бессчетное множество, старейшей из них - ее нельзя не назвать - является Свято-Крестовоздвиженская православная церковь. Еще один плюс Осиповичей - до Минска всего 93 километра, добраться до столицы можно и электричкой, и автобусами. Чтобы снять двухкомнатную квартиру в Осиповичах – обычную, со средним ремонтом – придется раскошелиться на сумму от 240 до 370 рублей.

В 2019 ГОДУ КВАДРАТ ЖИЛЬЯ В МОЛОДЕЧНО СТОИЛ ДОРОЖЕ, ЧЕМ В ОБЛАСТНЫХ ВИТЕБСКЕ И ГОМЕЛЕ

Фото: holiday.by

Зарплата в Минской области по данным официальной статистики в октябре достигла планки в 1299,4 рубля (впереди - только Минск с его 1806,1 рубля). Сбежать из столицы мы предлагаем в городна реке Уша - в Молодечно: от Минска недалеко - всего 73 километра, население города - почти сто тысяч человек. Здесь четырнадцать школ, пять из которых - гимназии, несколько больниц, поликлиник и диспансеров, есть Ледовый дворец, футбольный клуб «Молодечно и хоккейный клуб «Динамо- Молодечно».

Надо сказать, что близость к Минску существенно влияет на стоимость жилья в Молодечно: к примеру, в первом квартале 2019 году рыночная цена одного квадрата жилой недвижимости в городе составила 601 доллар. Для сравнения в областных Витебске, Могилёве и Гомеле стоимость метра колебалась между 580-584 долларами. Сейчас снять двухкомнатную квартиру в Молодечно можно от 450 до 660 рублей в месяц. Немало, но все же дешевле, чем в Минске.

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