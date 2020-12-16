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«Что-то, наверное, было упущено»: историки предлагали признать историко-культурной ценностью бело-красно-белый и все госфлаги Беларуси с 1917 года

Как решится судьба государственной символики времен БНР и начала 1990-х, ученые обсуждали за круглым столом
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
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Флаг, который 30 лет назад был государственным, сегодня рассматривается как символ протеста.

Флаг, который 30 лет назад был государственным, сегодня рассматривается как символ протеста.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

За вывешивание бело-красно-белых флагов на балконах белорусов судят и штрафуют. Такой декор даже в отсутствие человека может рассматриваться как несанкционированный пикет. Депутаты готовят законодательные акты о недопустимости героизации нацизма, где, говорят, в том числе может идти речь и о бело-красно-белых флагах - в начале 1940-х их использовали сотрудничавшие с фашистами коллаборационисты. Но в начале 1990-х флаг стал в Беларуси государственным, затем этот статус утратил и ассоциировался с оппозиционным движением. А в 2020-м бело-красно-белый сопровождал многомесячные акции протестов несогласных с результатами выборов.

Что думают по этому поводу историки и политологи? Корреспондент «Комсомолки» подняла вопрос во время круглого стола по теме противодействия героизации нацизма в Национальном пресс-центре.

«Главное, чтобы все, что делается, было направлено на объединение общества»

- Здесь должен быть симбиоз историков и юристов. Юристы знают правовые нормы, а историки имеют доступ к архивам, которые позволяют найти доказательства, например, каких-либо преступлений, если они совершались под определенной символикой, - прокомментировал Вадим Лакиза, директор института истории НАН Беларуси. - Активную работу в этом направлении ведет депутат Игорь Марзалюк. На недавнем форуме историческом он представлял презентацию с документами, слайдами, в которых разъяснял, как использовалась в том числе бело-красно-белая символика в годы Великой Отечественной войны... Самое главное, чтобы все, что делается, было направлено на объединение общества. Потому что история – наставница жизни, и все что было - это исторические факты, их надо четко доносить и использовать.

После августовских событий на госучреждениях появилась официальная символика.

После августовских событий на госучреждениях появилась официальная символика.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Нельзя ли придать бело-красно-белому флагу статус историко-культурной ценности, как это сделали с гербом «Пагоня», к которому, к слову, в обществе тоже неоднозначное отношение? Ведь так можно было бы снизить градус напряженности в обществе...

- Думаю, в этом отношении тоже работают определенные люди, историки дают экспертные заключения на запросы органов власти. Вы правильно ставите вопрос. Что-то, наверное, было упущено. Думаю, в этом вопросе будет разумный подход.

Историки вносили предложение когда-то, чтобы все государственные флаги, начиная с 1917 года, были историко-культурной ценностью. Надо было бело-красно-белый флаг признать как историко-культурную ценность еще в 1990-х. Он несколько лет был государственным флагом Республики Беларусь. А государственный символ не может быть символом ни общественного, ни политического движения в таком виде, как есть. И бело-красно-белый флаг можно использовать, только когда есть официальное разрешение на каких-то митингах.

Историки считают, что в оценке исторических символов должен быть разумный подход.

Историки считают, что в оценке исторических символов должен быть разумный подход.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска есть Площадь Государственного флага.

В центре Минска есть Площадь Государственного флага.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что школьникам рассказывают о коллаборационизме?

- Если посмотреть учебник по истории Беларуси, то увидим, что там в 9 классе вообще не рассматривается такое явление как коллаборационизм (сотрудничество с врагом в ущерб своему государству – Ред.). Нет ничего о причастности коллаборантов к уничтожению белорусского населения, ни их имен, ни используемой коллаборационизмом символики, - заметил Валентин Стариченок, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

Он также заметил, что люди, изучая такие вопросы, слишком доверяют интернету и гораздо меньше - официальным источникам:

- Известно, что более низкий уровень доверия к государственным источникам информации у молодежи, у людей с высшим уровнем образования, у жителей Минска – и на эти группы надо ориентировать нашу медийную политику, делать ее более привлекательной, рассказывать правду о Великой Отечественной войне.

В Беларуси память о Великой Отечественной войне - это святое, несмотря на расхождения во взглядах.

В Беларуси память о Великой Отечественной войне - это святое, несмотря на расхождения во взглядах.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Бело-красно-белый был флагом Беларуской Народной Республики в 1918-1919 году и Республики Беларусь в 1991-1995-м. В 2020 году он стал символом протестов. Власти и часть экспертов называют этот флаг фашистским на основании того, что во время Великой Отечественной войны его использовали белорусские коллаборанты.

Несколько раз поднимался вопрос о придании бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности. В 2016 году негосударственная молодежная организация собрала в поддержку этой инициативы 10 тыс. подписей. Но тогда Министерство культуры ответило: не хватает документального обоснования и «полной, достоверной и качественной фиксации графическими средствами».

Документы с "Пагоняй" - сегодня отнюдь не раритет у многих белорусов.

Документы с "Пагоняй" - сегодня отнюдь не раритет у многих белорусов.

Фото: Раиса ЮДИНА

С новыми паспортами, на которых изображен современный герб Республики Беларусь, выросло целое поколение.

С новыми паспортами, на которых изображен современный герб Республики Беларусь, выросло целое поколение.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предложить властям придать статус историко-культурной ценности бело-красно-белому флагу собирались в свое время и представители либерально-демократической партии, но вскоре сняли этот вопрос с повестки дня. Законопроект об использовании и охране флага готовила в 2018 году и экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая (тогда – депутат Палаты представителей) совместно с общественными активистами и оргкомитетом по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Но и эта инициатива успехом не увенчалась.

А вот гербу Великого княжества Литовского «Пагоня», который был гербом Беларуси в то же время, что и бело-красно-белый государственным флагом (в 1918-1919 и 1991-1995 годах), повезло больше. В 2010-м он был внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

КСТАТИ

В этом году депутаты приняли законопроект, который расширяет сферу применения государственного флага для укрепления патриотизма и уважения к государственной символике.

В этом году депутаты расширили сферу применения государственного флага на массовых мероприятиях.

В этом году депутаты расширили сферу применения государственного флага на массовых мероприятиях.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Теперь он может появляться на спортивных соревнованиях, спортивно-массовых, культурных и других мероприятиях.

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