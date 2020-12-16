Полгода «делу Белгазпромбанка»: что сейчас с «Евой» Сутина, приобщенной к расследованию

Архитектор Юрий Таубкин и «Ева» Хаима Сутина 16 июня 2020 года. В этот день в галерее «Арт-Беларусь» открылась выставка с QR-кодами вместо картин Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Летом этого года «Ева» Сутина стала символом: Ева появилась на майках и сумках, стикерах и аватарах в социальных сетях, открытках, сувенирах и даже в стихотворениях. «Ева» была одной из работ, которые приобщили к делу Белгазпромбанка.

«Ева» в окружении Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2013 году на родину художника Хаима Сутина впервые вернулась в Беларусь - на аукционе «Сотбис» за 1 805 000 долларов работу выкупил банк. Эта картина - самое дорогое произведение, купленное за годы независимой Беларуси.

- Есть информация, что их [работы] готовили к срочному вывозу за рубеж, - так объясняли ситуацию с приобщенными к делу работами в эфире «Беларусь-1». - Истинная стоимость данных активов может быть куда выше - можно только представить, за сколько они были бы проданы на аукционах.

- Какая логика возвращать картины в страну из-за границы, тратить деньги, заниматься присвоением им статуса историко-культурной ценности, представлять в публичном доступе?.. И потом куда-то их вывезти? Они и так принадлежат акционерам. Объясните мне, зачем их куда-то вывозить, - отреагировал Виктор Бабарико, тогда он приехал на встречу с потенциальными избирателями в Бобруйск.

Через несколько дней в галерее «Арт-Беларусь», где выставлялась треть работ из корпоративной коллекции, открылась выставка: только вместо работ на стенах и столах были QR-коды в малярной ленте - каждый отправлял на сайт, где можно было посмотреть работу.

«Арт-Беларусь», 16 июня 2020 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Внимание многих привлекала опечатанная дверь. Хоть многие и говорили, что такой арт-объект отлично вписывается в концепцию выставки, артом этот объект не был. В галерее не говорили открыто, но намекали, что за дверью - изъятые картины.

«Арт-Беларусь», 16 июня 2020 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тогда куратор корпоративной коллекции Александр Зименко объяснял, что у него нет ни акта изъятия, ни постановления об аресте, ни протокола досмотра.

- Корпоративная коллекция находится в специальном хранении галереи, где соблюдается необходимый режим температуры и влажности, - говорила «Комсомолке» культуролог Елена Наборовская. - Такой вывод я делаю, потому что в телевизионном сюжете узнаю помещение хранения. Что будет с работами дальше - это для всех загадка.

Загадка осталась неразгаданной до сих пор. В банке говорят, что никаких новостей о работах пока нет. Информации о том, где сейчас хранятся работы и в каких условиях, тоже. Также неизвестно, изменится ли что-то после того, как в банке объявили новое правление.

Изданию reform.by Александр Зименко сказал, что находится под подпиской о неразглашении Комитета госбезопасности, поэтому не может говорить о судьбе коллекции.

- По материалам текущего уголовного дела я не могу дать комментарий. Но вы можете зайти в нашу галерею, увидеть опечатанное помещение, и сделать выводы самостоятельно, - добавил куратор коллекции.

«Арт-Беларусь», 16 июня 2020 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А ЧТО ЭТО ЗА КОЛЛЕКЦИЯ? И ЗАЧЕМ БАНКУ НУЖНЫ БЫЛИ КАРТИНЫ?

Во времена Виктора Бабарико Белгазпромбанк стал самым «культурным», инициировал и поддерживал инициативы сферы искусства: ежегодные театральный фестиваль «Теарт», выставка-продажа молодых художников «Осенний салон», выставка «Арт-Минск», появился культурный хаб ОК16 и галерея «Арт-Беларусь».

В корпоративной коллекции банка находится около 150 работ. Треть из них выставлялась в галерее «Арт-Беларусь». Несколько десятков работ в свое время по инициативе банка получили статус историко-культурных ценностей. В Госсписке, опубликованном на сайте Минкультуры, указано, что в 2011-м в него внесли 24 картины Шраги Царфина, Осипа Любича, Пинхуса Кременя и Михаила Кикоина. А в 2013-м - 11 работ Кикоина, Кременя, а также Марка Шагала и Хаима Сутина.

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