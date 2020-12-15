Белорусские и российские студенты летом-2021 будут вместе строить трассу М1 «Беларусь»

На форуме выступил Дмитрий Мезенцев. Фото: Посольство России

Гостями встречи стали министр образования Беларуси Игорь Карпенко, председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, посол РФ Дмитрий Мезенцев, представители молодежных организаций двух государств.

Перед началом дискуссии работала историко-документальная выставка «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют». А в центре встречи было обсуждение стратегий поддержки молодежи в рамках развития совместных российско-белорусских образовательных, научных и волонтерских проектов.

В приветственном слове Дмитрий Мезенцев, в частности, процитировал философа Артура Шопенгауэра. Он говорил, что «размывание нравственных категорий этноса ведет к гибели самого этноса».

- Нам важно не допустить размывание нравственных категорий в отношении великого подвига, совершенного в годы Великой Отечественной войны, и в отношении того, что «красиво» и «некрасиво», «хорошо» и «плохо», «очевидно» и «неочевидно» в отношении молодых людей, в том числе и тех, которые сегодня выходят на улицы Минска, - заявил Мезенцев. - И то, что им дано сегодня государством, и то, что государство сегодня проявляет себя как партнер, который готов слышать их мнения, — это тоже очень важно, - сказал посол.

Дмитрий Мезенцев призвал молодых лидеров двух стран активнее включаться в формирование повестки дня Совета министров Союзного государства, выдвигая молодежные инициативы, которые способствовали бы раскрытию потенциала Союзного договора.

В рамках Форума глава Минобразования Беларуси Игорь Карпенко совместно с министром образования и науки России Валерий Фальков провели встречу со студентами и ответили на их вопросы.

«Наука дает огромные возможности для самореализации», – приводит ведомство слова Валерия Фалькова. Он добавил, что наряду с образовательными, научными и волонтерскими проектами, Россия и Белорусь реализуют идеи, направленные на формирование у молодежи патриотических ценностей.

Тему важности сохранения памяти о совместном историческом прошлом поддержал Игорь Карпенко:

«Я рад, что в рамках форума вы пообщались, обсудили нашу историю, деятельность студенческих отрядов, волонтерских центров и общественных организаций, поделились мнениями и опытом. Вы молодые и именно вам строить будущее двух государств».

В ходе встречи министры пообещали рассмотреть возможность организации летних студотрядов для молодежи на территории России и Беларуси. В свою очередь представители Общероссийской общественной организации «Мобильные кадры России» выступили с инициативой принять на летнюю практику белорусских студентов для совместного строительства трассы М1 «Беларусь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Карпенко: Обсуждалось выделение дополнительных квот на обучение белорусов в вузах России

В Минске состоялось совместное заседание коллегий белорусского и российского Министерств образования (читать далее)