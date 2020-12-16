«Не все даже аварийку включили»: водители рассказали, как на обледеневшей гомельской трассе в аварию попали 15 машин

Многие машины придется ремонтировать, но жертв, к счастью, в этой аварии не было. Фото: МВД

Авария произошла вечером 13 декабря в Пуховичском районе на трассе М5 Минск-Гомель. Как рассказали в МВД, водитель «Пежо» не учел погодные условия, не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, а потом столкнулся со знаком.

Водитель автомобиля MAN резко затормозил, и машины, которые ехали следом, столкнулись.

- Всего в ДТП участвовало 15 машин. Пострадавших нет, автомобили имеют механические повреждения, - добавили в МВД.

Подробнее о состоянии дороги в тот вечер нам рассказали водители, которые проезжали примерно в то же время по этому участку трассы. Ольга с мужем ехала из Марьиной горки в сторону Минска.

- Машина у нас не легковая, микроавтобус. Дорога была очень скользкой, как каток - муж мне показывал, что при нажатии на тормоза машина всё равно ехала. И резина у нас новая, машину переобули. Я представляю, каково было ехать на легковом автомобиле. Судя по всему, в эту цепочку столкнувшихся машин мы не попали только потому, что заехали к сестре и оказались на этой дороге чуть позже.

Игорь, очевидец аварии, говорит, что издалека увидел странное скопление машин: часть стояли на обочинах по обе стороны, некоторые – на дороге:

- Не все даже аварийку включили. Начал оттормаживаться заранее, удалось проехать без происшествий.

Попасть в аварию на скользкой дороге могут даже опытные водители. В ГАИ напоминают об очевидных правилах, которые в решающий момент могут уберечь от ДТП: заранее проверьте техническое состояние автомобиля, избегайте лишних перестроений, не идите на обгон на скользкой дороге - из-за минимального сцепления колес с асфальтом машина может стать неуправляемой.

БУДЬ В КУРСЕ

Как ездить на скользкой дороге: плавно тормозить, не двигаться за большими автомобилями и заранее научиться выходить из заноса

1. Лучше применять так называемое торможение двигателем

- С него начинать, а завершать педалью тормоза - при понимании, насколько колеса имеют хорошее сцепление с дорожным покрытием, - говорит эксперт Дмитрий Попов. - В любом случае для повышения эффективности торможения существует огромное количество дополнительных систем: начиная с ABS и заканчивая системами курсовой устойчивости. Вы должны в любом случае рассчитывать на себя, на свои силы и учитывать окружающее пространство. Все движения надо делать максимально плавно: плавное перестроение, плавное ускорение, плавное торможение. Старайтесь не двигаться за большими автомобилями, которые перекрывают вам обзор. Смотрите на дорогу не перед автомобилем, а как можно дальше. Если вы видите даже не ближайший светофор, а следующий, вы всегда сможете заранее скорректировать вашу скорость в безопасном режиме.

2. Заранее потренируйтесь, как действовать во время заноса

Нужно заехать на площадку и спровоцировать несколько таких дорожных условий. Не нужно сильно разгоняться, чтобы понять, что происходит с машиной на скользком покрытии, достаточно разогнаться до 30 км/ч. Зимой часто случается потеря сцепления либо задней, либо передней осями, либо одновременно обеими осями. Если вы управляете заднеприводным автомобилем, здесь очень просто: колеса нужно повернуть в сторону заноса и просто сбросить газ. После этого автомобиль выравнивается, и можно спокойно продолжать движение. Если машина переднеприводная - ситуация несколько сложнее, потребуется отработать навык. Нужно также поворачивать руль в сторону заноса, но при этом очень четко и аккуратно работать с педалью акселератора. Нужно чуть-чуть добавить газ, и когда автомобиль только начал выравниваться, уже в этот момент нужно вернуть колеса в прямолинейное положение. Потому что если вы добавите газ и оставите колеса повернутыми, возникнет противоход автомобиля, и вас развернет в другую сторону. Этот навык нужно будет отрепетировать.

3. Больше внимания обращайте на знаки, особенно временные

Ограничения скорости движения либо завершения полосы движения. Если знак, например, 40, лучше скорость снизить до 30 - 35. Это практика профессиональных водителей.