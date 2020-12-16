Альтернатива парламенту или фильтр против кризисов: эксперты - о полномочиях Всебелорусского народного собрания

На предыдущее Всебелорусское народное собрание в 2016 году съехались 2500 делегатов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В начале 2021-го, как ожидается, пройдет Всебелорусское народное собрание. На этот форум съезжаются руководство и сотрудники предприятий из всех регионов, представители всех ветвей власти - как правило, около 2500 человек. Делегатами становятся министры, депутаты, учителя, спортсмены, бизнесмены, пенсионеры, студенты - представители разных слоев общества.

Предыдущее Всебелорусское народное собрание прошло в 2016 Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Обычно на форуме обсуждают программу новой пятилетки и говорят об итогах предыдущей. В этом году делегаты обсудят в том числе поправки в Конституцию страны.

- Нам надо утвердить пятилетку, как мы будем двигаться в социально-экономическом развитии. Главное - экономика, к чему мы будем стремиться. Люди должны быть сориентированы на пять лет вперед. Второй вопрос - политика. Вы сами его подкинули: Конституция и прочее, - так 8 декабря анонсировал собрание Александр Лукашенко (его цитирует БелТА).

Всебелорусское собрание проводят раз в пять лет, обычно накануне выборов президента. В этом году съезд, который анонсировали еще в январе, не состоялся. Сейчас планируется, что его проведут в январе-феврале 2021 года. Подготовкой собрания занимается специально созданный Республиканский оргкомитет во главе с премьер-министром Романом Головченко.

Конституцию уже обсуждали в 1996-м

Это Всебелорусское собрание станет уже шестым по счету. Первое состоялось 19 - 20 октября 1996 года в минском Дворце спорта по инициативе Александра Лукашенко. В нем приняли участие почти 5 тысяч делегатов - рекордное количество для этого мероприятия.

Первое ВНС состоялось в 1996 году. Фото: БелТА

Главной темой обсуждения на первом собрании были изменения Конституции.

- Слаженной работы президента, Верховного совета и Конституционного суда не получилось. Не по вине президента! Положение, когда президент отвечает за состояние дел в стране и занимается решением практических проблем, а депутаты и конституционные судьи делают своим основным занятием отрешение президента от власти, не может продолжаться бесконечно. Я вижу тут только один путь - конституционная реформа, - пресса публиковала тогда цитату Лукашенко.

На форуме в результате было одобрено решение о проведении республиканского референдума и вынесению на него вопросов по внесению изменений и дополнений в Конституцию. После принятия последних расширились полномочия президента.

Делегаты первого Всебелорусского народного собрания. Фото: БелТА

На собраниях 2001-го, 2006-го, 2010-го и 2016 годов делегаты рассматривали итоги предыдущей пятилетки и утверждали Программу социально-экономического развития на следующие 5 лет. Как правило, события проходили в столичном Дворце Республики.

«Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать»

В начале декабря 2020 года на встрече с работниками Столбцовской центральной районной больницы Лукашенко заявил, что статус Всебелорусского народного собрания нужно зафиксировать в новой Конституции.

- Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать. Если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. ...Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать.

Еще одно его предложение - избирать делегатов Всебелорусского народного собрания на пятилетний срок и наделить их более значительным статусом: делегатам будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

МНЕНИЯ ПОЛИТОЛОГОВ

Мы задали вопрос о возможных полномочиях Всебелорусского народного собрания экспертам.

- Всебелорусское народное собрание сейчас - не конституционный орган, его функционирование не регулируется ни Конституцией, ни какими-то другими законами Беларуси, - комментирует политолог Валерий Карбалевич. - Это не выборный орган, туда делегируют людей, лояльных власти. Собрание проходит обычно раз в пять лет и длится где-то полтора дня. Как правило, там принимают пятилетний план. Говорить всерьез об этом органе как о представителе народа не приходится, на мой взгляд.

Но если мы правильно понимаем то, что Лукашенко сказал в Столбцах, то есть идея объявить собрание главным органом государственного правления в стране и передать ему отчасти полномочия президента. Значит, там должен быть какой-то руководящий орган, например президиум. Во главе последнего тоже кто-то должен быть избран. Возможно, будет избран именно Александр Лукашенко - и от имени Всебелорусского народного собрания он станет управлять государством. Этот орган не избирается, а значит, выборы не нужны. Пост президента в таком случае окажется свободен, поэтому да, можно проводить выборы, но главные функции, вероятно, будут принадлежать президиуму.

- Что нужно для того, чтобы придать собранию статус конституционного органа?

- Принять новую Конституцию, где будут прописаны все вещи, о которых я сказал. Оно будет альтернативой парламенту, президенту - всем органам власти, если это главный орган управления, который перетягивает на себя все полномочия.

- Всебелорусское народное собрание – это определенная форма представительного органа, - говорит политолог, эксперт республиканского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский.

- В 1996 году, когда происходил конституционный кризис, Всебелорусское народное собрание (ВНС) постановило вынести на референдум некоторые пункты по изменению Конституции, вопросы о перераспределении полномочий между ветвями власти, сохранения смертной казни, закрепления государственной собственности на полезные ископаемые, недра и землю. В дальнейшем ВНС носило больше консультативный характер: принималась программа развития страны на пятилетие. Теперь видится, что собрание будет наделено более широким спектром функций. В ситуации объявленной конституционной реформы на его плечи ляжет выработка из полученных предложений изменений в Основной закон, которые будут вынесены на республиканский референдум.

- Александр Лукашенко предложил сделать «Всебелорусское народное собрание» конституционным органом. Для чего это нужно?

- Нужен авторитетный и представительный орган власти, который удерживал бы ситуацию в стране от возможных конфликтов и кризисов. ВНС наиболее подходит под эту роль. Скорее всего, статус ВНС закрепят в Конституции и оно будет функционировать постоянно или через избираемый президиум. Он будет контролировать выполнение распоряжений ВНС, а также иметь возможность вносить на рассмотрение изменения в Конституцию. Возможно, у нас будет только однопалатный парламент, а функции верхней палаты парламента перейдут либо к ВНС, либо к его президиуму. В таком случае конституционные инициативы, часть назначений судий и других должностных лиц будут проходить через ВНС или его президиум.

- Как будет избираться президиум, и кто может оказаться в его составе?

- Президиум, скорее всего, будет избираться из числа делегатов или делегатами. Возможно, у нас не будет поста президента – его функции будет выполнять председатель президиума. ВНС, скорее всего, будет наделено достаточно веским статусом и станет дополнением и фильтром для парламента. Но депутаты Палаты Представителей и Совета Республики на данный момент становятся и делегатами собрания. Поэтому сейчас будет вестись работа, чтобы, либо разграничить функции ВНС и Парламента, либо скоординировать их. Логика руководства страны, на мой взгляд, направлена на создание органа, который бы удерживал республику от конфликтных ситуаций, являлся неким фильтром с высоким авторитетом и предупреждал кризисы и конфликты.

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