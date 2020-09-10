Белорусы опасались наличных и любили покупки «все по копейке»: как делали шопинг наши предки 150 лет назад

Торговля с возов в ярмарочный день в Лиде.

- Крестьяне в XIX веке предпочитали трате денег натуральный обмен, - рассказывают кандидаты исторических наук, старшие научные сотрудники Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Татьяна Кухаронак и Сергей Грунтов. - Благо, в основе их хозяйства были земледелие, животноводство, промыслы - охота, рыбалка, пчеловодство, сбор грибов и ягод. А еще ремесла: наши предки сами создавали необходимое в быту - от одежды и обуви до хозинвентаря и транспорта. Вдобавок мужчины столярничали - делали окна, двери, простую мебель, деревянную посуду, игрушки. Женщины же ткали, обшивали семью повседневной одеждой. У портных заказывали только праздничное, а еще кожухи и долговечную обувь. А сосед-кузнец мог и коня подковать, и сделать шило или пуговицы.

На снимке неизвестного автора - Пинский рынок, где, среди прочего, привлекали известные по сей день глиняные изделия из деревни Городная.

«Покупали прагматично: то, что нельзя произвести самому и без чего не обойтись»

- А когда нужного товара не достать у соседей?

- За пределы деревни выбирались редко - только на ярмарки пару раз в год. Зато по деревням ходили коробейники - торговцы вразнос в поныне популярном формате «все по одной цене», по копейке, если в тех деньгах. Кто-то странствовал на своих двоих, а иные с целыми возами добра - тут к месту сравнение с современной автолавкой. Кстати, этнограф Чеслав Петкевич описал такой короб из липовой коры. Он имел размеры 60х60 см и 80 см в глубину, внутри 6 - 7 плоских коробок, в каждой свой товар: платки, ленты, тесемки, стеклянные бусы, дешевые зеркала, гребни из рога, иголки, пуговицы, лубочные произведения, печатная светская и религиозная продукция, камфора, популярная среди женщин как лекарство, сера, селитра, мирро для кадила, перец... Такие покупки считались мелочью - как и товары для красоты и рукоделия или сладости для детей: дешевые конфеты из расплавленного сахара, позже карамельки, пряники и сдобная выпечка.

- А какие серьезные покупки мог позволить себе крестьянин?

- Если удавалось поднакопить, например, съездив на заработки в Америку, деньги тратили на покупку земли. На ярмарки ездили за конями и коровами. В остальном покупки определялись прагматикой: это были те вещи, которые не произвести самому и без которых не обойтись. Например, серпы и косы, сложные столярные изделия, соль, табак, стекло. Впрочем, уже в межвоенной Западной Беларуси зажиточные крестьяне покупали себе сельхозмашины, велосипеды и книги - прогресс в ХХ веке шел очень быстро во многом благодаря торговле.

- За чем предки выбирались в городские магазины и лавки?

- Лавки обычно специализировались на чем-то одном: мясные, бакалейные, скобяных изделий, сладостей и деликатесов… Держали их чаще всего евреи. Потому и ритм работы подчинялся иудейскому календарю с выходными субботами. Но это было удобно, ведь крестьяне выбирались в местечко по воскресеньям на службу в храме, а вдобавок - за покупками. Магазин же - это изначально феномен большого города, где ремесленник за заработанные деньги может купить себе то, на производство чего у него нет времени и возможностей. Только в ХХ веке с ростом значения денежных отношений в деревне крестьяне включаются в эту логику потребления. Те же хлеб, одежда, посуда стали объектами покупки.

В таком здании размещались лавки в Кобрине.

«За день продавали грибов на 20 тысяч царских рублей»

- Но главной формой торговли у белорусов были ярмарки?

- Да, и они известны с раннего средневековья, когда их часто проводили монастыри, а патронами были великие князья и крупные магнаты. А 100 - 150 лет назад на нынешней территории Беларуси проводилось под 200 ярмарок. Только в Гродненской губернии - 43, а оборот самой крупной - Зельвенского кирмаша - превышал миллион рублей за месяц, который тот длился. Крупными были Любавицкая ярмарка в Могилевской губернии и Минские контракты, в XVII - начале XIX века славились кирмаши в Свислочи, Несвиже, Гомеле, Бешенковичах, Новогрудке, Игумене, Мире, Бресте, Кобрине, Пинске. Некоторые шли две недели - месяц, а торговцы переезжали с одного кирмаша на другой.

- Как была организована торговля?

- Продажи всегда шли на большой площади - прямо с возов, в балаганах и вразнос. Не обходилось без рекламы в виде демонстрации товаров, нахваливания их, привлечения внимания игрой на дудке. На одних ярмарках торговали продуктами, на других - промтоварами, третьи были скотными или конными. В Минске, Пинске и Новогрудке проводили контрактные ярмарки - тут речь шла о крупных поставках. А в Паричах (нынче Светлогорщина) за день уходило грибов на 20 тысяч царских рублей. На крупные торги из Польши привозили предметы быта и галантерею, ковры, зеркала, инструменты. С балтийских земель - изделия из железа, краску, готовую одежду, заморские чай, кофе, вино. Торговали украинскими солью, табаком, сахаром, хлебом, а порой - скотом. Тканями из хлопка и шелка славилась Москва, изделиями из кожи и коврами - Казань, фарфором и фаянсом - Смоленск, предметами из железа и меди - тульские заводы.

Вокруг артистов, как и вокруг нищих, зарабатывавших на пропитание как лирники, на кирмашах всегда собиралась толпа, как на этом фото из Петрикова. Фото: Книга «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава»

- Прямо гипермаркеты своего времени…

- Скорее, торгово-развлекательные комплексы. Тем более ярмарки приурочивали к религиозным и народным праздникам - Юрье, Троица, Илья, Спас, Покрова, Микола. Потому и воспринимали их наравне с праздниками - народ веселился вовсю. «На Спаса, 19 аўгуста, у нас была ярмалка: хто - купляя, хто - прадае: і парасят прадаюць, і бальшых сьвіней прадаюць, і кароў прыводзяць, і цёлак. Вязуць са ўсёй акругі туда, у Ветку, мёд прадаваць. Мы шлі на ярмалку, мама купляла нам мёд. Стакан купя мёду, дак я яго п’ю, п’ю, ён жа жыдкі, і ўвесь сап’ю… А на ярмалке там жа ўсё на сьвеце: столькі гармошак, наігрываюць, ужо падапь’юць і танцуюць, і пяюць», - рассказывали на Ветковщине.

Этнограф Чеслав Петкевич так писал об атмосфере ярмарок: «Ніводнага з кірмашоў паляшук не прапускае, абавязкова едзе ці ідзе, хоць і не заўсёды маючы патрэбу купіць ці прадаць. Робіць ён гэта па звычцы, па прыкладзе іншых, а часцей - адчуваючы патрэбу ў новай кампаніі. Не падлягае сумненню, што да гэтай вылазкі цягне яго таксама перспектыва выпіўкі ў новым акружэнні. Такіх на кірмашы бывае найболей; тых, якія купляюць і займаюцца абменным гандлем, значна меней, а яшчэ меней тых, хто прадае за наяўныя грошы».

Вообще, людей ведь привлекала и культпрограмма - игры, зрелища, турниры, танцы, аттракционы, дрессировщики с медведями, местные и иностранные передвижные и даже крепостные театры (как при маентках Сапег в Зельве, Ружанах и Деречине). Тут же - цыгане, которые ворожили публике, азартные игры, выпивка за сделки в корчмах и шинках. Правда, фольклор полон историями о незадачливых крестьянах, которые, продав корову, ненароком отдают деньги мошеннику или пропивают в корчме. И в этом ощущается страх перед наличными у предков.

- На ярмарки ведь съезжались не только крестьяне?

- Крупная шляхта проводила ассамблеи: выбирали предводителей-маршалков, заключали контракты, нанимали экономов и писарей в именья. А мелкие и безземельные шляхтичи предлагали свои услуги и шпагу магнатам, подписывали договоры на аренду, куплю-продажу недвижимости, рассчитывались с кредиторами и ростовщиками. Вдобавок шляхта проводила время в застольях и забавах. Для светских персон, как, например в 1816-м на Свислочской ярмарке, могли устроить плавание по пруду, где на островках показывали изящные театральные представления - о битве под Оршей или сцены из «Дон Кихота», Библии.

- А были какие-то нормы торговли для продавцов и покупателей?

- Для торговли выбирали места, где с торговцев не драли лишние пошлины и поборы, а еще надежно защищенные от грабежа, произвола местных панов. Но хватало верований и неписаных правил. Чтобы хозяину товара сопутствовала удача, его родные закрывали печь заслонкой до его выезда со двора. Считалось, что если первым покупателем будет мужчина, торговля пойдет успешно, если женщина - наоборот. Белорусы считали: продавать корову надо с веревкой, а коня с уздой, чтобы не вернулись к прежнему хозяину. А еще верили: если посадить поросенка в мешок головой вперед, держа за задние ноги, у продавца эти животные переведутся, а у покупателя - расплодятся.

Лук и чеснок на ярмарках – как на этой, в Петрикове - продавали сразу большими связками. Фото: Книга «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава»

- Когда закончилась история ярмарок в прежнем виде?

- Кое-где в Беларуси ярмарки шли еще и в первые послевоенные годы. Но и сегодня кое-какие из ярмарочных традиций остались. Скажем, в некоторых деревнях и райцентрах есть современные рынки, но настоящая торговля там идет только в определенные дни и часы.

КСТАТИ

Во второй половине XIX века в городах появляются торговые ряды - длинные сооружения, где под одной крышей находится система лавок с отдельными входами.

- Фактически, это прототипы первых торговых павильонов, - говорит Сергей Грунтов. - Строили их посреди центральных площадей, где собирались ярмарки и уже была развита торговля. Плюс земля там обычно не имела частного собственника, и потому легко выделялась под такое строительство.

Те самые Белые лавки в Пружанах.

Наиболее интересны в архитектурном плане торговые ряды в Пружанах, известные как “Белые лавки”.

- Длинное здание, примерно 90х20 метров, окруженное по периметру аркадой из 64 колонн. Оно и сегодня используется как торговый объект, - отмечает ученый.

Также перепрофилированные под общепит торговые ряды есть и на минской плошади Свободы.

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