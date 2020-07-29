«При аллергии на плесень нельзя пить шампанское и есть квашеную капусту»: аллерголог - о распространенных жалобах и способах решить проблему

Лето и начало осени - непростой период для аллергиков. На улице цветут деревья и трава, распускаются цветы, а в воздухе летает пыльца. Но этот год оказался сложным вдвойне: из-за пандемии коронавируса многие люди оказались запертыми в своих квартирах. Вместе с пылью, домашними животными и другими аллергенами.

Врач-аллерголог первой категории Татьяна Аркадьевна Литвинова рассказала «Комсомолке» о том, может ли аллергия пропасть сама по себе, бывают ли гипоаллергенные животные и как улучшить свое самочувствие.

- Татьяна Аркадьевна, что же такое аллергия и почему она появляется у человека?

- Аллергия - это состояние, при котором организм из-за ошибки иммунной системы неправильно воспринимает безопасные раздражители. Например, березовая пыльца для человека не опасна, но при аллергии иммунная система считает ее врагом и пытается с ним сразиться.

Как правило, аллергия обусловлена генетически - то есть у иммунной системы с рождения есть склонность неправильно распознавать некоторые молекулы. Но не у каждого человека с такими генами аллергия проявится: дело еще и во внешних причинах. Например, еде или микрофлоре.

- На что жаловались люди 25 лет назад и с чем приходят сейчас? Справедливо ли говорят, что аллергия - цена цивилизации?

- В последние годы число моих пациентов стремительно растет. Чаще всего люди приходят с аллергией на пыльцу растений и бытовые аллергены - пыль, плесень, эпителий животных. Но есть и «новомодные». Например, реакция на пластик, который сейчас встречается практически везде. Или на латекс, который входит в состав спортивного инвентаря, некоторых матрасов, подушек, презервативов и медицинских изделий.

- Какая аллергия мучает белорусов преимущественно летом?

- Чаще всего обращаются с проявлениями сезонной аллергии, которая называется поллиноз - это реакция на пыльцу растений. Ее легко спрогнозировать, так как она зависит от сезонов опыления. В наших краях их три:

1. В марте - мае начинается цветение ольхи, березы, лещины и ряда других деревьев.

2. С середины мая до конца июля цветут луговые и злаковые травы.

3. С конца июля и до сентября - сорные травы: полынь, амброзия, лебеда.

Но пыльцевая аллергия не означает, что человек мучается только от пыльцы. Вместе с ней часто встречается перекрестная или сочетанная пищевая аллергия. Например, во время цветения березы у людей проявляется поллиноз. Около 40 - 50% таких пациентов будут плохо переносить некоторые продукты: яблоко, орехи (чаще всего фундук), косточковые фрукты (черешня, персик, абрикос и т. п.). Дело в том, что в их составе один и тот же антиген, что и в пыльце березы.

При цветении луговых трав сочетанная пищевая аллергия встречается реже - у 5 - 10% пациентов. В это время лучше воздерживаться от употребления злаковых, овсянки, пива, кваса.

Во время цветения сорных трав перекрестная аллергия встречается примерно у 25%. У таких пациентов чаще возникает реакция при употреблении меда, подсолнечника, дынь, арбузов, томатов, баклажанов и некоторых лекарственных трав - ромашки, календулы и прочих.

- А можно ли спутать аллергию с другими заболеваниями?

- Чаще всего ее путают с респираторными заболеваниями, которые проявляются так же: першение в горле, насморк, чихание. Как правило, человек понимает, что у него не болезнь, а аллергия, спустя 2 - 3 сезона, когда замечает периодичность проявлений. Отличить поллиноз от ОРВИ довольно просто: аллергия протекает без температуры, болей в горле и признаков общей интоксикации - слабости, потливости и т. д.

- Можно ли при реакции на плесень есть сыр с плесенью и держать дома комнатные цветы?

- Все зависит от того, к какому именно виду грибков у человека аллергия. Горшечные цветы - это место, где формируется плесень, поэтому держать их дома не рекомендуется. Также лучше не употреблять сыры, грибы, квашеную капусту и винные газированные напитки, при изготовлении которых используется определенный вид плесени, - например, шампанское. Эти продукты могут усиливать реакцию.

- Некоторые люди не заводят животных в квартире, где живет маленький ребенок, именно из-за того, что боятся развития аллергии у малыша. Обоснованно ли это? И есть ли «безопасные» питомцы?

- Недавно вышло исследование о кошках. Оно показало, что если человек с самого раннего возраста живет вместе с ними, то шанс развития аллергии на животных в подростковом возрасте у него ниже, чем у детей, живущих без питомцев. Но нужно помнить, что гипоаллергенных зверей не существует. Кстати, аллергия на саму шерсть бывает крайне редко. Чаще всего реакция возникает на белки, которые находятся в слюне, и на эпителий животных - верхние частички кожи. Поэтому если есть аллергия на кота, то заводить лысого сфинкса бесполезно.

Если у человека уже проявилась аллергия на животное, но он продолжает проживать с ним в одной квартире, то возрастает вероятность усугубления ситуации. Вплоть до развития аллергической бронхиальной астмы.

- Почему у людей может проявляться реакция на одних кошек, но при этом не проявляться на других?

- У животных есть группа аллергенных белков, на которые каждый человек реагирует по-своему. Наличие того или иного белка зависит от пола животного, от того, кастрировано оно или нет. Часто проявление реакции зависит от концентрации аллергена в воздухе. Поэтому важно, как сильно кошка линяет, насколько у нее сухая и шелушащаяся кожа.

- Как человеку можно узнать, на что именно у него аллергия? Какие исследования проводятся в Беларуси?

- Первому методу уже более 100 лет - это кожные скарификационные пробы. На внутреннюю сторону предплечья наносятся капли аллергена, а через них делаются микроцарапины. По появлению или отсутствию отека, гиперемии доктор оценивает реакцию и ее степень. Но этот способ имеет свои минусы: его нельзя проводить в сезон опыления, обострения аллергического заболевания, в период беременности, а также при приеме антигистаминных препаратов - в таком случае результаты могут быть ложноотрицательными. Также кожные пробы не проводят детям до 3 лет и людям старше 55 лет.

Второй метод более инновационный - анализ крови на определение специфического иммуноглобулина Е в крови к определенным видам аллергенов. С его помощью можно определить наличие или отсутствие аллергии к бытовым, эпидермальным, плесневым, пыльцевым, пищевым и инсектным аллергенам. Этот способ не зависит от приема антигистаминных препаратов и подходит практически для всех возрастов. А также может использоваться для диагностики аллергического заболевания в период беременности и кормлением грудью. Проводят его в специализированных медицинских (лабораторных) центрах.

- Как понять, что пора к аллергологу?

- Если на протяжении одного-двух сезонов вы понимаете, что в одно и то же время появляются идентичные симптомы. Или если долгое время вас беспокоит насморк без проявлений других респираторных признаков. В таких случаях нужно уточнить диагноз и получить симптоматическое лечение, которое сильно облегчит жизнь. Кстати, иногда пациенты приходят после того, как замечают признаки аллергии только в определенных местах - например, дома или на работе. Случается, что человек снимает квартиру, переезжает, а находиться в ней физически не может. Причина кроется в его чувствительности к аллергенам животных. Они бывают настолько устойчивы, что способны вызывать реакцию в течение нескольких лет после того, как кот или собака перестали жить в помещении.

- И напоследок: что вы посоветуете аллергикам, которые пока еще не дошли до доктора?

- Если речь идет о поллинозе, то лучше держать окна в квартире закрытыми, чтобы в квартиру не проникала пыльца. В течение дня чаще умывайте лицо, а вечером обязательно принимайте душ с мытьем головы. Потому что пыльца оседает на коже, волосах и продолжает действовать на человека. Если есть возможность, то можно брать отпуск на период цветения и уезжать в другую климатическую зону. Есть еще несколько лайфхаков: специальные гели и фильтры для носа. Фильтры вставляются в ноздри, а гели образуют на поверхности слизистой специальную микропленку. Эти средства защищают рецепторы от попадания аллергена и тем самым уменьшают развитие аллергической реакции.