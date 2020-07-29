От 2-3 до 30 долларов за дозу: сколько будет стоить вакцина от коронавируса?

Международное издание Financial Times сообщает, что вакцина, которую разрабатывает американская биотехнологическая компания Moderna, может стоить около 50 - 60 долларов за курс. В таком случае стоимость одной дозы составит 25 - 30 долларов. Отмечается, что эта сумма может быть установлена для продажи в США и для экспорта в страны с высоким уровнем дохода населения. Но эта цена не окончательная, так как переговоры о покупке продукта затрудняются из-за его стоимости.

Другие компании, которые тоже работают над созданием вакцины, намерены продавать ее по более низким ценам. Например, американская фирма Pfizer и немецкая BioNTtech оценили свой препарат в 19,5 долларов за одну дозу. А англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca - в 3 - 4 доллара.

На днях директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райн предположил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года. По его словам, на данный момент некоторые потенциальные препараты уже достигли третьей фазы испытаний и показывают хорошие результаты. Но чтобы начать массовую вакцинацию, нужно обеспечить их безопасность. Также в ВОЗ отметили, что, когда вакцина появится, она должна быть доступной для всех людей и стран, независимо от уровня дохода граждан.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Беларусь готова ко второй волне

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник подчеркнул, что в стране снижается число инфицированных COVID-19 и пациентов с пневмониями.

- Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы все необходимое в системе здравоохранения было, - заявил глава ведомства в эфире телеканала ОНТ.

Чтобы подготовиться к вероятному второму всплеску COVID-19, Минздрав формирует необходимые запасы средств индивидуальной защиты в размере месячной потребности того, что выпускают у нас в республике. Импортных средств создается двухмесячный резерв. А также сформирован запас лекарств, обновлены клинические протоколы и информационная составляющая проведения эпидрасследования.

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