Задержанные под Минском оказались сотрудниками частной военной компании Вагнера
У правоохранительных органов Беларуси появилась информация, что на территорию страны должны прибыть более 200 боевиков. Об этом в среду днем сообщило государственное информагентство БелТА.
Их цель - дестабилизировать обстановку в стране во время президентской избирательной кампании. Ночью 29 июля была задержана группа из 32 боевиков - все они россияне и сотрудники иностранной частной военной компании Вагнера.
29 июля была задержана группа из 32 боевиков. Фото: кадр из видео "Беларусь 1"
Как сообщает информагентство, они прибыли в Минск ночью 25 июля и заселились в одну из гостиниц столицы. По данным правоохранителей, они должны были выехать 25 июля, но задержались до 27 июля. И в этот же день переехали в санаторий под Минском. Там боевики привлекли к себе внимание администрации санатория нетипичным для россиян поведением и внешним видом - все одевались в стиле милитари, не выпивали спиртное и не посещали бары, рестораны, дискотеки. А, разделившись на группы, изучали территорию и окружение санатория.
32 боевика ЧВК Вагнера задержаны в Беларуси. Фото: кадр видео "Беларусь 1".
Задержала боевиков группа «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.
В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка, сообщает БелТА.
Список задержанных граждан Российской Федерации:
1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г. р.;
2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г. р.;
3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г. р.;
4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г. р.;
5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г. р.;
6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г. р.;
7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г. р.;
8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г. р.;
9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г. р.;
10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г. р.;
11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г. р.;
12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г. р.;
13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г. р.;
14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г. р.,
15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г. р.;
16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г. р.;
17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г. р.;
18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г. р.;
19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г. р.,
20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г. р.;
21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г. р.;
22. Шубин Александр, 15.01.1996 г. р.;
23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г. р.;
24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г. р.;
25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г. р.;
26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г. р.;
27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г. р.;
28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г. р.;
29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г. р.;
30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г. р.;
31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г. р.;
32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г. р.;
33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г. р.
Фото: кадр из видео "Беларусь 1"
Напомним, что 24 июля, в пятницу, Александр Лукашенко посещал Марьину Горку. Он пообщался с военнослужащими 5-й отдельной бригады специального назначения и отметил, что именно с уличных демонстраций начинаются войны в стране.
- На майдан, если своих нет - у нас маловато «майданутых», - их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах, - заявил Лукашенко.
СПРАВКА «КП»
Частная военная компания Вагнера - неофициальная военная организация, не имеющая официального статуса и не входящая в состав Вооруженных Сил России. О ней почти нет никакой информации, а официальные лица РФ отрицают ее существование, так как по российскому законодательству наем военных запрещен. По информации dw.com, ЧВК Вагнера управляет бывший командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ Дмитрий Уткин.
Задержание боевиков под Минском.Источник: телеканал "Беларусь 1"
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