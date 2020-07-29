Задержанные под Минском оказались сотрудниками частной военной компании Вагнера

У правоохранительных органов Беларуси появилась информация, что на территорию страны должны прибыть более 200 боевиков. Об этом в среду днем сообщило государственное информагентство БелТА.

Их цель - дестабилизировать обстановку в стране во время президентской избирательной кампании. Ночью 29 июля была задержана группа из 32 боевиков - все они россияне и сотрудники иностранной частной военной компании Вагнера.

29 июля была задержана группа из 32 боевиков. Фото: кадр из видео "Беларусь 1"

Как сообщает информагентство, они прибыли в Минск ночью 25 июля и заселились в одну из гостиниц столицы. По данным правоохранителей, они должны были выехать 25 июля, но задержались до 27 июля. И в этот же день переехали в санаторий под Минском. Там боевики привлекли к себе внимание администрации санатория нетипичным для россиян поведением и внешним видом - все одевались в стиле милитари, не выпивали спиртное и не посещали бары, рестораны, дискотеки. А, разделившись на группы, изучали территорию и окружение санатория.

32 боевика ЧВК Вагнера задержаны в Беларуси. Фото: кадр видео "Беларусь 1".

Задержала боевиков группа «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка, сообщает БелТА.

Список задержанных граждан Российской Федерации:

1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г. р.;

2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г. р.;

3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г. р.;

4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г. р.;

5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г. р.;

6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г. р.;

7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г. р.;

8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г. р.;

9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г. р.;

10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г. р.;

11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г. р.;

12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г. р.;

13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г. р.;

14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г. р.,

15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г. р.;

16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г. р.;

17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г. р.;

18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г. р.;

19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г. р.,

20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г. р.;

21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г. р.;

22. Шубин Александр, 15.01.1996 г. р.;

23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г. р.;

24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г. р.;

25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г. р.;

26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г. р.;

27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г. р.;

28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г. р.;

29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г. р.;

30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г. р.;

31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г. р.;

32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г. р.;

33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г. р.

Фото: кадр из видео "Беларусь 1"

Напомним, что 24 июля, в пятницу, Александр Лукашенко посещал Марьину Горку. Он пообщался с военнослужащими 5-й отдельной бригады специального назначения и отметил, что именно с уличных демонстраций начинаются войны в стране.

- На майдан, если своих нет - у нас маловато «майданутых», - их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах, - заявил Лукашенко.

СПРАВКА «КП»

Частная военная компания Вагнера - неофициальная военная организация, не имеющая официального статуса и не входящая в состав Вооруженных Сил России. О ней почти нет никакой информации, а официальные лица РФ отрицают ее существование, так как по российскому законодательству наем военных запрещен. По информации dw.com, ЧВК Вагнера управляет бывший командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ Дмитрий Уткин.