«Он сказал: надо вынести... Но мы испугались и ушли». В Миорах судят мужчину, который убил гостя поленом, и тот еще сутки сидел за праздничным столом

По данным следствия, Сергей Г. погиб в период с 5 по 7 января. Это та самая нашумевшая криминальная история, когда труп гостя как минимум сутки сидел за праздничным столом. Она всколыхнула в начале года не только Миоры, но и всю страну. 29 июля суд Миорского района начал слушания по делу. В убийстве обвиняют Александра Ю. - хозяина дома, где погиб Сергей. Еще двое обвиняемых - Александр Г. и Леонид М. - к убийству непричастны. Но мужчины не сообщили о преступлении, хотя убийство произошло на их глазах. И именно они какое-то время продолжали выпивать за столом, за которым сидел труп.

- Он дышал, хрипел. Я думал, он просто заснул, - объясняет Леонид М. Это он первым пришел в гости к Ю. накануне православного Рождества. Мужчины не собирались отмечать праздник, просто пили.

- Я знал, что Александр работает в России и всегда привозит оттуда спиртное. К Новому году он как раз должен был приехать. Мы с детства знакомы, я к нему иногда заходил, даже одно время жил у него, - рассказывает на суде Леонид. - Я тогда запил немного, пошел к Александру, чтобы опохмелиться. Сидели, разговаривали. Пили разбавленный спирт. Потом пришел Саша Г., сел с нами выпивать. Сколько пили - не знаю, но долго. Под вечер пришел Сергей Г., у него было 5 рублей, он попросил, чтобы Александр продал ему бутылку. Александр сказал, что бутылку продаст, но Сергей ему уже должен деньги, поэтому пить ее мы будем все вместе.

После того как мужчины распили купленную Сергеем бутылку, Александр принес еще спиртного.

- Сергей сказал, чтобы дал ему в долг бутылку, иначе он расскажет в милиции, что Александр торгует спиртным нелегально, - говорит Леонид. - И тогда Александр схватил ополок (так называют боковую часть бревна, горбыль) и ударил его раза четыре. Сергей не отбивался, только пытался закрыться воротником. Я хотел подняться с кресла, но не смог - сильно пьяный был. Сказал Саше, чтобы он остановил его. Саша говорит: «Стой, ты же убьешь его!» Тогда Ю. перестал бить Сергея, а ополок унес в кухню. Может, в печке сжег, может, выбросил. Мы еще выпили пару рюмок, и я заснул. Сергей ничего не говорил, не пил с нами больше. Так и сидел лицом вниз. Но он дышал, сопел! Поэтому я подумал, что он тоже спит.

Обвиняемый вину признал не полностью.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Через какое-то время Леонида разбудил Александр Г. Хозяин дома спал на кровати, свернувшись калачиком.

- Саша сказал, что Сергей не дышит, пульса нет и холодный уже. Мы испугались. Решили никому ничего не говорить - вдруг нас тоже заподозрят. Взяли бутылку со стола и ушли, - рассказывает Леонид.

Выйдя из дома, где за столом сидел труп гостя, а хозяин спал, Леонид и Александр зашли еще к одному знакомому и выпили у него. Потом Александр пошел на работу, а Леонид - домой. До дома мужчина не дошел, задержался в гостях у другого приятеля. Там его и нашли сотрудники милиции. Мужчина был настолько пьян, что не мог отвечать на вопросы. Допросить его смогли только после того, как протрезвел.

- Я слышал вроде, что Ю. говорил: его надо вынести. Да, Саша мне сказал, что он предлагал вынести и закопать Сергея, - пытается Леонид восстановить в памяти события того дня. Через несколько месяцев после трагедии он предполагает, что это произошло 6 января.

Потерпевшими по делу признаны жена погибшего и три его дочери. Обвиняемый вину признал не полностью. Мужчину обвиняют в совершении умышленного убийства.

- Я признаю, что смерть Г. наступила от моих действий, но у меня не было умысла его убить. Я защищался, - утверждает он.

Рассмотрение дела продолжается. Александру светит от 6 до 16 лет тюремного заключения.