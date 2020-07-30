Статистика госзакупок от МАРТ: Академия наук потратила из госбюджета в 3,5 раза больше денег, чем Минобороны

Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало большой статистический отчет, касающийся проведения в Беларуси процедур государственных закупок. Напомним, госзакупки - это покупка товаров, оплата работ и оказание различного рода услуг для нужд государства за бюджетные средства.

По данным МАРТ, за первое полугодие в республике провели 519,6 тысячи государственных закупок на общую сумму 3,7 миллиарда рублей - и это почти на 54% больше, чем год назад. При этом специалисты отметили, что в этом году гораздо реже участвует в процедурах госзакупок малый и средний бизнес.

Самым крупным заказчиком госзакупок в первом полугодии стала Национальная академия наук: общая сумма договоров составила 411 миллионов рублей, из которых 406 миллионов были потрачены на космическую программу Союзного государства. Для сравнения: Городская станция скорой медицинской помощи в Минске обновила парк спецтранспорта - на это потрачено без малого 25 миллионов рублей.

Второй крупный заказчик - Министерство обороны. Всего военное ведомство закупилось в первом полугодии на 116 миллионов рублей. Деньги пошли главным образом на услуги по организации питания, приготовлению пищи, покупку бензина, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей.

В топ-5 самых крупных заказчиков также попали КУП «Гордорстой» (41 млн руб.), Минское городское государственное лесохозяйственное объединение (29 млн руб.) и Брестский облисполком (27 млн руб.).

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