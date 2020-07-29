В мире доллар дешевеет, а золото дорожает. Как это отразится на курсе в Беларуси?

Ситуация за океаном начинает не на шутку пугать инвесторов по всему миру. Беспорядки в США не заканчиваются, эпидемию коронавируса остановить там не могут, безработица не падает, а государственный долг растет триллионными темпами. Как это отразится на всей мировой экономике? И что будет с долларом, в котором многие россияне хранят сбережения?

Сколько можно жить в долг?

Есть известная фраза. Если долг маленький, это проблема заемщика. Если большой, то кредитора. Госдолг США превышает 26,5 трлн долларов. С прошлого кризиса он вырос втрое. А за последние полгода прибавил почти 20%. Федрезерв (аналог нашего Центробанка) и президент США Дональд Трамп денег на спасение экономики жалеть не стали. Деньги раздали почти всем американцам, развернули программу спасения малого бизнеса, поддержали банки и биржи. Теперь эта щедрость стала выходить Америке боком.

- Безостановочное стимулирование американской экономики, не падающие темпы заражения коронавирусом и отсутствие прогресса в создании новых рабочих мест в крупнейшей мировой экономике не могли не отразиться на основной резервной валюте. Ослабление доллара создает на рынке все больше дисбалансов, - говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

Ценность валюты определяется двумя факторами. Во-первых, отношением к другим валютам. Во-вторых, стоимостью различных товаров, например сырьевых. Так вот, показательная статистика. Курс доллара по отношению к корзине мировых валют (в том числе к евро) с марта этого года упал на 10%. А золото (как эталонный мировой товар) подорожало на треть. И это, возможно, не предел.

- Обвал доллара случится раньше, чем все ожидают. Из-за распространения коронавируса все экономические процессы разворачиваются с молниеносной скоростью, - заявлял недавно в интервью изданию MarketWatch Стивен Роуч, старший научный сотрудник Йельского университета и бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia.

По его мнению, до конца года доллар может подешеветь на треть. Сначала Штаты ждет резкий рост инфляции, а потом и девальвация. Иностранные инвесторы в какой-то момент перестанут верить в то, что американская экономика непотопляема. И это будет началом конца.

Правда, в такой апокалиптический сценарий большинство экспертов все же не верят. Но случиться в нынешние времена может всякое. И здесь самое главное - понять, что в этом случае ждет белорусскую экономику и нашу валюту. Как известно, курс белорусского рубля привязан к корзине из трех валют. При этом пропорция здесь следующая: в нашей корзине самый большой вес - 40% - имеет российский рубль, на доллар и евро приходится по 30%. Следовательно, от того, насколько прочен и устойчив курс российского рубля в самой России, в существенной степени зависит стабильность курса белорусского рубля.

Рубль - вверх или вниз?

Здесь прогнозы экспертов расходятся. Причем кардинально. Одни считают, что наша валюта резко укрепится, а другие – что ослабеет.

- Если в Америке будет гражданская война, доллар улетит больше, чем на треть. Вполне допускаю, что он будет стоить 50 рублей. Но это не будет означать, что рубль укрепится – просто доллар обесценится еще сильнее рубля, - заявил экономист Михаил Делягин в эфире «День ТВ».

Другие российские эксперты с этим мнением не согласны. По их мнению, положение российской валюты все равно хуже, чем американской. Во время кризиса инвесторы по всему миру предпочитают уводить деньги подальше от рынков развивающихся стран, ведь они считаются более рискованными. Именно поэтому, даже если доллар падает к другим валютам, рубль по отношению к нему не дорожает.

Кстати, есть и конспирологическая версия. Мол, американцы ослабляют свою валюту специально. В последние пару десятков лет страны активно конкурировали друг с другом. Цель была проста - кто сделает свою валюту дешевле, тот и выиграет в конкурентной борьбе за мировой рынок. А для Штатов инфляция и девальвация доллара при таком объеме госдолга – отличный выход из ситуации.

- Если они увеличат инфляцию с 1 – 2% до 5% в год и удержат ее на этом уровне в течение 10 лет, то это неплохо их разгрузит. Тогда в топке инфляционного огня может сгореть до половины долга, - считает Михаил Королюк.

Правда, это грозит Америке серьезными последствиями. Если потерять доверие инвесторов, восстанавливать его придется годами.

Что делать?

Большинство экономистов считают, что от ослабления доллара выиграет другая мировая валюта – евро. Она будет цениться больше. Поэтому часть свободных денег можно держать в ней. При этом Михаил Делягин считает, что доллары нужно продать, а валютную заначку перевести в евро, швейцарские франки и золото.

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