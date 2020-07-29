Прорыв питьевого водопровода в Сухарево: «Вода даже попала в салон моей машины!»

Очередное ЧП с водой произошло во Фрунзенском районе Минска: на улице Мазурова произошел прорыв питьевого водопровода.

«Комсомолка» выехала на место аварии. К нашему приезду были видны последствия потопа: место ЧП обнесено лентой, а вода серьезно вымыла небольшую горку, из-за чего асфальт под ней провалился.

По рассказам очевидца, прорыв водопровода можно было сравнить с гейзером.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Шум сразу такой поднялся! Было как где-то на водопаде, - рассказывает мужчина, который живет и работает в одном доме. - Вышли посмотреть и увидели, что гейзер бьет из-под земли! Вода пошла в двух направлениях. Троллейбусы перестали ходить. Чуть позже водой вымыло дерево, - рассказал «Комсомолке» очевидец аварии Николай. – Я вызвал МЧС. Начали соседям звонить, чтобы они машины спасали свои.

Вода серьезно вымыла небольшую горку, из-за чего асфальт под ней провалилсяФото: Павел МАРТИНЧИК

Оказывается, что вода попала в салоны нескольких машин.

- Воды в салон попало достаточно: на полу высотой 2 - 3 сантиметра, - говорит расстроенным голосом владелец Лады Веста прошлого года выпуска. - Я на работе был, когда это произошло. Тут недалеко работаю.

К счастью, у мужчины авто застраховано.

Утечку воды локализовали утром 29 июля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В салон еще одного авто попала вода. Ее владелец чистит коврики.

- Девушка, не до вас! - раздраженно говорит мужчина. На общение с журналистами он не настроен.

Его бывшая супруга показала нам впечатляющее фото во время ЧП: вода дошла до бампера машины!

Вода залила салоны нескольких авто. Фото очевидца

Пожалуй, единственный, кто обрадовался внезапному потопу во дворе, - это маленький мальчик, который игрался в песке с лопаткой.

- Вода исчезла, а потом появилась, но рыжая, - говорит жительница Сухарево. - Если что, сходим в магазин, купим воды, или на дачу съездим.

Последствия при повреждении водопроводной сети.Павел МАРТИНЧИК

- По состоянию на 11.45 утечка воды локализована, давление воды у потребителей Московского и Фрунзенского районов Минска восстановлено. Возможно ухудшение качества воды в ближайшие двое суток, - сообщил «Минскводоканал».

Подвоз питьевой воды в автоцистернах организован по нескольким адресам: ул. Кунцевщина, 25; ул. Сухаревская, 63; ул. Скрипникова, 21; ул. Мазурова, 27.

Маленький мальчик играется в песке с лопаткой после ЧП.Фото: Павел МАРТИНЧИК