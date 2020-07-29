Александр Лукашенко: «Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране»

В части, базирующейся в минском микрорайоне Уручье, Александру Лукашенко показали образцы военной техники, которая может быть использована для проведения контртеррористических и спецопераций.

- Побывав недавно в 38-й десантно-штурмовой и 103-й воздушно-десантной бригадах, 5-й отдельной бригаде специального назначения, я увидел хорошо оснащенные мобильные воинские подразделения, отвечающие духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности, - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что страна смогла преодолеть сложный период становления независимого государства в начале 90-х, и обратил внимание на то, что важнее всего сейчас:

- Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша с вами наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выборов президента - второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший - сохранить страну.

Александр Лукашенко привел цифры, свидетельствующие о высоком оборонном потенциале страны.

- Создана национальная военная школа, налажен процесс подготовки специалистов. Вы это знаете, и не случайно по данным ежегодного международного рейтинга военной мощи армия Беларуси занимает 53-е место из почти 140 стран. Это значительно выше большинства государств СНГ.

Президент также посетил построенное на территории части общежитие, которое введут в эксплуатацию в августе.

В 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных квартирах будут проживать холостяки и, возможно, курсанты четвертого курса факультета внутренних войск Военной академии.

Александр Лукашенко заявил, что государство будет поддерживать военнослужащих:

- Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит, жить тоже будем не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо ж будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие.

И добавил:

- Первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет: А - многодетным, Б - военнослужащим.

КСТАТИ

Президент заявил, что перенес коронавирус

- Я приношу извинения за свой голос, - обратился президент к руководству и личному составу. - В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное - вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус.

Он подчеркнул, что перенес COVID-19 бессимптомно. Такое заключение 27 июля сделали врачи.

- Как я и говорил, 97 % населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - продолжил Александр Лукашенко. - Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус.

Напомним, что у Александра Лукашенко этим летом очень плотный график встреч: от визитов по различным городам страны до мероприятий на высшем уровне.

Подготовлено по материалам пресс-службы президента.

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Лукашенко заявил, что перенес на ногах коронавирус

Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - отметил глава государства (подробности).