2020-07-29T19:58:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Участие в теледебатах 30 июля подтвердили Дмитриев и Черечень. Тихановская думает, Канопацкая и Лукашенко не участвуют

Теледебаты кандидатов на выборах президента 2020 года покажут 30 июля в записи. Прямой эфир им не дали
Геннадий МОЖЕЙКО
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Теледебаты кандидатов покажут 30 июля в записи - прямой эфир не дали.Теледебаты кандидатов покажут 30 июля в записи - прямой эфир не дали.
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В четверг, 30 июля, в 17.00 на телеканале «Беларусь 1» покажут теледебаты кандидатов в президенты Беларуси. Как удалось узнать, они пройдут не в прямом эфире - запись состоится за несколько часов до начала трансляции. Свое участие в дебатах подтвердил Андрей Дмитриев.

- Основной мой посыл остается прежним: Беларуси нужен новый президент, потому что только так мы сможем восстановить порядок без показухи, - рассказал «Комсомолке» Дмитриев. Политик уже выбрал костюм для участия в телешоу - он будет синего цвета.

Изначально предполагалось, что теледебаты пройдут в прямом эфире. Вечером в среду в штабе Светланы Тихановской решали, целесообразно ли участвовать в дебатах, которые покажут в записи, ведь есть вероятность того, что в эфир в итоге попадут не все слова кандидатов. На момент подписания номера решение еще принято не было.

Сергей Черечень также планирует участие в теледебатах - даже несмотря на то, что они пройдут не в прямом эфире.

Анна Канопацкая и Александр Лукашенко изначально не собирались участвовать в теледебатах, и свое решение они не поменяли.

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