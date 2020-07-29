Участие в теледебатах 30 июля подтвердили Дмитриев и Черечень. Тихановская думает, Канопацкая и Лукашенко не участвуют

В четверг, 30 июля, в 17.00 на телеканале «Беларусь 1» покажут теледебаты кандидатов в президенты Беларуси. Как удалось узнать, они пройдут не в прямом эфире - запись состоится за несколько часов до начала трансляции. Свое участие в дебатах подтвердил Андрей Дмитриев.

- Основной мой посыл остается прежним: Беларуси нужен новый президент, потому что только так мы сможем восстановить порядок без показухи, - рассказал «Комсомолке» Дмитриев. Политик уже выбрал костюм для участия в телешоу - он будет синего цвета.

Изначально предполагалось, что теледебаты пройдут в прямом эфире. Вечером в среду в штабе Светланы Тихановской решали, целесообразно ли участвовать в дебатах, которые покажут в записи, ведь есть вероятность того, что в эфир в итоге попадут не все слова кандидатов. На момент подписания номера решение еще принято не было.

Сергей Черечень также планирует участие в теледебатах - даже несмотря на то, что они пройдут не в прямом эфире.

Анна Канопацкая и Александр Лукашенко изначально не собирались участвовать в теледебатах, и свое решение они не поменяли.