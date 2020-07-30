Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 июля 2020 года: за все время умерли 548 человек и сколько будет стоить вакцина от COVID-19

Ситуация в Беларуси

По официальным данным Минздрава, в Беларуси выявлено 67 518 случаев COVID-19 (+152 за сутки). Выздоровели 61 442 пациента (+773 за сутки). К сожалению, победить болезнь удалось не всем: за последние сутки скончались 5 человек. Таким образом, число умерших белорусов за время с начала пандемии выросло до 548. В ведомстве отмечают, что у этих людей был не только коронавирус, но и ряд хронических заболеваний.

За все время в Беларуси проведено 1 278 583 теста на COVID-19.

Ситуация в мире

Коронавирус подтвержден более чем у 16,9 миллионов человек по всему миру. По сведениям портала worldometers.info, в настоящее время в активной фазе заболевания пребывают более 5 миллионов человек. Из них в критическом состоянии находятся 66,5 тысяч пациентов – это 1% от количества инфицированных на данный момент.

За время с начала пандемии во всем мире выздоровели более 10,5 миллионов человек, умерли – свыше 664 тысяч. Лидер по числу заразившихся COVID-19 – Соединенные Штаты Америки (более 4,5 млн). На второй строчке находится Бразилия (2,4 млн), а на третьей – Индия (1,5 млн).

Сколько будет стоить вакцина от коронавируса?

Деловое издание Financial Times сообщает, что вакцина от коронавируса, которую разрабатывает американская компания Moderna, может стоить около 25-30 долларов за дозу. В таком случае курс препарата будет стоить в районе 50-60 долларов. Такая стоимость установлена для продажи в США и для экспорта в государства с высоким уровнем дохода. Но цена все же пока не окончательная: переговоры затрудняются из-за того, что другие производители готовы предложить более выгодную стоимость.

Например, над вакциной также работают другая американская фирма Pfizer и немецкая BioNTtech. Они оценили свой продукт в 19,5 долларов за одну дозу. А англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca - в 3 - 4 доллара.

Напомним, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отмечал, что когда вакцина появится, она должна быть доступной для всех людей и стран, независимо от уровня дохода граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У меня оставался один метастаз»: жена известного хоккеиста Надежда Мелешко рассказала об онкологии и ремиссии

Молодой женщине успешно провели операцию. Но на этом лечение не заканчивается (подробнее…)

Европе предрекли вторую волну эпидемии коронавируса

Во многих западных странах после смягчения ограничений наблюдается рост заболеваемости (подробнее...)

Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 2020 года

Такое решение приняло правительство страны (подробнее…)