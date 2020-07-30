В ПТУ с этого года можно поступить на «меховую специальность», а в вуз - на проектировщика АЭС

«338 абитуриентов в этом году сдали ЦТ на 100 баллов, 134 - на ноль»

- ЦТ в этом году проходило в непростых условиях, - отметил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк. - В условиях пандемии нам нужно было продумать массу организационных моментов, в том числе обеспечить надежное дистанцирование абитуриентов во время ЦТ. Но мы справились.

Как отметил Юрий Миксюк, самыми массовыми в этом году были ЦТ по русскому языку, математике и иностранным языкам. Всего ЦТ сдали 62 384 абитуриента. 13% - по двум государственным языкам.

А теперь о рекордах. По данным РИКЗ, ЦТ со стобалльным результатом в этом году у нас 338. Ровно столько же, сколько и в прошлом. При этом 15 человек умудрились получить 100 баллов сразу по двух предметам.

Есть и антирекорды. Нулевой результат по ЦТ получили 134 человека (в прошлом году - 152). Примерно 3% абитуриентов на испытания вообще не явились, а 13 попытались достать во время ЦТ мобильники и шпаргалки, за что были удалены из аудиторий.

- Что касается абитуриентов, которые проходили ЦТ в резервный день, то в этом году мы ожидали серьезный рост этой цифры. Но нет: резервников оказалось всего 1043. Для сравнения: в прошлом году - 927, - сказал Юрий Иванович.

- В прошлом году многие жаловались, что правильно ответить на некоторые вопросы ЦТ можно было даже методом тыка. В этом году что-либо изменилось? - поинтересовались мы у директора РИКЗ.

- Речь идет о заданиях закрытого типа с выбором ответов. Определенная работа в этом направлении была проведена, и она дала свои результаты. В частности, увеличили вариантность ответов. К примеру, раньше было 4, а стало 5. Конечно, мы и дальше будем работать в этом направлении. Нужно понимать, что много баллов эта часть заданий не дает. Тем не менее убирать ее считаем пока нерациональным решением. Уберем - потеряем возможность за короткое время опросить абитуриента по широкому перечню вопросов.

Дембеля с этого года смогут поступать на льготных условиях

Как рассказала консультант управления высшего образования Главного управления профессионального образования Минобразования Ремма Герловская, в этом году прием документов до середины августа будут вести 50 вузов, а стать первокурсниками в них смогут порядка 55 тыс. абитуриентов, которые получат образование по 380 специальностям.

В этом году открыты и новые специальности. В БНТУ, к примеру, с этого года можно будет поступать на «Проектирование и эксплуатацию атомных электростанций», «Электрический автономный транспорт» и «Промышленную водоподготовку».

Рассказала специалист и о льготах, которые полагаются отслужившим в армии абитуриентам. Речь идет о тех самых льготах, которые должны повысить престиж службы.

- 5 июня 2020 года был принят указ президента №209, по которому предусмотрены льготы для поступления в вуз для военнослужащих, которые прошли срочную военную службу или службу в резерве в год приема или в году, предшествующем году приема документов в вузы и ссузы, и имеющие рекомендации военных частей, - рассказывает Ремма Герловская. - Это первая категория льготников по данному указу. Вторая - граждане, которые могут поступить в учебные заведения без вступительных экзаменов на условиях целевого приема на сельскохозяйственные специальности.

По словам специалиста, для военнослужащих, прошедших срочную военную службу, поступающих на уровень среднего специального образования, составлен перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, на которые они могут поступить вне конкурса. Второй перечень льготных специальностей для дембелей - для потенциальных заочников вузов. На них тоже можно поступить вне конкурса.

- Помимо этого постановлением Министерства сельского хозяйства от 6 июля 2020 года №30 утвержден перечень специальностей (агрономия, селекция, семеноводство, мелиорация и др. - Ред.), на которые без вступительных испытаний в рамках целевого приема могут идти выпускники аграрных классов. Всего 18 специальностей. Собеседование будет проводиться в устной форме, - пояснила Ремма Герловская.

В ПТУ можно будет получить «меховую специальность»

- Вступительная кампания в ПТУ будет продолжаться до 20 августа, - рассказала замначальника Главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобразования Александра Петрова. - Поступить в этом году можно в 127 ПТУ и 44 колледжа и филиала университетов и других учреждений образования.

В колледжах и ПТУ страны уже сегодня можно получить 260 профессий, в том числе и новых:

- В ПТУ начался набор на 3 новые профессии - скорняк-раскройщик (в народе - «меховая профессия». - Ред.), заливщик металла и аппаратчик вытяжки. В средних специальных учреждениях образования - 4 новые специальности: «Эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования», «Организация технического сервиса транспортных средств», «Производство биотехнологической продукции» и «Организация гостиничных услуг».