2020-07-30T11:07:58+03:00
Политика
КП Беларусь

«На пикетах появятся рамки, ограждения и досмотр». Кандидаты в президенты рассказали, зачем их вызвали в ЦИК

К 9 утра 30 июля кандидатов в президенты Беларуси на выборах 2020 года вызвали в центральную избирательную комиссию. Некоторые пришли с вещами
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Кандидаты рассказали, что их предупредили о провокациях.Кандидаты рассказали, что их предупредили о провокациях.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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О том, что кандидатов в президенты 30 июля вызывают в ЦИК, на страницах в "Фейсбуке" сообщили несколько кандидатов. Сначала Сергей Черечень, позже Андрей Дмитриев. Оба написали, что не знают причину.

- Конечно, вызов связан с новостями про боевиков. Вопрос только, что скажут. Самое логичное - запрет на уличные массовые мероприятия, - предполагал вечером 29 июля Дмитриев.

Канопацкая: "Надеялась, что Александр Григорьевич в мою пользу снимется"

- Я так надеялась, что Александр Григорьевич в мою пользу снимется, а тут такой облом, - отшутилась, выходя из ЦИК, Анна Канопацкая. - Оказалось все намного прозаичнее и опаснее. Нас предупредили о возможных провокациях на массовых мероприятиях, и я еще раз убедилась в том, что государство сегодня не готово в полной мере обеспечить безопасность в том числе кандидатов в президенты.

Поэтому Анна считает верным решение своего штаба не проводить массовых мероприятий.

- Пообещали, что права кандидатов и граждан не будут ущемляться. Но на пикетах появятся рамки, ограждения и будет проводиться досмотр. Мы все хотим быть в равных условиях, но эти условия должны быть безопасными.

На встрече с кандидатами был и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

- Пикеты будут с повышенными мерами безопасности, - подтвердил он и прокомментировал ситуацию с задержанными боевиками. - 33 задержаны, до 200 находятся на территории, идут поиски. Это как иголка в стогу сена. Уголовное дело заведено, их подозревают в подготовке террористических актов.

Александра Лукашенко на встрече представляла его доверенное лицо Наталья Кочанова - председатель Совета Республики Национального собрания.

- Если власти будут обеспечивать при проведении массовых мероприятий дополнительные меры безопасности, то я считаю, это абсолютно правильно, сказала Кочанова. - Это не помешает ведению президентской кампании. В нашей стране самая большая ценность - человек. Задача власти - обеспечить безопасность.

- У нас ничего не меняется, мы перешли в онлайн. В онлайне безопасно, - прокомментировал Сергей Черечень, как изменится его агитационная деятельность. - Я уже заявлял, что митингов проводить не будем.

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