«Мои дети проголосовали «ногами», сын живет в Москве, дочка - в Польше. Внуков вижу по Скайпу»: в Барановичах прошел пикет в поддержку Тихановской

В среду, 29 июля, в крупном райцентре на Брестчине, в городе Барановичи, состоялся пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Ранее на этот же день был запланирован пикет в Осиповичах, но его отменили с формулировкой «по техническим причинам».

Команда Тихановской начала митинг в так называемом молодом парке Барановичей. Для агитации за кандидата в президенты выделили место практически в центре города. Доверенные лица начали встречу в 18.00 часов, к этому времени собралась несколько сотен людей, они подходили и в процессе выступления - всего на пикете побывало, по нашим примерным подсчетам, около 500 человек. Но многие пришедшие с обидой возмущались:

- Почему нас так мало - мы же не намного меньше Бобруйска?!

Напомним, на пикет Тихановской в 210-тысячном Бобруйске пришли около 6 тысяч человек. Население Барановичей около 180 тысяч человек - это восьмой по величине город республики. Возможно, дело было в том, что в Барановичи приехала не сама Светлана, а ее представители.

Кстати, в Барановичах успел поагитировать за жену и задержанный блогер Сергей Тихановский, он приезжал в райцентр 26 мая. А уже 29 мая Тихановский и еще несколько активистов были задержаны в Гродно.

Кто выступил на пикете за Тихановскую в Барановичах?

Во время двухчасового пикета, который начинался и заканчивался песней Цоя «Перемен» и импровизированным гимном «Стены рухнут», на сцену вышли самые разные люди. Во-первых, активисты и представители штабов, причем не только Светланы Тихановской, но и представительница кандидата Андрея Дмитриева. Пикет в его поддержку проходил в паре метров, но туда практически никто не пришел, и его доверенное лицо попросила слово на сцене, где агитировали за другого кандидата.

На пикете в поддержку кандидата в президенты Дмитриева, который проходил по-соседству, было совсем уж малочисленно.Фото: Надежда БУТОВИЧ

А во-вторых, слово просили люди из толпы: учительница, мама в декретном отпуске, мужчина, назвавший себя просто: Саша-грибник.

- Мы проводим эти пикеты, пусть и небольшие, для того, чтобы вы перестали бояться. Чтобы понимали, что все это легально, и вы можете приходить, агитировать и слушать. На митингах мы не призываем к незаконным действиям - мы идем мирным путем. А только что мне пришла смс, что 2 августа в Барановичи приедет сама Светлана Тихановская, пикет пройдет на этом же месте с 10 утра до 12 часов, - сказала со сцены представительница Тихановской, раздались бурные аплодисменты.

Собравшиеся были с национальными флагами и одеждой с такой символикой, а также в бело-красных цветах.Фото: Надежда БУТОВИЧ

На пикет некоторые пришли с национальными флагами, плакатами и фото тех, кто международными организациями признан политзаключенным, некоторые были одежде бело-красных цветов, футболках символикой кандидатов. В начале встречи желающим раздавали атласные белые ленточки. Многие пришли семьями. Толпа получилась очень разновозрастной: от детей и молодежи с велосипедами и самокатами до работающих белорусов и пенсионеров, которые, устав стоять, присаживались прямо на траву. Люди аплодировали, когда им нравились высказывания, охотно подхватывали и начинали скандировать: «Све-та», «Сво-бо-ду», «Пе-ре-мен» и так далее.

- Майданутых, которых навязывают из телевизора, мы тоже не хотим. Мы за честные выборы! - повторили активисты.

Так как местом агитации стал городской парк с давно обветшалым парком аттракционов, то многие со смехом замечали: «Сегодня парку сделали кассу!». Родители, пришедшие с детьми, в течение двух часов отходили с малышней к аттракционам, чтобы отвлечь их, и единственному работнику приходилось активно поспевать, запуская то «Лодочки», то «Лебедей».

Люди скандировали и аплодировали, когда им нравилось то, что говорят со сцены.Фото: Надежда БУТОВИЧ

Не все пришедшие становились в толпу ближе к сцене, многие сели на лавочках вдоль прогулочных пешеходных дорожек, словно со стороны прислушиваясь к агитациям. Милиции в форме не было много: по два-три человека на входах в парк стояли в отдалении.

- Я не за политику - я просто Саша, грибник, еду с грибов. Вы извините, - без обиняков сказал со сцены простой работяга, и его очень тепло поддержали собравшиеся. - С 1 августа по 15 у меня вахта, я еду в Минск из Баранович работать. Но 9 августа уже написал «за свой счет» и приеду голосовать за Светлану - и вы приходите голосовать в день выборов!

Со сцены выступила молодая мама в декрете и другие простые граждане.Фото: Надежда БУТОВИЧ

А что говорили в толпе?

- Больше всего не устраивает положение народа. Моя мама работала кастеляншей в детском саду, ее зарплата 360 рублей. В принципе это средняя зарплата по городу, ну это страшно. Это выживание, а не жизнь, - рассказала многодетная мама, блогер и визажист Дарья Арцименя.

- Мои дети проголосовали «ногами», сын живет в Москве, дочка - в Польше. Внуков я вижу по Скайпу. Я хочу, чтобы умные, талантливые люди перестали сбегать из нашей страны, потому что их унижают на работе, потому что работы нет, - заявила пенсионерка Зинаида.

- Сегодня вот в городе открыли мост и торжественно похвалили власть, перерезали красную ленточку... А почему не говорят, что это наши деньги, наши налоги, наша заслуга, а не власти! - возмутился горожанин Олег.

В Барановичах для агитации городские власти выделили площадки в так называемом молодом парке - это практически центр города.Фото: Надежда БУТОВИЧ

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