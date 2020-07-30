Зубр, сгущенка и БелАЗы: что любят и чем могут гордиться белорусы

Это неправда, что белорусы только ругают все белорусское! Мы очень любим нашу страну и гордимся ею.

Приезжим мы спешим показать все самое лучшее и красивое, что у нас есть. Живописные озера с прозрачной водой, богатые грибами и ягодами пущи, бескрайние болота, которые называют легкими Европы. Беловежская пуща - самый большой в нашей части света реликтовый лес, в котором сумели восстановить популяцию зубра.

Про могучего зубра мы обязательно рассказываем всем - это символ Беларуси! Про аистов и про то, что Беларусь - это «зямля пад белыми крыламі», как писал Владимир Короткевич, тоже. Ну и пусть в Литве, в Польше тоже живут эти красивые птицы. Мы все равно любим своих, белорусских, аистов и радуемся, когда они селятся рядом с домом - говорят, это на счастье. Мы притормаживаем у дороги, чтобы сфотографироваться в желтом аж до горизонта рапсовом поле или собрать букет из нежных васильков. Мы храним как семейную реликвию льняные рушники и скатерти, которые наши прабабушки расшивали древними орнаментами. Мы благодарны за все, что для белорусов сделали Франциск Скорина, Лев Сапега, Радзивиллы, Тадеуш Костюшко, Кастусь Калиновский, Янка Купала и Якуб Колас, Адам Мицкевич и Франтишек Богушевич. Поем заводные хиты «Песняров» и грустную, но прекрасную «Купалінку»… Ах да, драники! Нельзя забыть про драники! Существует ли вообще белорус, который их никогда в жизни не пробовал?

Могучий зубр - имвол Беларуси!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Весь мир знает нашу страну по могучим карьерным самосвалам БелАЗ. Они колесят по пяти континентам и работают более чем в 80 странах мира. Именно в Жодино выпустили самый большой самосвал в мире - его грузоподъемность 450 тонн, а высота колеса - 4 метра. Настоящий белорусский волат!

Настоящий белорусский волат!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трактор «Беларус» - надежный и массовый помощник крестьянина и фермера выпускается в нашей стране почти 70 лет, за это время разъехались по миру несколько миллионов тракторов. И даже на вьетнамских деньгах, на купюре в 200 донгов, красовалось изображение нашего трактора.

На вьетнамских деньгах, на купюре в 200 донгов, красовалось изображение нашего трактора.

Заграничным гостям в подарок мы везем белорусские сладости - клюкву в сахаре, конфеты «Столичные», зефир и сгущенку!

Все это и многое другое - символы нашей страны, то, что мы любим и чем гордимся.

«Комсомольская правда» запускает проект «Лучшие бренды Беларуси», в котором мы подробно расскажем вам о самых известных белорусских предприятиях и продукции, которую они производят и которую знают не только у нас, но и за границей.

Давайте вместе выберем лучших!

Народное голосование на сайте kp.by стартует 30 июля.

Голосование продлится до конца ноября, а в декабре мы проведем торжественную церемонию награждения победителей.

Самые узнаваемые дизайны СССР

Беспощадно сокращая длинный список советских брендов, мы оставили девять наиболее популярных.

Духи «Красная Москва»

Духи московской фабрики «Новая заря» (до революции - «Брокар и Ко»), как сообщает их официальная характеристика, содержат более 60 компонентов и описываются как «Тонкий, теплый, благородный аромат с оттенком флердоранжа».

Духи «Любимый букет императрицы» созданы для императрицы Марии Федоровны к 300-летию дома Романовых (праздновалось в 1913 году). «Новая заря» возродила их в 1925-м.

Автор дизайна, увы, неизвестен.

«Беломорканал»

- Штурман, карты взял?

- А как же - две колоды!

- Опять по пачке «Беломора» самолет сажать!

Марка появилась в 1932 году на фабрике имени Урицкого в Ленинграде. Автор рисунка на пачке - художник Андрей Тараканов. Во многом благодаря ему и очень невысокой цене эти папиросы в СССР стали самыми массовыми.

Пачка с пропагандистской картинкой проникла в анекдоты, фильмы и даже мультфильм «Ну, погоди!». Про их диаметр - 7,62 - ходили легенды, будто в случае войны завод за пару часов перейдет на выпуск патронов.

Чай со «слоном»

Автор неизвестен, но в 1972 году он сделал все, чтобы покупатель не сомневался в том, что чай именно из Индии. Хотя он состоял на 55% из грузинского чая, 25% мадагаскарского, 15% индийского и 5% - цейлонского.

Стоимость такого чая в советское время составляла: 48 копеек за 50 г, 95 копеек за 125 г.

По народному мифу, настоящий индийский чай только в тех пачках, где у слона хобот поднят вверх.

«Золотой ярлык»

Первая запись о какао «Золотой ярлык» появилась в 20-е годы в прейскуранте «Моссельпрома». Но коробки и банки товарищества «Эйнем» были темно-фиолетовые.

В 1962 году художник «Красного Октября» Михаил Губонин создал упаковку темно-зеленого цвета, не изменившуюся по сей день. Кстати, фантик «Красной Шапочки» тоже его.

Сода

В 1945 году, после того как геологи нашли огромные залежи всех компонентов для производства соды, построили завод в башкирском Стерлитамаке и получили первую партию продукта.

Сода - товар широкого потребления и первой необходимости, как соль. Поэтому с дизайном пачки решили не заморачиваться. Узнаваемым брендом ее сделало время.

Сгущенное молоко

Тут художник известен точно. Сине-бело-голубой цвет банки придумала в 1939 году Ираида Фомина. Несколько раз поднимался вопрос о плагиате. Рисунок на нашей сгущенке сравнивали даже со знаменитым консервированным супом Campbell’s. Но произведение Фоминой появилось на пару десятилетий позже.

Кстати, в белорусском городе Рогачеве есть памятник сгущенке.