2020-07-30T14:33:54+03:00
Минск
КП Беларусь

Третью линию минского метро к выборам 9 августа не запустят. Узнали, почему

Дата открытия долгожданной Зеленолужской ветки снова переносится
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Открытие третьей ветки откладывается на неопределенный срокОткрытие третьей ветки откладывается на неопределенный срокФото: Павел МАРТИНЧИК
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Четыре станции новой ветки Минского метрополитена городские власти рассчитывали открыть ко Дню Независимости, но незадолго до 3 июля сроки перенесли в связи с необходимостью наладки оборудования. Тогда же озвучили новую дату открытия Зеленолужской линии - 9 августа. Но, похоже, отладить оборудование и к этому дню метростроевцы не успеют.

- У нас пока есть определенные проблемы, нам надо тщательно отладить 84 системы, которые обеспечивают безопасность эксплуатации метро. У нас сегодня заканчиваются работы по монтажу и наладке. Пока дата остается открытой, - пояснил «Комсомолке» Алексей Мурач, главный инженер Дирекции по строительству Минского метрополитена.

Новая ветка станет практически бесшумной

Новая ветка станет практически бесшумной

Он напомнил, что на совещании президента с активом города было предписано открыть новую ветку к концу текущего года.

- Мы, конечно, стремимся открыть ее раньше, но и гарантировать, что завтра ее откроем, не могу, - сказал собеседник.

Напомним, первыми из третьей ветки откроют четыре станции: «Ковальскую Слободу», «Вокзальную», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейную площадь». Третья линия соединит север Минска - микрорайон Зеленый Луг - с югом - микрорайоном Курасовщина.

Зеленолужская ветка будет самой тихой. Новая технология строительства путей и самого тоннеля, разработанная белорусскими научными институтами, позволит избавиться от вибрации, которая чувствуется на поверхности во время движения поезда. На каждой станции новой линии также установили защитные экраны, которые позволят избежать падения пассажиров на рельсы.

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